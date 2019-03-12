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2019年中國「兩會」日程已接近尾聲，儘管每年在北京舉行的兩會常被外界批評為徒有其表的「橡皮圖章」，但代表和委員們的一些提案還是會在網絡上引起熱議。

讓我們看看今年有哪些吸引眼球的代表建言。

拒絶醜校服

據中國媒體報道，兩會期間，中國國民黨革命委員會（簡稱「民革」）向全國政協提交提案，建議改進中國校服的美感與舒適度。民革是接受中國共產黨領導的「八大民主黨派」之一。

民革的提案稱，最新調研數據顯示，國內校服目前的公眾滿意度低於30%。因此建議加強功能面料開發與校服款式設計，解決「千校一服」等問題。

圖片版權 Getty Images Image caption 中國的校服因為樣式臃腫，一直是很多網友吐槽的目標。

中國的校服一直是很多民眾吐槽的對象。儘管中國當局並未統一中小學校服的樣式，但中國中小學普遍採用樣式臃腫、配色單一的運動服，很多網友將其稱為「大口袋」。

「民革」在提案中建議，校服可結合中華傳統文化，開發「有別於歐美日韓的校服款式」，以幫助中小學生「增強文化自信」。

該提案在網絡上受到很多網友歡迎。

「終於有人重視這個問題了，太驚喜了，」一名網友說。「希望我的孩子將來上學有漂亮的校服穿，不要在機場被認為是運動會代表團。」

提高奢侈品稅率

全國政協委員、寧夏政協主席崔波帶來的提案是提高奢侈品稅率。他建議通過立法手段，提高奢侈品稅率，抑制奢侈浪費。

崔波說，中國很多年輕人節省一年，「就為了在奢侈品上一擲千金」。他表示，「舉債消費、提前消費、過度消費讓很多人成為『月光族』。」

圖片版權 SOPA Images Image caption 由於中國大陸較高的奢侈品關稅，很多中國消費者前往香港或國外購物。

貝恩（Bain）諮詢公司研究報告《2017年中國奢侈品市場研究》顯示，2017年中國奢侈品銷售額為1420億美元，增速達20%，其市場規模僅次於美國，位居世界第二。

但崔波對於年輕人的「關懷」似乎並未得到很多網友買賬。

「很多奢侈品本來不是奢侈品，就是因為稅高才『奢』了起來好嗎？」一名微博網友評論道。

還有網友評論稱，「看來崔委員還是不了解我們年輕人」。她稱，自己認凖的東西再貴也會買，高昂的奢侈品稅率只會慫恿更多的中國人前往國外購物。

公職人員帶頭減肥

全國人大代表羅傑則將他的目光放到了「全民減重」上。他認為，中國應加大對健康管理的投入，設立專門的機構來做關於減重方面的工作。

據中國媒體《文匯報》報道，羅傑建議當局從行政、事業單位的公職人員入手，出台公職人員體重及健康管理規定：男性腰圍超過33.5英寸（85厘米）、女性超過35.4英寸（90厘米），且血糖、血壓、血脂出現任何一項不合格，必須在3個月內自行減肥。

圖片版權 Getty Images Image caption 羅傑認為，中國應加大對健康管理的投入，設立專門的機構來做關於減重方面的工作。

羅傑建議，如果公職人員減肥失敗，必須接受飲食控制教育；再過6個月還是超重，單位予以減薪；一年後仍然超標，必須「自動離職」。

羅傑的建議引發一些網友調侃。有網友說，公務員太胖「不是缺乏減重，而是閒的沒事」。此外，也有網友對此建議表示支持。

「終於有人重視疾病的預防了。對國民整體健康來說，提前預防比後期治療更重要，」一名網友評論道。

下調法定最低婚齡

在本次兩會上，一名全國人大代表提交的關於修改法定結婚年齡的提議也引發外界關注。

全國人大代表丁列明建議，修改中國《婚姻法》第六條，將結婚年齡「男不得早於22周歲，女不得早於20周歲」，改為「男不得早於20周歲，女不得早於18周歲」，同時刪除「晚婚晚育應予鼓勵」。

圖片版權 Getty Images Image caption 中國法律現時規定最低結婚年齡，男不得早於22周歲，女不得早於20周歲。

丁列明認為，目前中國人口總量成長大幅減弱，勞動年齡人口和育齡婦女明顯減少，老年化程度加深，民眾生育意願發生重大轉變，因此需要調整相關政策。

這個話題討論熱烈，一度衝到熱搜榜第一的位置上。但中國媒體《南方都市報》報道稱，有近6成網友對此表示反對。

「當年你叫我晚生不生，現在你讓我趕快生，你在養寵物呢？」一名網友評論道。

實行隔周「三休」

全國人大代表、浙江衢州市委書記徐文光在今年兩會上的提案是「隔周三休」。

圖片版權 Getty Images Image caption 很多中國遊客集中在假期出遊，導致熱門景點人數井噴。

徐文光建議，將中國現行的每周休息兩天的制度，調整為一周公休一天、次周公休三天，形成「1+3」的循環休假模式。

他認為，這將使國人多出26個分佈均衡的「三天小長假」。

徐文光的提議在社交媒體上引發兩極反應。支持的網友認為，這可以使自己有更多時間出遊，而不用專門等到節日。

但批評者說，在很多私營企業「雙休」都無法保障的情況下，談「三休」不現實。