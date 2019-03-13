新疆主席稱再教育營為「寄宿學校」，若無需求會「消失」

中國「兩會」正在北京召開。在周二（3月12日）舉行的新疆代表團開放會議上，新疆自治區主席雪克來提·扎克爾否認新疆存在集中營，而是稱其為「寄宿制學校」。

雪克來提·扎克爾還稱，新疆職業培訓中心的學員「可以吃清真食品，可以定期回家，也可以隨時請假」。

但新疆的官員們從頭至尾未解釋一個關鍵性問題是：那些被送進去的人選擇的標凖是什麼，他們是否經過合法的審判？