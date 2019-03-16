波音737 MAX停飛、中國兩會、韓國娛樂圈醜聞與本周更多故事

圖片版權 TPG/Getty Images Image caption 勝利在韓國有「勝茨比」之稱，他不僅是頂級明星，也擁有不少個人投資生意。

2019年第11周，埃塞俄比亞航空的波音737 MAX8墜機，引發全球禁飛潮；中國2019兩會，政府工作報告、總理記者會等受到媒體和讀者關注；三月底是英國脫歐的大限，但英國議會否決了梅首相的脫歐修改協議；2019年3月10日是達賴喇嘛流亡60週年，中國政府將1959年發生的藏區騷亂稱為「西藏叛亂」，並將軍隊鎮壓稱為「平叛」；而達賴喇嘛的支持者稱事件為「西藏起義」；韓國娛樂圈醜聞被曝光，頂級韓流團體BigBang成員勝利因「性賄賂」醜聞宣佈退出演藝圈。

剛剛過去的一周，BBC中文發表過這些作品，受到讀者的關注。如果你錯過了它們，BBC中文帶你一一回顧。

1. 波音737 Max：美國最遲宣佈停飛的緣故分析

圖片版權 Getty Images Image caption 除美國外，目前全球多國航空公司和監管機構陸續宣佈禁飛波音737 MAX全系列或部分機型。

3月10日埃塞俄比亞航空客機墜機事故後，全球多國監管機構及航空公司陸續禁飛波音737 Max全系列或部分機型，美國是在事故後最晚宣佈禁飛的國家。波音和特朗普政府有怎樣的聯繫？本輪停飛潮又對波音意味著什麼？

2. 中國兩會熱話：習近平的白髮、台籍政協委員和官媒說唱

圖片版權 Getty Images Image caption 今年兩會上，習近平灰白的頭髮引起了外媒的注意

2019年中國「兩會」於周五（3月15日）閉幕，媒體和大眾除了關注政府工作報告、總理記者會、《外商投資法》、新疆問題以及人大代表和政協委員的建言獻策之外，一些兩會的周邊花絮也成為熱議話題。

3. 英國脫歐：梅相協議再遭否 脫歐前景更不明

圖片版權 Reuters

英國首相特雷莎·梅的脫歐修改協議於周二（3月12日）遭到議員們的否決，這令脫歐前景不明。英國議會仍無法就何時及如何脫歐，或者是否進行二次公投達成共識。針對英國的脫歐辯論已經讓英國的企業和銀行損失數十億英鎊。因脫歐前景不明，許多企業紛紛將總部移出英國。

4. 中國「平叛「」和達賴喇嘛出走，其中的必然和偶然

圖片版權 AFP/Getty Images Image caption 西藏流亡政府認為，西藏僧俗反抗的根本原因是中國撕毀了「十七條協議「和壓迫藏人。圖為西藏武裝被解放軍繳械的資料照片。

今年是達賴喇嘛逃亡60週年。1949年的3月10日，即後來流亡藏人定為「西藏起義日」的一天，拉薩發生大規模武裝衝突，解放軍鎮壓藏人騷亂，導致達賴喇嘛流亡印度。中國官方說，當時中國在西藏的最高官員、西藏軍區政委張經武邀請達賴喇嘛到西藏軍區看戲，但許多藏人認為中共要劫持甚至殺害達賴喇嘛，於是藏人包圍達賴喇嘛的夏宮羅布爾卡，阻止達賴喇嘛赴約，並喊口號要求漢人離開西藏。

5. BigBang勝利、鄭俊英事件：韓國娛樂圈爆偷拍、夜店性服務

圖片版權 Getty Images Image caption 鄭俊英是一名搖滾歌手，也活躍在《兩天一夜》、《窮遊豪華團》等韓國多個人氣綜藝節目中。

韓國娛樂圈多位明星最近身陷性醜聞。繼頂級韓流團體BigBang成員勝利因「性賄賂」醜聞宣佈退出演藝圈後，與勝利在同一個聊天群的著名歌手鄭俊英也因傳播疑似非法拍攝的性愛視頻而中斷演藝活動。本次事件最早發端於1月，在媒體持續披露及多次警方調查後，受波及的藝人名單越來越長，不斷有明星及經濟公司出面撇清關係。