圖片版權 MTR Image caption 香港鐵路通車40年以來首次列車相撞

香港鐵路發生通車40年以來首次列車相撞事故，兩列車在中環站隧道內相撞，損毀程度相當嚴重。

意外發生於星期一（3月18日）凌晨3時許，當時香港鐵路公司正為新訊號系統進行試車，兩列列車行駛至兩條路軌的交匯時，疑信號失靈，兩列車均未及煞掣導致意外。

事件中，有兩名男車長受輕傷，當時車上並沒有乘客。列車損毀程度相當嚴重，有座位被撞到完全翻側，部份車門完全脫落，車廂地面充滿玻璃碎片。

圖片版權 MTR Image caption 車廂內滿地玻璃碎，面目全非

香港鐵路公司宣佈，荃灣線來往金鐘到中環站之間星期一全面停駛，並指會徹查列車保護系統失靈的原因。香港鐵路公司車務總監劉天成表示，兩列車在測試新訊號系統的過程中，自動保護系統沒有發揮功效導致列車相撞。

而按照港鐵說法，此次追撞事件發生在荃灣線中環站前的軌道交匯點附近，是列車折返點。在清理完成之前，進城上班交通受到莫大阻延。

香港鐵路公司作為香港地下鐵路公司於1979年通車以來，長年以高於90%的凖點率為榮，此外也極少發生列車出軌追撞這類事故，在正線上追撞，記憶所及，聞所未聞。

自2000年地鐵公司上市；2017年12月與九廣鐵路網絡合併並更名港鐵以來，其海外業務迅速拓展，本地客運業務縱然整體仍維持高效，但調漲票價、列車擁擠、故障增加等事，滋生民怨。

目前港鐵正受紅磡站改造工程偷工問題困擾，面對多方調查，加上此次車禍，其所要面對之輿論壓力，可想而知。

而涉事的訊號系統由香港鐵路公司在2015年以33億元購買，目的是為了加密班次應付人流。由購入新系統後，港鐵不斷在通宵沒有乘客時進行測試，期間曾發生不少事故，包括2018年10月16日引發的四線廷誤故障，造成香港交通大癱瘓6小時。

圖片版權 MTR Image caption 出現意外的港鐵車廂