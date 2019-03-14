《外商投資法》出台 為何外資仍戒慎恐懼?

圖片版權 Getty Images Image caption 外國公司可能不再需要與當地公司合作進入中國市場。

顯然是為了安撫華盛頓，中國正在急忙通過《外商投資法》，因為談判代表試圖將這兩個世界最大的經濟強國從貿易大戰中拉出戰場。但這會有效嗎？BBC駐華記者麥笛文 （Stephen McDonell）為您分析。

中國人大3000名左右的代表預計將於周五批准新法律。在這裏，他們是不否決法案的。

投票時，通常只有少數反對票。其中一些反對票可能是為了「展示」，因為100％的贊成票會顯得很荒謬。

如果法案草案和修正案受阻，那麼將會在人大會議閉幕前舉行一系列常設委員會會議來討論。此過程可能需數年時間。

但這次只花了三個月。

圖片版權 Getty Images Image caption 過去一年，中美貿易摩擦使得中國經濟遭遇挫折。

中國遞橄欖枝

中美貿易戰談判期間，中國政府似是快速通過此法，以其為「橄欖枝」遞給美國。

然而，中國商界許多人認為這項法律只是種意圖，而非一套具體的強制性法規。商界擔心此法之後仍可被任意解讀。

此法觸及到外商尤為擔憂的議題，包括竊取知識產權，外商與中國當地實體合作的條件，以及對中國公司的不公平補貼。

它還將涉及向在中國公司授予合同中的優惠待遇，和迫使外企將其核心技術作為進入大中國市場之代價。

但此法律不會幫助到每個人。

48項目的黑名單

有一份「黑名單」，列有48個不對外國投資開放，或者在某些情況下有特別條件或許可才能開放的行業。例如，完全禁止投資漁業，基因研究，宗教教育，新聞媒體和電視廣播。

石油和天然氣開採，核電，航空，機場運營和公共衛生等部門中允許部分投資。非再生能源汽車生產將需要合作伙伴關係幾年，然後退場。

至於那些不在名單上的行業，原則上是外商將獲得與中國公司相同待遇。

圖片版權 Getty Images Image caption 即便制訂新法，法院將來如何解釋此法，外資還是有所疑慮。

但外商需要保持警惕嗎？

其中一項規定將要求國際公司的當地子公司，向中國官員報告其運作之各種細節。

這可能包括與勞動關係，總體人員編製，污染記錄等相關績效指標。這聽起來不錯，只是外商亦要求 — 但尚未收到回應— 法律保障上述數據不會傳送給他們在的中國競爭對手。

新法亦承諾，如果發現任何違法行為，可以投訴。

然而，如果這新規定是通過一般正常中國法院處理，而法院通常保障對中國共產黨有利的結果，那麼對許多人來說，這不會是個令人滿意的執法機制。

圖片版權 Getty Images Image caption 只有少數人大代表投票反對立法

法律中的另一部分規定禁止在外商活動中有「非法政府干預。」

然而，越是跟越高之政府層級打官司，在爭端中獲勝就越不可能 。

多年來，我們報道了許多外商，特別是華裔，在與中國商人的商業糾紛中因「高度可疑之指控」而被送入監獄的案件。這些中國商人得到低階共產黨幹部的支持。

對這些事情還記憶猶新的人都明白這一點，並以可理解地對這一新法保持謹慎態度。