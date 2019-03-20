圖片版權 xinhua Image caption 這只名為"化煌馬"功勳警犬被譽為"警犬中的福爾摩斯"，因為它幫助警察破獲了數十起謀殺案。

中國利用一隻明星警犬的皮膚組織克隆出一隻小犬。這只多次被媒體報道，被譽為「福爾摩斯」的明星警犬幫助警察破獲了許多謀殺案。

這只被克隆3個月大的小犬取名「昆勳」。中國媒體報道，「昆勳」出生後生長良好，最近已經被運到雲南昆明接受專業訓練。

被克隆的品種是外形類似德國牧羊犬的昆明犬。昆明犬是中國從上世紀50年代初開始培育的一種軍用，警用犬。現在中國各地軍警都普遍使用昆明犬。

科研人員用名為「化煌馬」功勳警犬的皮上提取細胞進行克隆，從獲取基因中製成的胚胎被放入一隻代孕的小型獵兔犬體內，然後生出了小犬"昆勳"。據說被克隆犬同被克隆的警犬基因相似度達到了99.9%。

圖片版權 xinhua Image caption 中國警方開始克隆優秀警犬的項目旨在降低警犬培訓費用並且減少訓練時間。

名為「化煌馬」功勳警犬被譽為「警犬中的福爾摩斯」，它幫助中國警察破獲了數十起謀殺案。中國媒體報道說，那只警犬在憑犯罪現場的血跡，腳印或一隻拖鞋，就能追蹤找到犯罪嫌疑人。

中國警方開始克隆優秀警犬的項目旨在降低警犬培訓費用並且減少訓練時間。中國媒體報道，訓練一隻像「化煌馬」那樣傑出的警犬，需要4到5年是期間，成本為40-50萬元人民幣。

「功勳昆明犬的克隆」項目是中國警方的昆明警犬基地和雲南農業大學，北京希諾谷生物科技公司合作開展的項目。

在2007年韓國成為世界上最早克隆警犬的國家。當時韓國研究人員克隆用一隻加拿大的警犬克隆出6隻緝毒犬。這些小犬經過16訓練後服役。

使用那些緝毒犬的韓國海關說，克隆犬降低了打擊犯罪成本。韓國研究人員說，自然出生的小狗只有30%能被訓練成合格的緝毒犬，克隆方法的合格率可增到90%。