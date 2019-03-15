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2019年中國「兩會」進入尾聲，中國總理李克強照例在人民大會堂召開記者會回答中外記者提問，談及中國經濟、美朝關係、中美關係等熱點話題。

在將近三個小時的記者會中，李克強回答了18個問題。從提問涉及話題看，中國經濟、中美關係是媒體關注的焦點。

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中國經濟：承認「新的下行壓力」

背景：中美貿易戰背景下，經濟增速一直是中外媒體和大眾關注的問題。今年3月5日，中國總理李克強做政府工作報告，報告稱2019年經濟增長目標為6%-6.5%，相比上一年的「6.5%左右」進一步降低。報告還公布了減稅、增加基礎設施投資等多項刺激措施。本次總理記者會上，前兩個問題都是關於經濟和企業。

李克強承認，中國經濟確實遇到了新的下行壓力，但是，「不管發生什麼樣的新情況，我們都會立足當前、兼顧長遠，保持中國經濟穩定」。他表示，會繼續推進減稅降費、簡政、放寬市場凖入等措施。

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美朝關係：接觸比不接觸好

背景：2月底，朝鮮領導人金正恩和美國總統特朗普在河內的第二次峰會以雙方未簽署任何協議告終，特朗普沒有正面回應會否再次與金正恩碰面。在朝美兩國之間扮演關鍵角色的中國如何看待第二次美朝峰會？

李克強認為，「接觸總比不接觸好」。他指出，半島問題錯綜複雜、由來已久，解決起來不可能一蹴而就，應該要保持耐心，推動朝美對話，「中國始終堅持半島無核化，希望保持半島的和平穩定，這個立場從來沒有改變過」。

圖片版權 Reuters Image caption 孟晚舟是華為創始人任正非之女。

中美關係：共同利益遠大於分歧

背景：從中美貿易戰到美國制裁中興，再到最近的華為孟晚舟案，近一年來中美兩國的摩擦不斷。美國彭博新聞社記者針對中美關係提出了一系列問題：如何看待現在的中美關係和中美關係未來的走向？目前中美面臨的一些具體的衝突點？什麼樣的貿易協議中方可以接受，什麼樣的不能接受？在技術問題上，中國政府是否會迫使中國的有關企業幫助其監視他國？不過，李克強並未回答該記者的後三個問題。

李克強在記者會上表示，中美關係曲折不斷、風雲變幻，但是向前走的大趨勢沒有改變，「因為中美兩國之間有著廣泛的共同利益，我們的共同利益是遠大於分歧的」。他希望，中美雙方的磋商能有成果，實現互利雙贏。

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兩岸關係：更多優惠政策

背景：今年1月2日，中國領導人習近平在《告台灣同胞書》發表40週年紀念會上強調，「世界上只有一個中國」、「台灣為中國一部分」，呼籲以「兩制」台灣方案解決統一問題。這些提議遭遇台灣領導人蔡英文強硬回應，稱不接受「九二共識」，而且絶對不接受「一國兩制」台灣方案。記者會上，台灣媒體記者則關注大陸促進兩岸共同發展和民眾福祉方面的貫徹和落實措施。

李克強重申，將繼續堅持一個中國原則和"「九二共識」，反對「台獨」；同時表示，願意為台灣同胞出台更多的優惠政策，「讓台灣同胞在大陸不論是投資興業、就業就學、生活居住，都能夠享受到和大陸同胞同等待遇」。

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《外商投資法》：「保護吸引外商投資」

背景：總理記者會當天早上，中國十三屆全國人大二次會議表決通過了《中華人民共和國外商投資法》，該法將在2020年1月1日起施行。這部法律從初次審議到最終表決用時不到三個月，超快速出台背後隱含著不小的憂慮。這次記者會上，兩名記者都問到了《外商投資法》。

李克強指出，《外商投資法》是要用法律的手段保護和吸引外商投資，也是用來規範政府行為，要求政府依法行政。而對於這部法律沒有涉及到港澳台投資的問題，李克強回應，港澳台投資可以參照、或比照適用剛剛通過的《外商投資法》，而長期以來行之有效的一些制度安排和實際做法還要繼續沿用。

他還表示，政府歷來高度重視港澳台投資，會進一步發揮港澳作為單獨關稅區和自由港的作用，會為台胞來大陸投資興業創造優惠條件。