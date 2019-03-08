圖片版權 Reuters Image caption 孟晚舟是華為創始人任正非之女。

2019年第十周，中國「兩會」在北京開幕，其中提到了多項政治經濟議題，在中美貿易戰的大背景下，格外引人矚目。同時，華為案進行的如火如荼，加拿大開啟了引渡孟晚舟程序，孟晚舟則提告加拿大政府。另外，華為宣佈發起訴訟，控告美國政府，引起全球熱議。3月8號是國際婦女節，我們報導了中國女性如何挑戰性別刻板印象，以及中國媽媽們在生孕手術中的兩難。最後，美國一位教授，授課時替學生照顧寶寶，照片在網上瘋傳，獲得一眾網民點讚。

剛剛過去的一周，BBC中文發表過這些作品，受到讀者的關注。如果你錯過了它們，BBC中文帶你一一回顧。

1. 華為孟晚舟與加拿大官司繼續

圖片版權 Reuters Image caption 去年12月，孟晚舟在加拿大溫哥華被捕。

華為公司首席財務官孟晚舟與加拿大政府之間就其被捕和引渡的拉據戰繼續上演。在加拿大啟動了引渡孟晚舟至美國的程序後，孟晚舟律師團隊已經對加拿大政府、加拿大邊境服務局和皇家騎警（即聯邦警察）提起訴訟，指控他們在未告知她的情況下，就對她進行逮捕、搜查和審訊，這些做法都侵犯了她的憲法權利。

在3月7日的新聞發佈會上，華為指控美國政府涉嫌入侵華為服務器。不過，華為未就此提供證據，也並未表示自己掌握相關證據。

2. 兩會開幕，中國經濟戰略以及台灣關係

圖片版權 Getty Images Image caption 軍隊代表出席2019年兩會。

2019年中國"兩會"開幕，中國國務院總理李克強周二（3月5日）在政府工作報告中強調，將推進區域全面經濟伙伴關係協定、中日韓自貿區、中歐投資協定談判，繼續推動中美經貿磋商。中國主張通過平等協商解決貿易爭端。並堅持"一個中國"原則和"九二共識"。

台灣媒體對"兩會"上李克強的談話並未大篇幅報導，反而是關注韓國瑜三月底訪問大陸，及是否表態參選2020年台灣總統大選。

3. 中美貿易談判繼續

圖片版權 AFP

3月1日本是中美貿易戰的大限——不過，離這個日子不到一周時，特朗普宣佈，推遲上調關稅的計劃，因為雙方談判已有實質性進展，但還需要一些時間完成最終的協議。一些人認為，中美將解決貿易爭端，為經濟發展帶來更多確定性，這種樂觀情緒反應在中國股市上，帶來一輪暴漲。有專家稱，美國的訴求幫助中國推動停滯不前的改革，在長期將會使中國受益。

4. 剖腹產或順產：中國媽媽、政府和醫生誰說了算

圖片版權 Daisy Lan Image caption 蘭妍（左一）選擇順產。

3月8日是世界婦女節，中國女性正在挑戰傳統女性的刻板印象，為自己的獨立自主發聲。世界衛生組織的一份報告顯示，中國的剖腹產率一度達到46％。但中國迅速做出改變。中國善於將別人的失敗改寫成成功，但這也有些令人不安。

在另一視頻中，我們看中國女性角色的變化以及新挑戰。

5. 上課時替學生照顧寶寶 美國教授"托兒照"成網上熱話

圖片版權 Twitter/@Original_Vaughn Image caption 亞歷山大教授說小寶寶表現得"非常規矩"

美國一名數學教授在授課時替學生照顧小寶寶，被拍下照片後在網上瘋傳，獲得一眾網民大讚。因為未能找到托兒服務，於是小寶寶的學生父親韋恩·阿耶 (Wayne Hayer)直接把寶寶帶到教室。

內森斯·亞歷山大 (Nathan Alexander) 教授便為他抱著小寶寶直到下課，好讓韋恩可以好好的「抄寫課堂筆記」！