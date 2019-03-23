江蘇化工廠爆炸、新西蘭槍擊案、中國校園食品醜聞、柯文哲訪美與本周更多故事

2019年第12周，中國成都七中實驗學校食品質量問題的後續追問還未得到解決，江蘇化工廠爆炸又帶走了數十條生命；新西蘭基督城槍擊案使得「移民天堂」開始反思控槍及移民帶來的各種矛盾；台北市長柯文哲訪問美國，提出了他對台灣與中美關係的看法；在中國社交媒體上，用來互相誇獎和安慰的「誇誇群」越來越受歡迎。一名女生因濃妝被廣州地鐵保安攔下，引發社交媒體上的自拍抗議潮。

剛剛過去的一周，BBC中文發表過這些作品，受到讀者的關注。如果你錯過了它們，BBC中文帶你一一回顧。

1.新西蘭「天堂」夢醒？悲劇過後反思「移民樂園」

圖片版權 EPA, Getty Images, Reuters Image caption 此次悲劇震撼新西蘭及全球。

上周五，新西蘭遭遇該國有史以來傷亡最慘重的槍擊事件。在克賴斯特徹奇（Christchurch，又名「基督城」）兩座清真寺發生的槍擊案造成至少50人死亡。而面對這次針對少數族裔的暴力，也讓人們重新審視新西蘭內部的各種問題，「移民天堂」面臨重新洗牌。

2.中國江蘇化工廠爆炸引發3.0級地震 ，致40多人死亡

圖片版權 Getty Images Image caption 22日的航拍圖片顯示，爆炸發生地形成一個巨坑。

周四，中國江蘇鹽城化工廠發生爆炸，已造成至少47人死亡，另有90人重傷，其中32人情況危殆。

中國地震台網在爆炸發生相近時段錄得3.0級地震，震源深度0公里，疑為爆炸巨大的衝擊波所導致。

中國媒體報道稱，發生爆炸的是鹽城市陳家港化工園區的江蘇天嘉宜化工有限公司，爆炸物質為苯。

化工廠爆炸後的空氣及水源污染問題通常受到民眾特別關注。周五，中國環境部門發佈監測數據，稱爆炸點附近一條河流污染物超標，已採取封閉措施。

3.中國成都七中實驗學校食物醜聞背後的政府公信力「塔西佗陷阱」

圖片版權 學生家長提供照片 Image caption 家長們在學校門口維權。

進入自媒體時代，中國的公眾事件往往在社交媒體平台爆發和發酵，隨後倒逼官方表態和調查。今年一系列公共危機事件中，政府的處置能力一路拉拽著公信力疾馳而下。近期中國四川一所學校「示範食堂」的食物醜聞應急處理再次將地方政府岌岌可危的公信力呈現在公眾面前。

自3月12日開始，中國社交媒體上關於四川省學費昂貴的私立學校成都七中實驗學校的「過期食品」文章和圖片迅速傳播。一時間，憤怒和疑惑情緒充斥互聯網。官方和其所嚴控的傳統媒體保持沉默數日。此後官方宣佈的調查結果廣受質疑，政府公信力再次遭受打擊。

學者稱，當地政府陷入「塔西拓陷阱」。「塔西佗陷阱」（Tacitus Trap）是當代學者引申、演繹出的概念，指當政府部門或某一組織失去公信力時，無論說真話還是假話，做好事還是壞事，都會被認為是說假話、做壞事。

4. 柯文哲：「親美友中」是台灣生存的最佳策略

圖片版權 Reuters Image caption 台北市長選舉，柯文哲在藍綠包夾中「險勝」

日前，台北市長柯文哲訪問美國，為期九天。由於外界認為他可能參選台灣總統，這次訪美他說了什麼、沒說什麼，在台、美、中三地都將備受關注。而在訪美此程最重要的一站華盛頓，BBC中文記者見到了他並就中美台關係進行提問。「親美友中，是台灣最適當的國家策略，」他如此闡述台灣的外交策略。

5. 「誇誇群」風靡中國大學：你想被數百人同時誇讚嗎？

圖片版權 Getty Images Image caption 大部分中國年輕人使用微信進行在線聊天。

「最近壓力好大，求誇！」在中國河南一個擁有百餘人的聊天群裏，一名網友發出這條消息後不久便收到了如潮水般的回復。這是一個由數百名河南大學生加入的「誇誇群」，專門用來互相誇獎和安慰。

這樣的「誇誇群」近段時間成為中國高校學生中的新潮流。中國媒體報道稱，據不完全統計，在中國各地十餘所高校都有類似人數眾多的微信群組。有專家認為，「誇誇群」是現代化焦慮的產物。

如果說「誇誇群」是一種潮流，那本周發生的另一起社交媒體事件則反應出中國年輕人勇於自我表達的特性。

一名女生最近發帖稱，她在一廣州地鐵站被保安攔下，並被告知如果她想乘地鐵，就必須卸掉其濃妝。地鐵保安告知她其被拒的原因是以免「嚇到其他乘客」。

圖片版權 Sina Weibo Image caption 數百微博用戶開始使用"#為廣州地鐵發自拍"標籤，分享她們穿著哥特式服裝和化妝的照片。

事件曝光後，很多微博用戶開始使用「#為廣州地鐵發自拍」的標籤，分享她們穿著哥特式服裝和妝容的照片。