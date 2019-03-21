圖片版權 CNA Image caption 上傳至社交媒體的視頻顯示，爆炸發生後，廠區濃煙滾滾。巨大的衝擊波震碎了附近房屋的窗戶。

中國江蘇鹽城一家化工廠周四（3月21日）發生爆炸，目前傷亡人數不明，但社交媒體顯示有包括兒童在內的多名人員受傷。

據中國媒體報道稱，爆炸發生在當地時間14時50分。中國地震台網在爆炸發生相近時段錄得3.0級地震，震源深度0公里，疑為爆炸巨大的衝擊波所導致。

上傳至社交媒體的視頻顯示，爆炸發生後，廠區濃煙滾滾。巨大的衝擊波震碎了附近房屋的窗戶。

還有視頻顯示，有多名學校兒童在此事故中臉部受傷流血。

地圖顯示，在涉事化工廠附近有多家幼兒園和小學，最近的一所距離化工廠直線距離僅1公里。

一名目擊者對中國媒體《北京青年報》說，事發時，他正在牀上看小說，「開始的時候有聽到一聲小的爆炸聲，後來忽然傳來一陣非常大的爆炸聲，我們這兒周邊房子的窗戶玻璃都碎了，有的人家門都被衝壞了。」

另一名在響水縣城的民眾對BBC中文說，中午2點多鐘的時候感覺到門很劇烈的晃了一下，「現在街上救護車的聲音一直沒斷過」。

響水縣人民醫院的一名工作人員對BBC中文說，事故發生後，有多人正在醫院治療，但「具體人數還在統計」。

中國媒體報道稱，發生爆炸的是鹽城市陳家港化工園區的江蘇天嘉宜化工有限公司，爆炸物質為苯。BBC中文記者周四下午數次撥打該公司聯繫人電話，但都未能接通。

根據該公司官網信息，這家化工公司成立於2007年4月，位於江蘇鹽城響水縣陳家港鎮，廠區佔地220餘畝，擁有職工280餘人，產品包括間苯二胺、鄰苯二胺等。

當地政府通報稱，事故發生後已派出86輛消防車、389名消防員前往現場撲救，目前已救出31名受傷人員。

另據中國媒體報道，2018年2月，該公司曾被中國安監部門通報13項安全隱患，其中包括構成二級重大危險源的苯罐區、甲醇罐區未設置罐根部緊急切斷閥；苯、甲醇裝卸現場無防洩漏應急處置措施等。