Image caption 中國投資巨大的"一帶一路"計劃通過在60多個國家修建港口，鐵路和其他基礎設施促進聯繫南太平洋，亞洲，歐洲和非洲的商業活動。

中國外交部透露，中國國家主席習近平周四（21日）開始訪問意大利，法國和摩納哥等歐洲三國。報道說，意大利計劃在習近平訪問期間對中國的「一帶一路」計劃表達正式支持，但中國雄心勃勃的「一帶一路」計劃遭到歐盟主要國家的抵制。

意大利如果同習近平簽署價值1.2萬億美元的「一帶一路」項目，就成為西方「七國集團」中第一個加入「一帶一路」項目的國家。英國《每日電訊報》評論作者布羅斯·埃文斯·皮瑞乍得（Ambrose Evans-Pritchard）說，「七國集團」的其它國家都對這個被稱為「中國特色的全球化」項目保持距離，他們懷疑中國的計劃背後有戰略和軍事野心。

《金融時報》報道說，在習近平訪問歐洲前，中歐關係緊張加劇，令人擔心北京會對歐盟採取分化政策。此前美聯社報道，意大利聯合政府對於是否簽署協議加入中國龐大的"一帶一路"計劃的表態並不一致。

據《每日電訊報》報道，意大利副外長圭列莫·皮基本月早些時候在推特上說，意大利不應該同中國簽署有關的協議。

中國投資巨大的「一帶一路」計劃通過在60多個國家修建港口，鐵路和其他基礎設施促進聯繫南太平洋，亞洲，歐洲和非洲的商業活動。不過中國的「一帶一路」計劃使許多參與國家背負沉重的債務，而且當地公司並沒有得到許多合同。

Image caption 中國推行的"一帶一路"這個人類歷史上最大的基礎設施項目被稱為「由中國特色的全球化」。

意大利離心？

歐盟在上周發佈的戰略報告中表達了對中國的強硬立場，首次把中國列為5G等關鍵領域的「經濟競爭者」和政治上「系統性的對手」。歐盟還威脅，如果北京不停止所謂不公平投資做法以及對待歐洲公司的不公平做法，歐盟要在多個領域對中國採取報復措施，包括對中國在歐洲的利益採取行動。

《每日電訊報》報道認為，意大利倒向中共，背離了歐美對北京採取強硬態度的新立場，對歐盟法德軸心表達了蔑視。

布羅斯·埃文斯·皮瑞乍得說，意大利政黨五星運動是促使該國擁抱習近平專制的主要因素。該黨領導人以為中國遍地黃金，可以用來支撐羅馬無節制的開支計劃。

意大利向北京靠攏是對歐盟政策精英多年來實行緊縮政策以及沒有兌現大量投資的"新政"承諾的報復。但是布羅斯·埃文斯·皮瑞乍得認為，意大利此舉的風險是同美國產生外交隔閡。

圖片版權 Alamy Image caption 亞得利亞海的意大利港口的裏雅斯特（Trieste）可能成為中國「一帶一路」進入歐洲的門戶

「特洛伊木馬」

在中國領導人習近平訪問歐洲前，北京駁斥了歐盟有關中國是「系統性對手」的說法。中國外長王毅周一在布魯塞爾表示，中歐間的競爭不可避免，但是更重要的是雙方要努力實現雙贏。王毅說，合作仍然是中歐關係的主流。

在習近平訪問歐洲前，意大利的民粹政府面對強大壓力已經表現出搖擺。彭博社報道，意大利政治領導層的分歧似乎也讓他們認識到同加入中國的「一帶一路」除了外交曝光外，還有深遠的地緣政治含義。

3月11日，意大利經濟發展部宣佈在習近平訪問時，不會簽署任何關於5G網絡的協議。彭博社報道說，意大利已經受到了以國家安全為理由的批評壓力。周二（3月19日）持反移民立場的意大利副總理馬泰奧·薩爾維尼(Matteo Salvini) 對記者說，他不願意「外國公司殖民意大利」。

《每日電訊報》評論員布羅斯·埃文斯·皮瑞乍得說，面對中國的投資影響，歐洲國家形成越來越清晰的看法，那就是要保護歐洲的工業和工程基地。布魯塞爾警告說，歐洲不能讓中國隨意施加影響，左右個別國家。

希臘已經讓中國遠洋運輸集團取得了雅典的比雷埃夫斯港(Piraeus)，作為進入歐洲的跳板。周二（3月19日）香港《南華早報》報道，習近平訪問意大利期間要簽署合作協議還涉及意大利的4個港口：熱那亞（Genoa），巴勒莫（Palermo），的裏雅斯特（Trieste）和拉文納（Ravenna）。