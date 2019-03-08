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3月8日，2019中國「兩會」迎來外交部長記者發佈會，中國國務委員兼外交部長王毅回答中外記者提問。會上王毅就孟晚舟案、中美關係、習近平訪朝可能、中非關係等問題作出回應，並在會後「臨場發揮」回答了關於美國議員邀請蔡英文訪美的問題。BBC中文為您整理了幾個關鍵話題上王毅的表述。

中國外交

2018年中央外事工作會議確立了習近平外交思想的指導地位，這是新中國外交理論建設具有劃時代意義的重大成果，為進入新時代的中國外交提供了根本遵循，也為探索解決當今世界各種複雜問題指明瞭方向。

咄咄逼人從來不是中國的傳統，國強必霸壓根不是我們的選擇。

作為綿延五千年而未中斷的文明，中國可以說是世界上最具連續性和最具可預測性的國家。中國必將走向強大，但不會更加強硬。中國崇尚獨立自主，但不會獨斷專行。中國當然要堅定維權，但不會謀求霸權。

中美關係

中美關係歷來是合作與摩擦並存，中國始終認為，合作大於分歧。目前現象並不代表中美關係發展的大趨勢。

與中國「脫鉤」，就是與機遇「脫鉤」，就是與未來「脫鉤」，某種意義上也是與世界「脫鉤」。

孟晚舟案

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最近針對中國特定企業和個人的行為根本不是什麼單純的司法案件，而是蓄意的政治打壓。中國已經並將繼續採取一切必要措施，堅決維護中國企業和公民的正當合法權益，這是中國政府義不容辭的職責。中國支持相關企業和個人拿起法律武器來維護自身權益，不當「沉默的羔羊」。

中國今天要維護的，不僅僅是一個企業的權益，而是一個國家、一個民族的正當發展權利，更是世界上所有希望提高自身科技發展水平國家的應有權利。

現場觀察：中國外長的霸氣、自信和委婉

BBC報道組 發自北京

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每年中國「兩會」，十餘場密集記者會中最吸引各界關注目光的，除了壓軸的總理答記者問，一定還包括外交部長的記者會。在今年，這似乎更加毋庸置疑。

中美貿易談判還在進行、華為事件持續發酵、朝鮮問題也暫陷入瓶頸……有關中國的議題數量正在國際媒體版面猛增，這也直接反映在今天外交部記者會受到的重視程度上——現場多加了兩排座位，但依然水洩不通。

在今天上午王毅一共回答的20個中外媒體記者提問中，中美、中日和朝鮮問題等每年必問的話題被悉數提及。其中，中美關係被提及兩次，王毅的回答都顯得相當的自信。

他說，「有個別人聲稱要讓中美脫鉤。我認為這顯然是不現實的，與中國脫鉤，就是與機遇脫鉤，就是與未來脫鉤，某種意義上也是與世界脫鉤。」而在談及孟晚舟案時，他表示，「公道自在人心，正義終將到來……中國支持相關企業和個人拿起法律武器來維護自身權益，不當沉默的羔羊。」

外長記者會受到關注，除了中國外交近年來更加具有野心的姿態轉變，還與外長王毅本身的性格有關。

曾擔任駐日大使一職的王毅，在習近平上台後便擔任外長一職。他公開直言、甚至有些時候過於鮮明的性格，在中國高級官員中並不常見，以至於在中國社交媒體上長期被稱為「霸氣外長」，擁有自己的粉絲團。

王毅的個性過去常體現在對一些爭議問題的強硬表態上，例如去年記者會後，當一名記者大聲問其對「精日」分子怎麼看？"王毅嚴肅地揮手怒斥說，「這是中國人的敗類」，一時在中國社交媒體引發爭議。

今年的記者會，王毅首次以國務委員身份參加，「升官」後被中國媒體稱為「王國委」的王毅，似乎在自信之外，變得委婉一些。

在面對一名彭博社記者尖銳質疑，為何中國外交官常在世界舞台上使用侵略性的語言，王毅回復稱，「中國必將走向強大，但不會更加強硬」，而在會後，一名中國媒體記者衝上前去提問，「王國委！今年拿掉台灣幾個邦交國？」他亦並未正面回答，而是大笑幾聲。

朝核問題

不應從一開始就設置過高的門檻，也不應單方面提出不切實際的要求。解決問題的關鍵是各方都要跳出歷史的局限，打破互不信任的魔咒。

中國在朝鮮半島問題上始終堅持無核化目標，堅持對話協商解決問題，堅持維護半島和平穩定。我們已經為此努力了20多年，中國的作用不可替代。

中朝關係

中朝之間的友誼由兩國老一輩領導人親手締造和培育，不應也不會受到一時一事的影響。中國將全力支持朝方走符合自身國情的發展道路，在社會主義建設事業中不斷取得新的進展；我們將全力支持朝方實施新的國家戰略，集中力量發展經濟、改善民生；我們將全力支持朝方堅持半島無核化大方向，在實現無核化進程中解決自身正當關切。

中非關係

當前，中國同非洲關係處於歷史最好時期，任何勢力都無法撼動中非合作。

中非合作越來越成功，也招來一些指責和抹黑。不實之詞在非洲都沒有市場。

中俄關係

只要中俄站在一起，世界就多一分和平、多一分安全、多一分穩定。

南海問題

我們歡迎善意的建議，但反對別有用心的炒作和干涉。南海和平穩定的鑰匙應該掌握在地區國家自己手中，「南海行為凖則」應當由地區國家共同制定、共同遵守，並共同承擔責任。

蔡英文訪美

記者會結束後，有中國記者就美國議員邀請台灣總統蔡英文訪美一事向王毅喊道，「能同意嗎？」王毅回答稱，「當然不能同意」。