圖片版權 AFP Image caption 美國駐德國大使理查德•格雷內爾（Richard A. Grenell）說，中國法律能夠迫使中國公司幫助國家的間諜活動，再嚴格的安全檢查也不能消除華為設備的"後門"風險。

美國警告德國說，如果德國允許華為參加下一代5G移動網絡建設，美國會停止給德國敏感情報。

《華爾街日報》報道，美國在柏林的大使致信給德國的經濟部長說，德國不應該相信華為的聲明。華為說不會把外國的數據信息傳遞給北京。

美國國務院高級官員對《華爾街日報》說，「美國會認為我們和德國分享的所有信息都會被中國人得到。」美國媒體報道說，德國和大部分歐洲國家一樣，他們的安全機構都嚴重依賴美國提供反恐情報。

《每日電訊報》報道說，這是在華盛頓就中國電訊巨頭華為發出指責引發爭議以來，美國第一次就某國使用華為設備發出的直接威脅。

上周德國表示不會禁止華為參加德國的5G網絡建設，儘管德國之前一直受到來自美國的壓力。

圖片版權 Getty Images Image caption 德國拒不聽命於美國是華為爭端發生以來來自主要西方國家的一個意外。

德國表示，雖然要嚴格對於所有設備供應商的安全要求，但是德國的網絡安全監管當局說沒有證據表明網絡有間諜攻擊的危險。

華為公司一直堅持說該公司不會和北京分享信息，中國政府從未要求華為這麼做。

但是《華爾街日報》報道，美國駐德國大使理查德•格雷內爾（Richard A. Grenell）說，中國法律能夠迫使中國公司幫助國家的間諜活動，再嚴格的安全檢查也不能消除華為設備的「後門」風險。

美國大使的警告表明美國凖備兌現白宮的警告，即限制同那些使用華為設備的國家的情報分享。

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）上月說，「如果一個國家在他們關鍵的信息系統中使用了這些設備，我們就不能同他們分享情報，我們不能同這些國家併肩合作。」

Image caption 美國指責中國的華為公司盜竊商業機密，目前正以舞弊罪名努力從加拿大引渡華為的首席財務官孟晚舟。

德國拒不聽命於美國是華為爭端發生以來來自主要西方國家的一個意外。美國，日本，澳大利亞和新西蘭已經禁止他們國家的5G網絡使用華為公司的設備，英國據信正在制定限制措施。

不過德國並沒有禁止華為，而是採取嚴格檢查措施。德國在未來數周內將開始5G網絡帶寬拍賣。

德國總理默克爾月初在訪問日本期間談到了網絡安全問題，即德國收緊了對電訊供應商限制。她說德國政府正在考慮讓華為作出的保證，即華為不會同中國國家分享數據。

今年2月，德國國家網絡安全機構的負責人支持同中國達成"不從事間諜活動"的協議的建議，以此消除對華為公司設備的顧慮。聯邦信息技術安全署(BSI)署長阿爾內•舍恩博姆(Arne Schönbohm)說，如果中國對數據安全作出更多保證，德國就會允許在高速通訊網絡中使用華為設備。

報道說，這可能標誌著美國說服盟國抵制華為的努力遭受挫折。美國試圖讓盟國相信中國政府會利用華為公司進行間諜活動或網絡破壞。

華為還提出讓聯邦的信息技術部檢察分析其原代碼。但報道說，有些數據安全專家認為德國的信息技術不不可能探測到被隱藏很深的不軌設計。

美國指責中國的華為公司盜竊商業機密，目前正以舞弊罪名努力從加拿大引渡華為的首席財務官孟晚舟。與此同時，華為公司指控美國禁止華為設備違反了美國憲法。