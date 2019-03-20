北京邀「網紅」思想政治教師參加座談會背後

圖片版權 Xinhua Image caption 習近平在座談會上發言稱，必須培養一代又一代擁護中國共產黨領導的有用人才，要「從娃娃抓起」。

中國政府利用互聯網明星改變過去枯燥的宣傳攻勢已不是一件新鮮事，但這次的人物有些特殊，他們是兩名80後「網紅」思想政治老師。

中國共產黨高層日前罕見召開中國思想政治理論課教師座談會，總書記習近平親自主持，而發言的嘉賓從退休的大學教授到中小學教師兼有，其中就包括兩名社交媒體上走紅的大學老師陳果和徐川。

習近平在座談會上發言稱，要培養一代又一代擁護中共領導的人才，並強調要「從娃娃抓起」。

有學者認為，北京邀請一些在網絡受熱捧的馬克思主義學者參加高規格會議，說明中國當局已意識到傳統思政課的實際效果很差，希望採取更加有效的方式進行意識形態引導。

「網紅」思政教師

據中國中央電視台報道，習近平3月18日（周一）上午在北京主持召開學校思想政治理論課教師座談會，期間有八名來自小學到大學的老師發言。

其中引人關注的，是來自復旦大學馬克思主義學院的高級講師陳果，與南京航空航天大學馬克思主義學院副教授徐川。

徐川是南京航空航天大學一名80後思政課老師，他的思政課在學生中頗受歡迎。

中國媒體報道稱，每到徐川的思政課，往往大教室的走道也「站無虛席」，甚至有別的學校學生趕來「蹭課」。2018年1月，南航還成立了「思想政治教育研究中心」，聘請徐川為研究中心主任，進一步推廣「徐川思政工作法」。

圖片版權 Weibo Image caption 陳果在復旦講課的視頻被網友上傳至網絡後便一炮而紅。

與徐川經歷類似的陳果，則被譽為「最有型的大學女教師」。公開資料顯示，她在2008年博士畢業後，便長期在復旦任教「思想道德修養與法律基礎課」課程。

2017年，她在復旦講課的視頻被網友上傳至網絡後便一炮而紅，一些網友甚至在流行於年輕人的短視頻app「抖音」上瘋狂轉載。此次，陳果參會發言的鏡頭在中國喉舌時政節目《新聞聯播》播出後，甚至成為微博的熱門話題。

然而，她的言論並非沒有爭議，尤其是她在課堂上曾說的一句名言——「要學會與黑暗和解，當你與黑暗和解的時候，黑暗已經不那麼黑了」。

有批評人士認為，陳果在課堂上傳播這些「心靈雞湯」，本質上是一種「反智主義」，傳播「害人的理念」。

「陳果這種人也能去開會，真的呵呵了。魯迅教人戰鬥和抗爭，陳果教人接受和順從，」一名微博網友評論道。

「從娃娃抓起」

中國當局近年來不斷加緊對學校意識形態的管控，此次座談會顯然是最新的案例。

習近平在座談會上發言稱，必須培養一代又一代擁護中國共產黨領導和中國社會主義制度的有用人才，因此，「要從學校抓起、從娃娃抓起」。

圖片版權 Getty Images Image caption 在中國，思想政治課幾乎陪伴學生從小學到高中的所有階段。

他補充稱，要推動形成「全黨、全社會努力辦好思政課、教師認真講好思政課、學生積極學好思政課」的氛圍；要鼓勵教學名師到思政課堂上講課，各地區、各部門負責人要積極到學校講思政課。

在中國，思想政治課幾乎陪伴學生從小學到高中的所有階段。在大學裏，無論是什麼專業，思想道德修養與法律基礎、馬克思主義和毛澤東思想都是必修課。而碩士研究生入學考試裏，政治也是必考科目。

在進行本國意識形態灌輸的同時，來自西方的思想則成為了打擊的對象。

2015年，時任中國教育部部長袁貴仁表示，要加強對西方原版教材的使用管理，絶不能讓傳播西方價值觀的教材進入中國課堂。

圖片版權 岳昕 Image caption 2018年，岳昕等來自中國多所高校的左翼青年在參與深圳佳士工人聲援活動後，從公眾視野中消失。

紐約州立大學奧爾巴尼分校政治學教授陳澄對BBC中文說，習近平上台以來，一直強調意識形態的培養，以使「紅色江山永不變色」。但最近一些高校出現馬克思團體運動，學生們打著馬克思的旗號，卻發展出自己的獨立性，政府和教育部門必然對思想政治工作的有效性產生懷疑。

倫敦大學亞非學院教授曾銳生則認為，2019年正值五四100週年、八九民運30週年和建國70週年，對於習近平的領導是充滿挑戰的一年。

「因此，習近平選擇在此時加強思想控制並不奇怪。特別是在兩會後，還有更好的時機嗎？」曾銳生對BBC中文說。

改變方式

中國政治學者、深圳大學特聘教授丁學良對BBC中文分析說，北京選擇此時召開思想政治理論課教師座談會的另一原因是，雖然中國長期有系統性的思想教育體系，但效果卻並不盡如人意。

「雖然一直有這樣的思想政治課，但一上課，有的學校往往發現，來上課的學生一半還不到，上課的學生中還有很多在睡覺、看小說或交頭接耳，」丁學良說。

剛剛結束的中國「兩會」上的一份調研顯示，57.4%的青年學生認為思政課老師在馬克思主義傳播中的作用大。

圖片版權 Xinhua Image caption 習近平與出席思想政治理論課教師座談會的老師握手。

雖然勉強超過半數，但這樣的比例顯然對於中國思政課老師的工作是一個委婉的批評。

丁學良認為，中國的思想政治課雖然有著很長的歷史，但老師往往照本宣科，非常呆板，還有很多學生在課堂上問的政治問題，和教的內容差別太大。

「在數字時代，中共領導層要想進行有效的思想控制，拉這些網絡明星上船是很有效的方法，」曾銳生補充道。