圖片版權 OFFICE OF THE PRESIDENT,ROC(TAIWAN) Image caption 蔡英文11日召開國家安全會議提出反制一國兩制的指導綱領。

台灣總統蔡英文11日針對習近平提出的「一國兩制台灣方案」召開「國家安全會議」，針對各層面聽取相關部門報告，會後提出反制指導綱領，內容包括增加國防預算及防止統戰滲透台灣。國民黨批評蔡英文，此時間點刻意提出這些內容是要拉抬自身聲望，並呼籲政府不應刻意嚇唬民眾。專家分析，該會議舉辦的目的，純粹是選舉考量。

針對一國兩制明訂反制戰略

台灣總統府11日發佈新聞稿表示，蔡英文當天召開國家安全會議，針對兩岸丶經濟及國防等層面，提出反制一國兩制的指導綱領。她在會議中指出，北京已經將統一台灣的工作納入政治議程，使兩岸關係進入極為嚴峻複雜的階段。

她還表示，目前兩岸政策主張是維持現狀，就是捍衛中華民國主權獨立的現狀，並重申，強迫台灣與中國統一，台灣絶大多數民眾無法接受。蔡英文強調，兩岸和平發展，關鍵在於中國是不是能夠走向民主化。

中國的兩會正在北京舉行，期間不斷有官員呼籲台灣接受以「一國兩制。」蔡英文召開「國家安全會議」的前一天，國台辦副主任陳元豐在北京表示，一國兩制在香港成功實施，他相信將來國家統一後，台灣實施一國兩制也一定會取得成功。

他說，即使大陸對台灣在軍事上有動作，也不是針對老百姓，而是針對台獨分裂勢力。

針對蔡英文大動作召開國安會議並提出反制一國兩制的綱領，國民黨黨團書記長吳志揚對台灣媒體表示，蔡英文借此拉抬自身聲望，他認為，政府應開創新局避免衝突，不該刻意放大嚇唬民眾。

蔡英文在國安會議中批評中國軍艦軍機繞台挑釁，並不斷挖走台灣邦交國及矮化丶甚至阻斷台灣的國際組織參與。

她表示，中國竊取台灣高科技產業的機密技術，並製造大量「假消息」，從內部直接破壞民主體制的公平與開放。地方政治上，滲透社會內部，以政治性採購利誘台灣地方政府，甚至招納村里長出任大陸村委執行主任。

蔡英文所指的事件是福建平潭縣有八名台灣村里長，擔任九個村委會或社區居委會執行主任。

蔡英文再次強應拒絶兩制台灣方案，並明確定出反制綱領，國民黨立委陳宜民對媒體表示，應該是針對3月16日立法委員補選而來。他說，國民黨可能拿下所有補選立委席次，蔡英文當然要繼續打恐中牌來就選情。

選舉考量

中山大學政治學研究所特聘教授廖達琪認為蔡英文在這個時機點針對反制一國兩制舉辦國安會議，是選舉考量，而且是為自己鋪路，目的是要連任，贏得2020年總統大選。

廖達琪對BBC中文說：「當然是為了選舉，沒有什麼好遮掩的。」 廖達琪解釋，蔡英文此次發言是因為她的民調偏低，所以以總統身份，在兩岸關係及主權主張上幫自己爭取話語權，也為自己在兩岸關係定調，以爭取反對「一國兩制」以及反中的民意。

她進一步分析，蔡英文的選舉策略會接近陳水扁在2004年競選連任時相同，「打統獨牌，刺激兩岸議題」以求勝選。

廖達琪另外舉例，像是針對馬英九以及吳敦義卸任總統，副總統或退休官員拜訪中國大陸，更加嚴格。就是有所考量，因為卸任官員來往兩岸已經不是新鮮事，過去一直沒有清楚界線。

民主考量

台灣政治評論員丶美國密西根州大政治所博士候選人陳方隅則持相反意見。他認為，面對習近平對台灣的論述態度轉強，台灣政府本來就應該加以反制。

他對BBC中文說：「這件事情跟選舉沒有關係，不管有沒有選舉，都應該反制中國統戰。」

他強調，民主國家的政府做任何事情都是回應民意，而不是單純為了選舉考量。他表示，「中國是我們的敵人，我們的軍隊假想敵就是中共。」

陳方隅支持蔡英文對兩岸關係的強硬態度，他認為國安會議的談話，是回應過去一年多，中國對台灣的打壓。他指出，接下來必須觀察蔡英文所提出的「反制綱領」會如何實行。