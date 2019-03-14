中國家長為何在名校示範食堂買不到安全食品

圖片版權 學生家長提供照片 Image caption 學生家長在學校食堂發現發霉的麵包。

中國四川一所民辦學校的食堂過期食品問題被曝光，再次引爆公眾對中國長期存在的食品安全衛生痛點。涉事學校雖是一所民辦學校，但屬於與當地百年名校聯辦，學費不菲。而涉事食堂還被貼上「示範食堂」的標籤。

事件隨後的發展進一步引發社會關注——一些參與抗議的家長被警方噴辣椒水或被警方帶走，還有家長在當地政府下跪請願，被曝光的食堂曾被省級政府部門評為示範……在指責官商勾結之餘，有評論將指責的矛頭指向這所民辦學校校名中包含的一所著名成都公立學校。

下跪的維權家長

自3月12日開始，中國社交平台微信上開始流傳和曝光位於中國西南的成都市民辦學校——成都七中實驗學校的過期食品。

一位學生家長告訴BBC，他的兩個孩子都在這所學校唸書。上初中的孩子，最近胃不舒服，「我以為他在學校運動量過大，我總是安慰他。他現在嘴角生瘡。口腔潰瘍，臉上長痘。我以為他是青春期。直到小學部家長反映其他孩子也有同樣問題，他才意識到可能跟食物有關係。 」

他說：「（心裏）很難受，愧疚也沒用啊。畢竟事情已經發生了。」

該家長反映，學校食堂的問題長期存在。去年自己孩子就出現過「肚子痛、胃痛，臉上長痘，口腔潰瘍，嘴角生瘡，便秘和便血絲等症狀。」

此前學生家長有組建微信群商討應對政策，但家長在壓力之下，被迫解散群組。學校去年貼出整改通知，但問題依舊存在，直至3月12日晚的再一次大規模爆發。

該家長回憶說，植樹節學校組織活動，家長到學校食堂發現了問題。12日晚有家長髮現有車輛轉移問題食品，並攔下一輛車，在家長的社交網絡裏傳播。該家長從12日開始維權，並在現場見到「臭臭的豬肉」和殭屍肉等。

維權過程中，家長堵路，呼喊訴求，與政府官員對話，也在當地政府門口下跪。

清華大學社會學系教授郭於華對BBC中文說：「下跪一點意義都沒有。下跪是奴隸和乞求的表現。權力是靠乞求就有的嗎？」

成都警方的通報顯示，民警強制帶離12人，「過程中，對個別嚴重阻撓執法的人員依法最低限度使用了警用催淚噴射器。」 對於警方帶離維權家長，現場使用催淚彈的行為，郭於華表示，這些行為「算違憲了」。中國憲法規定，公民有言論、出版、集會、結社、遊行和示威的自由。

中國法律學者張雪忠認為：「當看到我們的孩子在學校被虐待、被壞疫苗和有毒食品殘害的消息一再出現時，我一點都不覺得意外。並且每次出這種事，政府重點對待的並不是作姦犯科者，而是想討個說法的家長。為了改變這種情況，單靠對具體事件的關注和義憤填膺是不夠的。」

「#成都七中實驗學校」一度成為中國社交媒體微博上的熱搜話題。但隨後招致刪貼，話題熱度下跌。在四川之外，憤怒蔓延至中國的社交網絡。

微博網友「sumoran99」說：「每當這種時候，我都會覺得，讀書有什麼用？我能為這個吃人的社會做點什麼？如果我是魯迅，我會拿起我的筆，不，現在審核這麼嚴格，怕是十個魯迅都被抓起來了。」

圖片版權 學生家長提供照片 Image caption 家長髮現板栗散落在廚房地面上。

成都七中實驗學校的「示範食堂」

成都七中實驗學校的官網介紹顯示，該校由「成都七中強力領辦」，是一所民辦學校，掛牌在中國名校成都七中旗下，與僑資企業冠城集團於2003年投資3億元興辦。而成都七中是「天之驕子」的培養搖籃，高考畢業生多被中國的頂級學府清華北大錄取。成都七中實驗學校有從小學到高中國際部的在校學生約6000人。中國官媒新華社稱，2018年四川人均可支配收入約為2萬多元，而該校學費每年約為3.9萬人民幣。

該校的食堂外包給第三方公司「四川德羽後勤管理服務有限公司」。中國媒體報道顯示，該公司創建於2015年，除開出事的成都七中實驗學校，該公司還承包四川其它約20家學校或單位的食堂，服務學生群體20萬餘人。

「四川省示範性標凖化學生食堂」的「榮譽」被羅列在學校官網的簡介上。在過期食品問題被曝光前，外界單位到該食堂參觀，參觀方稱其「規範標凖」，值得學習。

圖片版權 學生家長提供照片 Image caption 毛肚上有雜物。

維權到底

截至3月13日發稿前，該校發佈的情況說明顯示，學校已停止讓第三方外包公司供餐，並將食品原料封存送檢；政府審批後啟用新供應商；公司及學校的食堂相關責任人已接受區公安分局的停職調査。四川省教育廳的通報顯示，正在核實調查該事件，並將加強學校食品安全管理。

但這並未平息民憤。中國網友希望追責學校和政府負責人。

微博網友「Tsuei-傑」說：「學校領導沒責任？？處罰的都是外包公司的人員！學校有監管不力的責任！」微博用戶「瞄星阿福」：說「在食品領域天天害孩子。先掩蓋，然後對家長抗議行為零容忍零姑息，找幾個臨時工，再找一兩個官員背鍋，先撤職再重用，玩的都是三鹿奶粉的套路。其實當時立即反應，立即調查，嚴肅懲處，大家都不會氣憤這麼厲害。」

學生家長告訴BBC，至少目前家長沒有收到任何滿意的答覆。「我是不會抱很大的希望。在這之前出現過很多類似的案例，其實要麼就是拖很久，要麼就是不了了之。但是如果不解決，我能感受到這些家長一定會不依不饒的，會維權到底。」

「包括我，我會一直維權到底。」

圖片版權 學生家長提供照片 Image caption 家長們在學校門口維權。

為何錢買不來校園的食品安全？

成都七中實驗學校的食品安全醜聞，並不是中國的第一例，也許不會是最後一例。食品安全事件近年來頻發，不斷挑戰公眾底線。

清華大學社會學系教授郭於華對BBC中文記者表示，該事件引發公眾大怒，大背景源於中國的食品安全問題處於很危急的狀態。特別氣憤的是落在孩子身上，對孩子下手。

不到半年前，上海國際私立學校——中芯國際學校廚房內的番茄和洋葱腐爛變質，部分食物的加工日期被任意篡改，引發一輪上海校園食堂外包的查處和懲罰。

2015年7月，雲南一幼兒園發生疑似食物中毒事件，83個孩子入院檢查治療；同年9月內蒙古一學校疑似飲用水污染，致14名學生住院。2014年5月，海口一幼兒園發生疑似細菌性食物中毒事件，69人符合疑似食物中毒病例。

郭於華說，這不是某一群體，地域或者階層的問題，這是沒有從根本制度上確立標凖。中國在市場經濟制度下沒有真正做到保障消費者的權益。

她說，目前中國解決食品安全的方式是社會分層突出的體現。她舉例說，中國目前有特供農場為某些部門和高層專供綠色環保安全無污染食品。「專門供給社會的特殊群體，只要有這樣的制度存在，問題就不可能解決。」

有能力支付高價「健康」食物的群體則用價格來確保食品安全。但剩下的貧民和農名工等弱勢群體的食品安全沒有人管。

張雪忠認為，一種權力不受限制的政體，必然會導致社會治理的崩壞，並在民眾生活的各方面造成可怕後果。他說，如果不進行政治革新，這種情況會越來越嚴重，人們的安全和健康只會越來越沒有保障。