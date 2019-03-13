中國兩會熱話：習近平的白髮、台籍政協委員和官媒說唱

圖片版權 Getty Images Image caption 今年兩會上，習近平灰白的頭髮引起了外媒的注意

今年中國「兩會」已經開幕超過一周，媒體和大眾除了關注政府工作報告、人大代表和政協委員的建言獻策之外，一些兩會的周邊花絮也成為熱議話題。

習近平的頭髮和茶杯

作為中國最高領導人，習近平的一舉一動都受到注意。今年兩會上，他灰白的頭髮引來了媒體解讀。

BBC報道組在3月5日舉行的中國人大開幕式上看到，習近平的白髮比以往出現在電視畫面時多了很多，相比於其前方的栗戰書和左側的李克強十分明顯。

另一個值得注意的細節是，習近平在李克強開始發言的短短數十分鐘內便顯得非常疲憊，數次長時間閉上眼睛和發呆。

《紐約時報》和CNN大篇幅報道了習近平的頭髮。《紐約時報》報道稱，幾十年來，中國領導人的頭髮一直都是不自然地黑，而現年65歲的習近平似乎正在摒棄這種虛榮心，他在為自己塑造一個和藹可親的領導人形像。

《南華早報》則把目光投向習近平開會時的茶杯。該報道稱，以往中國領導人開會時，往往由女服務員倒茶，而習近平成為最高領導人後，前兩排國家領導人的服務員換成了男性。另外，習近平的服務員並不是往杯子裏加水，而是把杯子拿走，換上新的杯子。

《南華早報》稱，並不清楚這種安排是否與安保有關。

「聲情並茂」的台籍港區政協委員

今年參加兩會的2000多名政協委員中，台籍港區委員凌友詩因在政協全體會議上的發言收獲了網友的關注。

「今天，我站在人民大會堂的發言席，我要說，世界上只有一個中國，全中國的唯一合法代表政府，是中華人民共和國政府，我以能作為一個堂堂正正的中國人，參與國家的政治體制而自豪，」凌友詩在發言時說。

凌友詩自稱在台灣出生，17歲移居香港，隨後加入香港特區政府工作。她的發言在現場獲得了數次掌聲，但她不同於其他政協委員的誇張表情、高昂的聲音導致很多網民抨擊她姿態做作，像是表演。

「以這種浮誇的音調像朗讀般陳述這樣嚴肅與平實的內容，怎樣看也像高級黑，令人一聽就感覺很不自然與不真誠了，失敗的表演。」臉書網友「Wong Kwok Ho」評論。

但網友「Benson Lai」則認為：「尊重個人的選擇，因為凌友詩女士是在台灣出生，並在香港讀書，才可以有這樣的選擇自由，可以在共產黨的會議上發表如此『偉大』的言論。」

官媒說唱

今年兩會伊始，中國官媒新華社就發佈了一首名為《兩會：這個三月，聆聽中國》（Two Sessions: To the world from China）的英文說唱歌曲，用說唱方式宣傳兩會。

這首歌由新華網和清華大學博士宿涵合作推出，歌詞中提到了月球背面登陸、「墨子號」和克隆猴等中國取得的一些成就，歌曲中反覆唱著「看我們的兩會，看看中國的方式，曾經我們遭受欺凌，如今我們頑強屹立」。

另外，中國官方媒體《人民日報》也推出說唱動畫《word兩會我做主》，同樣採取流行的說唱形式介紹兩會，並明確否認「人大是圖章，政協是花瓶」。動畫中，一名路人甲說：「不是說嗎？人大是圖章，政協是花瓶！」隨後，片中代表和委員齊聲說：「什麼？！不對不對。我們聽報告，我們在審議，我們有討論，我們要提問。」

這些新穎的宣傳方式顯示，中國當局似乎有意在年輕人中擴大影響，而新華社的英文說唱歌曲的英文凖確程度受到了一些質疑。微博上，許多評論這兩則視頻的帖子遭到審查。