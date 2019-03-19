凌友詩：因「聲情並茂」發言而出名的台籍港區政協委員

圖片版權 xinhua Image caption 凌友詩

今年中國的「兩會」上，台灣出生，代表香港的全國政協委員凌友詩因誇張的語調進行「朗誦式發言」引發網絡熱議，「爆紅」的她也引起了台灣當局的注意。

台灣內政部表示，凌友詩擔任中國政協委員，違反《台灣地區與大陸地區人民關係條例》，且其統戰言論極其不當，決議對其罰款新台幣50萬元。台灣陸委會也表示，如果確認凌友詩入籍中國大陸或持有中國大陸護照，將註銷其台灣戶籍。

爭議言論

3月11日，中國政協十三屆二次會議第四次全體會議上，政協委員凌友詩發言時朗誦般誇張表情，高昂音調，引起網民討論，她發言的視頻也在社交媒體上廣泛流傳。

凌友詩發言時稱：「世界上只有一個中國，全中國的唯一合法代表政府是中華人民共和國政府。我以能作為一個堂堂正正的中國人參與國家的政治體制而自豪！」

「中華人民共和國政府是中國的唯一合法政府，是中國政權的正統。這個地位，在兩岸統一的進程中最為重要。未來兩岸和平協商，中國唯一合法政府要守住『一個國家、一部憲法、一個中央政府、一支軍隊』這個大原則；一旦『台獨』發生，要擔起吊民伐罪的責任。」她說。

凌友詩自稱是在台灣出生、眷村長大、十七歲移居到香港的「台籍港區委員」。她在香港拿到博士學位，隨後進入香港特區政府工作。凌友詩還說，其父親曾擔任國民黨海軍副艦長，經歷1958年的金門炮戰。

根據此前媒體報道，凌友詩1962年出生於台灣高雄，父親是廣東番禺人，16歲全家遷到香港，隨後凌友詩考上香港中文大學，先後完成本科和碩士學習。2003年，凌友詩在香港大學取得政治哲學博士學位，2005年進入香港特區政府擔任中央政策組高級研究主任。目前，凌友詩是香港中文大學當代中國文化研究中心榮譽研究員。

凌友詩此前的媒體訪問也被網民翻出來討論。她去年3月接受中評社採訪時曾表示：「中國達到了實質的民主。而不是像西方一樣只能投一票，投完票後就變奴隸了。」

凌友詩「聲情並茂」的發言在網上引發吐槽。台灣作家李敖之子、劍橋大學亞洲與中東系博士生李戡在微博上發文批凌友詩噁心，「拜託找樣板也找個像樣點的」。

北京大學法學院教授賀衛方則作了一首打油詩調侃：「花枝慢搖站講台，媚語嗲聲似招懷。滿口不倫不類理，五十七歲一女孩。」

不過，也有中國大陸網民對她表示欣賞：「好！歡迎回到祖國的社會主義大家庭，真正的在大家庭裏當家做主。」

台灣反應

據台灣媒體報道，台灣陸委會發言人上周四（3月14日）表示，凌友詩持有中華民國戶籍，近年也確實持中華民國護照入境台灣。有關機構正在調查她是否已經入籍大陸或持有大陸護照，如果掌握證據，將註銷她的台灣戶籍。

隨後台灣內政部也作出回應。內政部稱，凌友詩擔任中國政協委員違反《台灣地區與大陸地區人民關係條例》中的擔任中共黨政軍職務的規定，而且凌友詩發表的言論極其不當，決定處以50萬新台幣罰款。

台灣陸委會和內政部回應之後，凌友詩接受中國內地官方媒體《環球時報》表示，台灣要對她罰款和撤銷戶籍，是對台灣人「殺雞儆猴」，是台灣當局借著她警告其他人，「別像凌友詩一樣跑到大陸去當政協委員」。

凌友詩也回應了網民對她詬病較多的語氣和措辭的問題。「說這麼嚴肅的話題是不容含糊的，它不是一個普通的陳述，所以我覺得必須要用洪亮、堅定的語氣，」她說。

台灣陸委會周一晚間回覆BBC中文記者查詢時表示，台灣政府依法行政，台灣人到大陸發展，只要不違反法令，政府均正面看待。而凌友詩擔任中國大陸政協委員，違反有關規定。

陸委會稱，政治協商會議是中共領導的統戰組織，與中華民國憲政體制及台灣自由民主體制並不相容，「中共當局積極攏絡在台灣出生，赴陸發展的台籍人士參加政協活動，目的在塑造宣傳樣板，此等人士的列席或發言，不會獲得台灣人民的認同，也不能代表台灣的主流民意」。

兩會「表演」

兩岸關係觀察者和政治學者對凌友詩的表現有各種解讀。

李戡認為，中國當局安排這種「樣板式」的台灣代表在不同場合亮相，都是在釋放對台政治信號。

他對BBC中文表示，2017年中共十九大安排台灣籍代表盧麗安出場，以表明台灣人可申請加入共產黨，甚至參加黨代表大會，「這次兩會安排『台籍港區』的政協委員凌友詩發言，釋放的信號更加具體，因為她同時『代表』香港和台灣，意味著統一後的台灣問題，將比照香港模式辦理」。

不過他也認為，中國大陸透過他們傳遞政治信號，疏於評估過於『樣板化』的表演方式，會在台港兩地引發劇烈反彈。

圖片版權 Getty Images

還有一些學者指出，凌友詩表演式的講話折射出中國政協目前在中國體制中的尷尬地位。

中國歷史學者章立凡指，政協本來可以作為一種諮詢機構，聽取不同的聲音，但現在政協已經喪失了這個功能，「只會歌功頌德，起不到政治協商的作用」。

章立凡表示，用凌友詩來宣傳效果並不好，起不到政治協商的作用，「協商總是因為有不同看法才需要協商，她完全跟中共看法高度一致，只會吹捧，這就跟低級紅差不多了」。

賀衛方也認為，如今兩會上人大代表和政協委員越來越趨於「娛樂化」、「表演化」，本來兩會有如《外商投資法》等很多需要討論、爭辯的話題，「但是他們都不去討論這些問題，都是去唱讚歌」。