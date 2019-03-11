圖片版權 西藏台灣人權連線 Image caption 遊行千人參加

近千人包括居住在台灣的藏人與台灣人權團體代表參加10日台北舉辦 的「310 西藏（圖博）抗暴日六十週年大遊行」，紀念西藏「抗暴」60週年。值得注意的是，此次遊行，台灣行政院發言人谷辣斯·尤達卡（Kolas Yotaka）參加；同時，民進黨秘書長羅文嘉獲得授權參與聲援，六四民運學生領袖吾爾開希站台。這也是蔡英文就任總統三年以來該黨首次「公開」站台支持藏人權益。

在當天的遊行中，西藏居民代表與和與會團體特別提到，此次遊行要以西藏經驗，提醒台灣拒絶近日台灣政治人物提出與中國政府簽訂的《兩岸和平協議》。

西藏「抗暴」60週年: 兩岸和平協議成焦點

西藏「抗暴」60週年紀念活動10日在世界各地舉行。在台灣本次遊行則由「在台西藏人福利協會」、「西藏台灣人權連線」、「台灣圖博之友會」、「台灣人權促進會」等團體聯合舉辦。

此次遊行行前說明稿聲明 「西藏的流亡即將屆滿60年；經歷了充滿浩劫的一甲子，西藏的未來會如何，不管是獨立或者中間道路（名符其實的自治），我們認為應該由西藏人決定」。

圖片版權 西藏台灣人權連線 Image caption 遊行海報

台媒報導，行前記者會提到，西藏60多年前與毛澤東簽訂《和平協議》之後是軍事入侵西藏。因此，他們對於近日國民黨提及與中國簽署《兩岸和平協議》提出警告。

生於印度藏人流亡社區，西藏台灣人權連線理事長札西.慈仁（Tashi Tsering）於記者會上稱「拜託台灣政府你要跟中國政府做任何談判的時候，不要忘記西藏，香港也在旁邊，跟中國談判要小心，我也是台灣國民，我不想當第二次難民」。

札西.慈仁告訴bbc 中文稱，60年前，西藏在半脅迫下與毛澤東簽訂17條和平協議之後三年，中共便軍事入侵西藏。許多藏人期盼早日回到家園。

然而，法新社報導，正在北京舉行的中國「兩會」中，中共西藏區委書記吳英傑宣稱，西藏人民「對中共給他們帶來幸福生活充滿了感激」。1959年，毛澤東說「達賴59年不回來，第60年他有可能回來。這裏是他的父母之邦，生於斯，長於斯，現在到外國，仰人鼻息」。

圖片版權 Getty Images Image caption 2008年中國學生於泰國抗議藏人團體杯葛北京奧運會

兩岸和平協議

此次遊行，各方代表都將西藏的處境與目前台灣政壇熱議的《兩岸和平協議》對比。反對者稱，西藏當時與中共簽訂和平協議，隨即便是中共軍事佔領。

國民黨的政治人物，包含宣佈參選的朱立倫，王金平還有高雄市長韓國瑜則對和平協議持正面態度。國民黨於社交媒體強調，兩岸協議會在保障國家主權下籤訂，在為兩岸和平尋求出路。

國民黨主席吳敦義發言，若國民黨重返執政，將簽訂《兩岸和平協議》，以兩岸和平統一為目標努力。吳敦義接受台媒專訪時，改編毛澤東詩句《沁園春．雪》倡議兩岸和平：「兩岸如此多嬌，引無數英雄競折腰，惟反攻大陸已成歷史，解放台灣又嫌霸道，一國兩制、或統或獨，都為台海掀波濤。俱往矣，數當前明路，和平最好」

民進黨站台支持

圖片版權 西藏台灣人權連線 Image caption 民進黨秘書長羅文嘉（(左二)獲得授權參與聲援

此次遊行發言人，西藏人權協會林欣怡接受BBC 中文訪問時強調，2009年，蔡英文擔任民進黨主席時，便有參與過抗暴50週年遊行，此次是跨黨派的聲援，媒體似過度聚焦民進黨此次聲援。

札西.慈仁（Tashi Tsering）告訴BBC 中文，在台居住20年的他，深感台灣或西藏前輩為追求民主做的犧牲。所以他希望年輕人可以了解過去的歷史。他又提到這次遊行許多黨派，以及台灣民眾參與比以往更多不同團體參加。

然而，羅文嘉這次聲援，確是蔡英文執政三年多以來，首次民進黨高層站台表態支持藏人。羅文嘉解釋，達賴喇嘛能自由的去任何地方，包含台灣。「以西藏為明例，在極權與自由之間台灣人有權選擇；台灣比起澳門以及香港，至少還有民主自由空氣呼吸」羅文嘉說。

民進黨立法委員尤美女此刻也在印度達蘭薩拉參與抗暴紀念會，與藏人社區「分享台灣民主化經驗」。此外，台灣綠黨，時代力量以及社會民主黨等也參與遊行。吾爾開希以新疆當下的處境表示與中國簽訂和平協議絶不可行。

Image caption 西藏流亡政府認為，西藏僧俗反抗的根本原因是中國撕毀了"十七條協議"和壓迫西藏人。圖為西藏武裝被解放軍繳械的資料照片。

學者李江琳早前發表歷史研究，提及毛澤動對西藏的兩項重點工作是「佔領」以及「改造」。

在台藏人處境

根據台灣官方統計，當下在台灣居留的藏人大概有一千位。但藏傳佛教在台灣，約有五十萬信徒，若加上泛佛道教的千萬人口，在台灣宗教以及社會影響力不小。

早期蔣介石政府遷台後成立「蒙藏委員會」，於台北另立西藏「官方政府單位」，與在印度的西藏流亡政府產生矛盾。直至1980年代，藏傳佛教開始傳入台灣，台灣政府逐漸認同印度達賴喇嘛政府的地位，台灣與西藏關係逐漸親近。

圖片版權 Getty Images Image caption 達賴喇嘛「因此包括宗教制度在內的某些制度是在過去封建制度下形成的，現在已經過時，我們必須根據新的現實作補充"

學者曾建元指出，許多藏人視台灣為轉出到歐美的中介地，在台灣等候其他國家的政治庇護。在台藏民多半來自印度藏民社區，少數在台西藏居民，是從西藏逃至尼泊爾或印度，以「假護照」來台，待簽證期滿，便逾期居留。

在台藏人團體表示，2016以前，逾期居留的原因是因為台灣政府不承認由印度或尼泊爾發出的「西藏難民」證件，流亡藏人更不可能持中國護照入境，「導致多數人當初購買尼泊爾或印度護照入境，入台後才發現這些護照無法更新，也無法再出境」；「他們在台灣也因為無合法身份，無法享有工作、健康等基本人權，而過著顛沛流離的生活」。這些藏民在所持證件不被允許下，形同國際難民。

圖片版權 西藏台灣人權連線 Image caption 支持者合影

台灣交通大學潘美玲教授研究發現，2016年以前，即便是與台灣人結婚「依親來台」的藏民，由於台灣政府不承認印度發出的身分證件，藏人配偶只有部分居留權益，每次在台灣最多可住滿180天，同時一年在台不少於183天，所以他們必須每年往返印度兩次，造成嚴重的經濟負擔。

汪小姐告訴BBC中文。強調自2012年她們不斷抗爭， 爭取權益，在2016年之後，政府通過立法，藏籍配偶權益等同外國配偶，大大減輕家庭負擔。不過仍須先要在印度結婚，先生​​申請依親到台灣登入戶籍。汪小姐笑說，藏人配偶當時才有22對，比相關業務的官員人數還少，政府或也覺得不需要再刁難, 終於修法。配偶外的家人來依親還沒開放。

圖片版權 西藏台灣人權連線 Image caption 各地支持者約1000人以上

達賴喇嘛在台影響力

此次遊行現場，團體強調達賴喇嘛為其精神領導「達賴喇嘛要回家」，「Long Live達賴喇嘛」口號反覆出現，顯示出達賴喇嘛在台灣藏民以及藏傳佛教徒中的地位仍然崇高。

民進黨秘書長羅文嘉於記者會上，公開表態歡迎達賴喇嘛再度來台訪問。上次達賴喇嘛拜訪台灣分別是1997年以及2001年以及2009年，之後，馬英九執政時以「時機不宜」拒絶達賴喇嘛再次訪台。

18日剛出刊的美國時代雜誌封面以「倖存者」(survior)形容達賴喇嘛以及他領導的世界各地藏民。該報導指出，達賴喇嘛的影響力不減。達賴喇嘛知道中國正在「挑選」他的下一任繼承者，但他表示，他的接班人由全體藏民決定。

達賴喇嘛在接受BBC採訪時談到了轉世問題。他說，轉世制度是在封建制度下形成的舊思維，已經過時。他本人支持民主制度，要與時俱進。∶