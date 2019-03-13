Image caption 委內瑞拉斷電後首都加拉加斯陷入黑暗

在委內瑞拉發生大規模停電後，中國周三（3月13日）表示要幫助委內瑞拉恢復電網運行。之前委內瑞拉總統指責美國進行網絡破壞，導致該國發生最嚴重的斷電。

委內瑞拉停電已經進入了第六天，委內瑞拉醫院正努力設法維持醫療設備正常運轉。由於停電，委內瑞來的石油出口碼頭被迫關閉，在那個地處熱帶的國家，食品很快發生腐爛。停電已經在全國各地產生了許多嚴重影響。

之前委內瑞拉總統馬杜羅曾表示要請求中國，俄羅斯，古巴和伊朗，以及聯合國調查最近該國電網遇到的攻擊。攻擊導致委內瑞拉大部分地區數天停電。

中國外交部發言人陸慷說，中國已經注意到黑客攻擊導致委內瑞拉電網癱瘓的消息，「中國深度關注此事」。陸慷還說，「中國希望委內瑞拉能夠盡快找到原因，恢復正常供電和社會秩序。中國將向委內瑞拉提供技術幫助。」

與此同時，委內瑞拉通訊信息部部長羅德里格（ Jorge Rodriguez）周二聲明說，在斷電5天後，委內瑞拉全國電網周二幾乎全部恢復正常。

「美國發動攻擊」

圖片版權 Getty Images Image caption 自從委內瑞拉左翼領袖查韋斯1999年掌權後，中國就一直同委內瑞拉加強聯繫。在過去15年中國，中國在委內瑞拉投入數十億美元的巨資，其中70億美元在能源產業。

委內瑞拉政府指責美國和西方支持的反對派對該國電網實施了「破壞」，委內瑞拉總統馬杜羅還宣佈他要請求聯合國，俄羅斯，中國，古巴和伊朗調查該國供電系統遭受攻擊背後的原因。

馬杜羅總統說，委內瑞拉全國經過5天斷電，當局設法消除了攻擊造成的嚴重後果，攻擊「來自美國本土」。

3月7日委內瑞拉發生斷電，委內瑞拉國家電力公司（ Corpoelec）在古裏大壩（Guri Dam）水電站發現了"破壞活動"。媒體隨後報道說在委內瑞拉23個州中21個州發生了停電。

委內瑞拉總統馬杜羅指責美國對委內瑞拉發起了一場能源戰爭，但華盛頓否認對委內瑞拉危機推波助瀾。

委內瑞拉停電後，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）也指責"馬杜羅政權的無能"。蓬佩奧在推特上說，「停電對一般委內瑞拉人民造成的傷害並不是因為美國，也不是哥倫比亞， 更不是厄瓜多爾或巴西、歐洲或其它任何地方。電力短缺和饑餓是馬杜羅政權無能的結果。」

美國及許多歐盟國家支持的委內瑞拉反對派領袖瓜伊多（Guaidó）在Twitter上說，停電是"篡奪權力者效率低下的證據"，「只有終結馬杜羅的政權，委內瑞拉才能迎來光明。」

圖片版權 AFP Image caption 委內瑞拉總統馬杜羅曾表示要請求中國，俄羅斯，古巴和伊朗，以及聯合國調查最近該國電網遇到的攻擊。

在美國後院立足？

自從委內瑞拉左翼領袖查韋斯1999年掌權後，中國就一直同委內瑞拉加強聯繫。根據美國企業研究所的報告，在過去15年期間，中國在委內瑞拉投入數十億美元的巨資，其中70億美元在能源產業。

歐佩克報告說，委內瑞拉有世界最大的石油蘊藏量，其石油出口佔出口收入的98%。

中國還是僅次於美國的委內瑞拉最大的貿易伙伴，2017年兩國貿易總額達30億萬美元。2007年以來，中國還向委內瑞拉政府提供了巨額貸款。

美國《華盛頓郵報》報道分析說，因為巨大的石油利益，中國在委內瑞拉干涉問題上採取謹慎務實態度。

意大利評論員希米亞（Emanuele Scimia）在亞洲新聞網站的文章中認為，如果出現了美國支持的委內瑞拉政權，那麼中國在美洲半球的影響會大為縮小。

他認為，中國希望在拉丁美洲這個所謂的美國「地緣政治後院」維持立足點，但選擇委內瑞拉有許多風險。如果瓜伊多為首的反對派影響力進一步擴大，中國將面臨是否繼續支持馬杜羅政權的更艱難的抉擇。