圖片版權 Getty Images Image caption 西藏自治區黨委書記吳英傑否認限制外國人進入西藏。

一年一度的中國「兩會」正在北京召開。在周三（3月6日）進行的西藏代表團會議上，西藏自治區黨委書記吳英傑稱，中國未專門限制外國人進入西藏，而是由於考慮到外國遊客的健康，才要求辦理特殊證件。他還表示，達賴喇嘛在西藏「不受歡迎」。

吳英傑的表態正值西藏的一個敏感紀念日到來之際。今年3月10日是西藏人紀念1959年反抗中國在西藏統治60週年，這次反抗被中國稱為武裝叛亂。1959年藏人暴動失利後，14世達賴喇嘛及其追隨者流亡印度。

限制外國人進藏因氣候原因

在西藏代表團周三下午舉行的開放日活動上，吳英傑否認西藏地區對於西方人採取特殊限制政策。他對媒體表示，近年來，前往西藏的美國的遊客，「特別是老年遊客，非常多。」

吳英傑解釋稱，此前有很多外國遊客在西藏高海拔地區旅行時遇到特殊情況，例如缺氧死亡，因此，中國才要求進入西藏的外國人依法辦理手續。

「好多外國遊客到高海拔的地方自助遊後出事了，有老百姓告訴我們，有個帳篷去了一看，人都死了好多天了，」吳英傑說。

圖片版權 Getty Images Image caption 會議在人民大會堂西藏廳舉行。

「不光是美國人，其他的外國人來也要辦理各種手續。其他的外國人都很關心我們對他們的關心和幫助，為什麼唯獨美國人有點耿耿於懷，」吳英傑說。

西藏位於中國西南邊陲，中國政府目前規定，外國人赴西藏旅行需先申請特別許可。中國經常拒絶對記者、外交官等簽發許可，美國則一直對此持批評態度。

此外，今年「兩會」召開之時正值達賴喇嘛流亡60週年前夕。美聯社此前報道稱，在此敏感時刻，多家中國旅行社表示，在今年4月1日之前都不會接待外國人進入西藏。

去年12月，美國總統特朗普簽署《西藏旅行對等法》，要求中國政府必須允許美國記者、外交官和遊客不受限制地前往西藏，否則與此相關的中方官員將被美國「拉黑」，在進入美國時受限。

吳英傑對此回應稱，《西藏旅行對等法》是干涉中國內政、不顧事實的法案。他還批評美國對中國採取歧視性簽證政策，違背國際關係基本凖則。

否認達賴喇嘛「受歡迎」

在會場上，當被外媒記者問及為何不少藏族民眾仍「熱愛達賴喇嘛」，吳英傑對此否認。他說，西藏民眾格外感謝中國共產黨為他們帶來富足的生活。

「叛逃以來，達賴喇嘛沒有為藏族人民辦過一件好事……他以宗教身份在國際上獲得一些國際勢力的支持，但西藏人民心中有桿秤，」吳英傑說。

一名現場的藏族代表發言稱，他在基層工作，但在周圍「從未聽過有藏族民眾熱愛達賴喇嘛的情況」。

圖片版權 Getty Images Image caption 中國當局被指在敏感年份收縮外國人赴藏名額。

據流亡藏人媒體《西藏之聲》報道，達賴喇嘛辦公室周四（3月7日）對此回應稱，「兩會」開放日是中國當局特意安排的「宣傳舞台」，對此「無必要回應」。

1959年3月17日，中國人民解放軍和西藏軍民發生衝突，中國當局隨後直接接管西藏，以達賴喇嘛為首的西藏地方政府高官與數萬西藏民眾流亡印度至今。中國當局隨後將該事件定性為叛亂，並自此將達賴喇嘛稱之為分裂勢力，但達賴喇嘛則強調其只是主張西藏自治。

獨立學者鄧聿文對BBC中文表示，北京和達賴喇嘛的談判一直斷斷續續在進行。不排除雙方達成和解的可能性，但這種希望非常小。

「雙方談判陷入僵局的原因仍然是中國政府認為達賴在變相搞西藏獨立，也就是『大藏區』。因為大藏區不止包括西藏，還有四川、青海等地區。中國政府是不會同意的，」鄧聿文說。

2008年，西藏再度發生民族衝突，隨後更是發生了百餘起藏人自焚事件，自焚人士多為抗議漢人統治的達賴喇嘛的支持者。自焚事件後，中國對西藏的管控更加嚴格，當地藏人被禁止在家中懸掛達賴喇嘛畫像。

2018年6月，聯合國人權事務高級官員扎伊德（Zeid Ra'ad Al Hussein）曾稱，中國西藏與新疆兩地的人權處境正迅速惡化，但中國對該指控予以否認。