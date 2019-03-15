美國指中國要「消滅伊斯蘭文化和宗教」

圖片版權 Reuters Image caption 周五新西蘭清真寺發生導致49人死亡的恐怖襲擊，引發輿論譴責，也引起9/11恐怖攻擊以來「對伊斯蘭的仇視"情緒的討論。

新西蘭清真寺發生導致49人死亡的恐怖襲擊，引發輿論譴責，又引起9/11恐怖攻擊以來「對伊斯蘭的仇視」情緒的討論。

美國政府周三指中國「在侵犯人權方面達到前所未有」的程度，而且中國正努力「消滅」伊斯蘭文化和宗教。特朗普政府的官員在發佈國務院全球侵犯人權報告時說，中國在新疆對穆斯林少數民族的壓迫達到1930年代以來最惡劣的程度。

政府報告還提到伊朗，南部蘇丹和尼加拉瓜等國的侵犯人權狀況，但是華盛頓特別指出北京在所謂的再教育營中拘禁了數百萬維吾爾人和哈薩克人的情況。

美國國務院人權事務局的負責人邁克爾·科扎克(Michael Kozak) 說，在他看來，這是自1930年代以來前所未聞的事情。他說中國「拘禁了數百萬人，把他們關入集中營，折磨他們，侵犯他們的權利，而且努力消滅他們的文化，宗教和基因。這十分可怕。」

英國《獨立報》記者貝恩斯（Chris Baynes）在報道中說，顯然這位美國官員把中國同納粹德國和斯大林的蘇聯相提並論。

在美國國務院發佈人權報告時，國務卿蓬佩奧(Mike Pompeo)也對記者說，中國「在侵犯人權方面達到前所未有」的程度。

圖片版權 Getty Images Image caption 美國國務院人權事務局的負責人邁克爾·科扎說，中國在新疆「拘禁了數百萬人，把他們關入集中營，折磨他們，侵犯他們的權利，而且努力消滅他們的文化，宗教和基因。這十分可怕。"

「意識形態偏見」

中國對美國的指責作出措詞強烈的回應 。《獨立報》報道說，中國外交部發言人陸慷周四（3月14日）說，美國的報告充滿意識形態偏見，罔顧事實，混淆是非，對中國進行種種無端指責。

陸慷說中國堅決反對美國的指責，並已向美方提出嚴正交涉。他還還告誡美國要審視自己的國內人權紀錄，先把自己的事管好。

周二（3月12日）新疆自治區政府主席說，新疆的那些營地和「寄宿學校」一樣。北京一直反駁外部對新疆穆斯林拘留營地的批評，說那些營地是職業培訓機構，旨在改造激進的伊斯蘭分子。

但是國際人權機構把新疆的拘留營地比作「戰爭時期的集中營」。他們還援引從前被關押過的人作證說他們在營地中被用刑，被迫放棄他們的宗教，宣誓效忠中共。

科扎克說，至少美國開始讓中國人意識到他們的做法受到許多國際關注，這是目前世界最嚴重的違反人權事例之一。

圖片版權 Getty Images Image caption 周三在美國國務院發佈人權報告時，美國國務卿蓬佩奧也對記者說，中國"在侵犯人權方面達到前所未有"的程度。

《獨立報》報道說，美國總統特朗普一直受到批評，說他沒有對中國的壓制政策採取有效措施 。有消息說，特朗普政府正在考慮是否對新疆高級官員實行制裁，但是北京已經警告說，美國那樣做會招致中國的嚴厲報復。

「伊斯蘭恐懼症」

新西蘭的兩座清真寺發生槍擊導致49人死亡，該國總理說這次「恐怖襲擊」是新西蘭的「最黑暗的時刻」。

美國總統特朗普說，新西蘭清真寺發生屠殺後他對新西蘭人民致以同情的慰問。他說美國和新西蘭站在一起，要提供全力支持。但是許多人批評說，特朗普上台和歐美右翼勢力抬頭助長了仇視伊斯蘭情緒。

巴基斯坦總理伊姆蘭·汗（Imran Khan）對恐怖襲擊發出強烈譴責，強調說恐怖主義沒有宗教。他還在推特上把這次恐怖襲擊歸咎於9/11以來有增無減的"對伊斯蘭的仇視"情緒。

美國媒體報道也關注過中國所謂的「伊斯蘭恐懼症」。《紐約時報》曾刊登評論文章說中國也染上了「伊斯蘭恐懼症」，作者例舉清真飲食和伊斯蘭教規定在中國引發的爭議說，中國的穆斯林恐懼症同近年發生在中國的暴恐事件，長期存在的地域和身份歧視，以及當局限制公開討論穆斯林問題有關。