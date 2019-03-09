中國兩會：官員警告基因編輯和人工智能的法律挑戰

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3月8日，在中國「兩會」接待媒體通道上，中國科技部官員就基因編輯和人工智能涉及的法律及倫理挑戰提出警告。

中共黨報《人民日報》去年11月報道，世界首例免疫艾滋病的基因編輯嬰兒在中國誕生，激起國內外科學界質疑並譴責實驗所涉及的倫理問題。

科學研究的倫理監管

中國科技部部長王志剛周五對此回應，「要注意一點，科研人員本身也是人。我們在們在學風作風、倡導科學精神方面也做一些工作。去年，論文造假、基因編輯嬰兒等方面也有一些事情發生。哪些屬於科研活動方面需要制止的，科學技術部都有明確的態度。」

在基因編輯事件公開近一個月後，據《紐約時報》報道，主導該實驗的科學家賀建奎被隔離軟禁。

你的器材不支持播放多媒體材料 賀建奎聲稱，要是自己的嬰兒可能有問題，他會率先採用自己的基因編輯手段。

中國官媒《新華社》1月底報道稱，當局已經表明，賀建奎及其研究團隊實施的以生殖為目的人類胚胎基因編輯是國家明令禁止的，其進行該實驗是為了追逐個人名利，並通過自籌資金、私自組織科研人員逃避監管。

報道引述調查組有關負責人稱，對賀建奎及涉事人員和機構「將依法依規嚴肅處理」，涉嫌犯罪的將移交公安機關處理，意味著賀建奎等可能面臨刑事指控。

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人工智能的法律挑戰

針對中國在人工智能領域的發展，王志剛說，「現在人工智能已經不再是科學家實驗室中的內容，而是開始走向社會、走向應用。」

他說，一方面，人工智能推動產品、產業和社會進步；另一方面，一些如人臉識別、聲音識別等應用對社會公德、法律、倫理道德緊密相連。

王志剛期望與其它國家合作，在三個方面「趨利避害」：推動人工智能在基礎理論、算法、計算能力、數學模型等方面的進步；加強芯片、器件、部件方面的研發；加強設備、系統等方面的協作。

他還期望與國際社會加強人工智能在在隱私、倫理、法律法規方面的交流合作。

目前中國和美國在人工智能方面的發展競爭激烈。其涉及的知識產權方面的問題也是中美貿易戰的重要關注點。