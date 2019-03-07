中國兩會再提「廁所革命」 四年巨資投入換來什麼

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2019年中國兩會的部長通道上，中國農業農村部部長韓長賦對媒體說，中央財政計劃安排70億元推動全國3萬個村莊改造廁所，共覆蓋1000萬左右的農戶。

中國領導人習近平在2015年啟動了「廁所革命」，冀望提升中國環境衛生狀況，改善農村生活環境，並履行聯合國可持續發展計劃中對使用清潔水資源的承諾。四年之後，這一耗資巨大的工程收效如何？

什麼是「廁所革命」？

韓長賦說，「農村人居環境確實是城鄉差距的典型表現……髒、亂、差影響農民的獲得感和幸福感。」

官方數字顯示，2015年至2017年，國家旅遊發展基金共投入16.4億元，新建或改造的旅遊廁所達7萬多座。2018年以來，共新建或改造了近2.4萬座旅遊廁所，其中1.5萬座在中西部地區建成。

圖片版權 Getty Images Image caption 要改變中國農村使用傳統廁所的習慣，不是一件容易的事。

被丟棄的免費馬桶

中國很多農村住戶在戶外建造茅草房，在房內挖坑作便池。這種廁所沒有衝水設施，能儲存糞便作有機肥，在春耕時期施肥於農田。這種廁所在中國延續了上千年，有人認為帶動了生態循環，但也被詬病影響環境衛生。

這種古老的方式正在經歷變化。官方媒體《人民網》周三引述兩會代表、浙江省德清縣阜溪街道五四村黨總支書記孫國文稱，自從村裏開展「廁所革命」，每家都用上了「潔淨、方便的抽水馬桶」，村裏還建起了「高標凖的公共廁所。」

他說，「沒有包括公共廁所在內的現代化的旅遊基礎設施，就談不上發展鄉村旅遊，談不上發家致富。」

圖片版權 Getty Images Image caption 廁所革命，到底是振興鄉村，還是勞民傷財？

一位有蘇北農村生活經歷的歷史學者對BBC中文說，從2015年開始，蘇北農村一些居民收到組織上發的坐便式馬桶設備，鼓勵村民改造茅房。但對於配套設施和排水系統的建設，卻要村民自己負責。全部改裝下來需要幾千到萬元，很多農戶根本負擔不起，導致馬桶被丟棄在村頭巷尾。

後來，蘇北農村向村民改發蹲便器，但由於農村的茅房多在戶外，設備配套的下水管極容易在冬天被凍，導致管道斷裂。於是農民只能將蹲便器作為擺設，領導視察期間擺放，使用時拿下，成為一種「面子工程」。

改善衛生還是競爭評比？

自從推動「廁所革命」以來，中國地方政府之間相互競爭，爭相打造「五星級衛生間」。有報道稱，重慶、青海等市修建了耗資近100萬元的衛生間。有的衛生間還配備微波爐、自動擦鞋器、高科技除臭空調等設備，還有建造在旅遊景區的衛生間可讓遊客觀看平板電視。

中國南方都市廣州在兩會期間宣佈進一步開展「廁所革命」。官方英文媒體《中國日報》3月5日報道，廣州計劃建造、翻新1213個公共廁所，並將採用「環境友善」的新型材料建造。

圖片版權 Getty Images Image caption 自從推動「廁所革命」以來，地方政府之間相互競爭，爭相打造「五星級衛生間」。

《中國日報》引述廣州市城市管理和執法部門稱，正在更新一款幫助公眾尋找廁所的手機應用程序，以「提高公眾幸福感」。政府還將發起一項運動，評選該市20個廁所為「最美廁所」。

一位姓楊的28歲廣州市民對BBC中文表示，多建廁所是好事，但日後如何運營、由誰負責管理最好明確清楚，「不要好事反而成為污點」。

另一位在廣州定居的劉女士對BBC中文說，乾淨衛生才是好廁所的核心，不要打著環保的旗號說環保，「要真環保才好。」