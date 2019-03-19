圖片版權 Sina Weibo Image caption 數百微博用戶開始使用"#為廣州地鐵發自拍"標籤，分享她們穿著哥特式服裝和化妝的照片。

中國廣東一名女生近日因哥特式妝容在乘坐地鐵時遭到拒絶，引發哥特文化愛好者的在線抗議。

這名女生在社交媒體發帖稱，她在一廣州地鐵站被保安攔下，並被告知如果她想乘地鐵，就必須卸掉其濃妝。

BBC國際媒體觀察部記者凱麗（Kerry Allen）報道說，儘管她沒有攜帶任何違禁物品，但地鐵保安告知她其被拒的原因是以免「嚇到其他乘客」。

事件曝光後，很多微博用戶開始使用「#為廣州地鐵發自拍」的標籤，分享她們穿著哥特式服裝和妝容的照片。

很多中國網友表示，社會需要尊重著裝自由，並呼籲社會地接受個性表達。

發生了什麼？

3月10日，一名化著濃眼妝、塗著深色口紅的女士，在廣州地鐵站的安全檢查處被攔下。

圖片版權 Sina Weibo Image caption 女生在微博上回憶自己的經歷。

她在微博上回憶了當時的經歷：「一名女安檢員叫來班長，說我的妝『有問題』，『太恐怖』。」她說，自己被要求「原地卸妝」。

她表示，自己希望通過這個相對公開的平台來詢問當局：「這是根據國家哪條法律法規攔下我，耽誤我的時間的？」

廣州地鐵隨後道歉，並表示經調查發現，當事工作人員處理不當。

廣州地鐵表示，已暫停與該事件有關的員工職務，並補充稱，將加大安檢員的業務培訓力度。

社交媒體抗議

這名未透露姓名的女生的微博被轉發了5000多次。中國媒體網易則報道稱，自2018年以來，廣州地鐵上至少發生兩起類似事件。

這一消息激怒了很多微博網友，成百上千的人們開始上傳自己的照片以示聲援。

在標籤「#為廣州地鐵發自拍」下，至周二（3月19日）中午有至少5000名網友發帖，大多數人對地鐵員工強迫女生卸妝表示批評。很多人公開分享自己的照片，並表示他們不想被當成隱形人。

圖片版權 Haruko_Ekov/Weibo Image caption 「廣州人民對不起，我有時會這樣出門。」

有網友調侃道，「我在公交車上，請把卸妝水遞給我。」

還有很多人說，選擇自己的穿著是他們的權利。

「如果美是千篇一律的，那麼藝術將會消亡，」網友@三森宸ww說。「我平時不殺人放火，不當眾吸煙吐痰，我只是喜歡哥特裝扮。」

「2019年了，女孩有權利決定自己的髮型、穿著、妝容，不需要徵求陌生人的意見，」網友@Qin-2Y說。

「你們看到的是『奇裝異服』，我看到的是自由」，網友@-Jiolaa-補充道。

哥特文化如何進入中國?

哥特文化是日益流行的「蘿莉塔時裝」（Lolita fashion）的一部分。「蘿莉塔時裝」是一種受維多利亞和愛德華時代影響的服裝風格。但在中國，這種文化很大程度上受到日本流行文化的影響。

圖片版權 Getty Images Image caption 哥特文化很大程度上因日本文化在中國的流行影響年輕人。

中國的電商網站上有大量賣家提供這種華麗風格的服裝，儘管很多時候它只被用於表演或「cosplay」，但有時它也被視為日常穿著的一種選擇。

日本漫畫和《暮光之城》（Twilight）系列小說促進了哥特文化傳入中國。儘管很多帶有暗黑主題的書籍因過於暴力或色情被禁，但一些書被中國年輕人視為是一種輕微的反叛。

「硬核」文化

與西方哥特文化有關的音樂在中國的影響有限，但對其需求在持續增長。

美國樂隊林肯公園（Linkin Park）和加拿大歌手艾薇兒·拉維尼（Avril Lavigne）2000年代末在中國聲名鵲起，中國大城市裏也有越來越多的哥特式主題酒吧和夜總會。

然而，總體來看，搖滾樂在中國仍不受待見，很少有搖滾藝人能名聲大噪。

中國官方對亞文化一直持謹慎態度，因為亞文化可能會對兒童產生負面影響，尤其如果被指受到海外影響的話。

當局已經採取措施禁止嘻哈文化的元素在公開場合出現，例如，中國的電視台就曾給藝人的紋身或耳環打上馬賽克。

不過，隨著中國千禧一代擁有更多的消費能力和旅遊機會，他們有可能更廣泛地接觸哥特文化。