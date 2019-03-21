台灣官員的二郎腿 坐姿透露多少內心秘密

圖片版權 EPA Image caption 台灣高雄市長韓國瑜批評下屬開會翹二郎腿，「就像在夏威夷度假」。

台灣高雄市長韓國瑜怒斥官員開會時蹺二郎腿又抖腳，一時間成為台灣輿論的熱門話題。

據台灣媒體的報道，事情的經過是這樣的：周二（19日）高雄市長韓國瑜在市府開會，商談市政問題，期間有一名副局長蹺起二郎腿，抖腳還不時東張西望。

韓國瑜見狀「暴怒呵斥」：「哪個單位的？什麼態度！？」 他說這樣的坐姿不像是在開市政會議，卻像是「在夏威夷海灘度假」。

周三（20日），蹺二郎腿的高雄環保局副局長謝汀嵩公開道歉，承認自己一時失態，坐姿的確錯誤：「錯就是錯，已經給市長寫了報告道歉。」

在他看來，這樣的坐姿事關團隊的紀律問題，上級及時指出糾正很有必要。而韓國瑜則向媒體表示，希望市政府「每個人都向前衝，大家能夠一條心。」

二郎腿

圖片版權 Xinhua Image caption 2017年11月29日，國家主席習近平在釣魚台國賓館會見美國前總統奧巴馬。

開會時蹺二郎腿，與傳統上顯示重視尊重的「正襟危坐」的確天差地別。所謂「正襟危坐」，指整理服裝儀容，端正坐好，以示莊重。

台灣已故作家李敖曾批評台灣前總統李登輝為了顯示對蔣經國的尊重，「只敢坐三分之一的屁股」，或許能成為戲說「危坐」的一個好例子。

人們常說身體語言能最好地說明一個人的內心態度，所以開會蹺二郎腿讓長官生氣最根本的原因，是態度問題。

圖片版權 Getty Images Image caption 2016年11月10日，美國總統奧巴馬與新當選的總統特朗普在白宮會晤，商談交接問題。

蹺著二郎腿，態度仍然認真，是否仍然可能呢？美國前總統奧巴馬，經常在拍照時蹺二郎腿。然而，喜歡蹺二郎腿的美國總統似乎並不只有奧巴馬。

值得一提的是，奧巴馬蹺起二郎腿與人見面，通常是在氣氛輕鬆的場合。

2016年11月，奧巴馬在白宮會見新當選的總統特朗普，就放下了他常見的二郎腿。 有身體語言專家評論說，奧巴馬兩腳分得很開，扎得很穩，他的身體語言表現的是強勢的態度：現在我做主。

圖片版權 AFP Image caption 1984年12月19日，中國領導人鄧小平會見英國首相撒切爾夫人。

圖片版權 Getty Images Image caption 兩國領導人都蹺腿而坐，與身後工作人員的面部表情，顯示出會談輕鬆的氣氛。

當時如果奧巴馬換成蹺著二郎腿會見特朗普，又會給觀眾們留下什麼印象呢？

現代醫學昌明至今，研究出了不少蹺腿而坐不宜健康的科學論點。

圖片版權 Getty Images Image caption 蘇聯領導人斯大林（左）、美國總統羅斯福（中）、英國首相丘吉爾（右）1943年底在德黑蘭聚會，商討盟軍對德國戰略。

圖片版權 Getty Images Image caption 1972年，美國總統尼克松和國務卿基辛格訪問北京，與中國領導人毛澤東和周恩來會談。

有人說，長時間蹺二郎腿產生的不良後果包括血壓升高、靜脈曲張和神經損傷。有人說，這樣的論點經不起科學的檢驗。

蹺腿而坐雖然舒服放鬆，但嚴守東方傳統文化的人會說，這樣的坐姿給人不甚正式的感覺，在嚴肅正規場合會見長輩與長官時尤其不宜。

台灣輿論熱議的高雄市長韓國瑜對蹺二郎腿下屬的不滿，也正是這樣一種傳統的體現吧。

蹺二郎腿是否有害健康？

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