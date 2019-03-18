「誇誇群」風靡中國大學：你想被數百人同時誇讚嗎？

Image caption 「誇誇群」近段時間成為中國高校學生中的新潮流。

「最近壓力好大，求誇！」在中國河南一個擁有百餘人的聊天群裏，一名網友發出這條消息後不久便收到了如潮水般的回復。

「壓力越大，說明你的能力要爆炸！」、「壓力就是前進的動力，說明您志存高遠，成功就在眼前！」

如果你認為這是某個在線的心理醫生社區，那就錯了。實際上，這是一個由數百名河南大學生加入的「誇誇群」，專門用來互相誇獎和安慰。

這樣的「誇誇群」近段時間成為中國高校學生中的新潮流。中國媒體報道稱，據不完全統計，在中國各地十餘所高校都有類似人數眾多的微信群組。

「只能誇人」

復旦大學畢業生郝西哲是誇誇群的「資深群友」。他對BBC中文說，「誇誇群」的規則便是群內只能誇人。無論有網友說什麼，都會收到大家眼花繚亂的讚美。

圖片版權 郝西哲 Image caption 復旦大學的一個「誇誇群」

郝西哲介紹說，「誇誇群」出現的時間並不長，大約在今年2月底陸續出現，但通過相互介紹發展迅速，現在僅復旦校內就至少有九個人數達到500人的「誇誇群」。

他表示，剛來的時候，因為不熟悉，群友們往往只根據頭像、暱稱、發言的打字風格進行「尬吹」，比如「打字區分大小寫體現細心」。但後來有些無聊後，「求安慰」的人也會說清楚自己遇到了什麼樣的事，群友們便會「對症下藥」。

「比如有人吐槽他總是打嗝，我就說人生最困難的事莫過於『打嗝』，因為這不是錢能解決的，最困難的事都能一笑而過還怕什麼，」郝西哲說。

據中國媒體《揚子晚報》報道，目前，上海大學、武漢大學、山東大學等多所高校都建立了自己的「誇誇群」，其中西安交大的群成員更已達到1000人的上限。

除了上述網友自發建立的「誇誇群」，一些商家也看到了商機，開始提供收費的「誇人服務」。

BBC中文在電商平台「淘寶」上看到，有多個賣家正在提供「誇誇服務」。其中一家在商品介紹中寫道，該服務可以誇朋友，也可以誇愛人，僅需40元，便可誇一個小時，該商家短短一個月便銷售百餘次。

「好玩，這頓小語言各種狂誇，我喜歡的女孩都整的美滋滋了，」一名買家留言道。

「無厘頭」的群聊

網友「彩虹小白馬」來自上海。她對BBC中文說，自己在得知這種形式後，便與朋友建立了自己的「誇誇群」，幾天時間已有200多人加入，很多人進來後便拉親朋好友進來。

圖片版權 Getty Images Image caption 大部分中國年輕人使用微信進行在線聊天。

「現在網上有太多負能量，不管做什麼都有人來攻擊你，所以我想建這種群，我們的初衷就是『沙雕網友一家親』，」彩虹小白馬說。（「沙雕網友」是中國大陸的網絡詞匯，常被年輕網友用於自嘲傻或幼稚。）

中國傳媒大學新聞傳播學部教授曹培鑫對BBC中文說，「誇誇群」是現代化焦慮的產物。「很多人在學習和工作中，都被要求按照理性的規矩生活，而非理性和無厘頭的生活空間被不斷擠壓，誇誇群滿足了這種心理需求，」曹培鑫說。

但曹培鑫表示，與此前的一些搞怪群聊類似，「誇誇群」可能只是曇花一現，因為很多人無法在其中獲得長期的新鮮感和滿足感。

在中國，類似「無厘頭」的群聊並非第一次出現。出了「誇誇群」之外，還有試圖在群裏「找罵」的「噴噴群」。去年6月，「對罵群」異軍突起，甚至成為中國主流媒體的關注對象。

所謂「對罵群」，群如其名，指兩方在微信群中根據某個主題進行互噴、對罵，而主題則非常廣泛，例如喜歡吃香菜的和不喜歡吃香菜的、偏愛吃肯德基的偏愛和吃麥當勞的等。

然而，郝西哲卻看法不同。他認為，「誇誇群」滿足的，是人們需要得到讚賞和安慰的「剛性需求」，可能長期存在下去。

「大家生活中是需要反饋的。有的事適合和朋友說，有的事適合和家人說，但還有的事與親朋好友說出來顯得矯情，找群友安慰反而是最好的方法，」郝西哲說。