Image caption 特朗普呼籲成立"太空部隊"以及他宣佈華盛頓認為外空是"戰爭場所"，引起廣泛擔憂。

今年初中國探測器登陸月球背面，被許多評論說成是中國地緣政治雄心在太空的表現。目前在日內瓦的裁軍會議上，美國指責中國和俄羅斯的太空努力加大了太空衝突的風險。

美國官員認為，俄羅斯和中國正試圖取得反衛星武器和激光武器。他們擔心這樣就可能引發太空衝突。

目前，包括美國，中國和俄羅斯等25個國家的專家在日內瓦參加閉門會談，會談旨在為達成具有法律約束力的防止外太空軍備競賽的協議作凖備。

北京和莫斯科一直致力於促成這次談判，談判一直持續到3月28日。專家說，儘管裁軍外交的氛圍不樂觀，但是會談可能會產生某些結果。

但是，美國負責軍備控制事務的助理國務卿波布萊特（Yleem Poblete）對莫斯科和北京是否有誠意提出質疑。她講話時正輪到美國擔任裁軍會議的輪值主席國。

波布萊特指責莫斯科和北京，說他們試圖搞太空軍事化。她在日內瓦會談中表示，美國不能相信俄羅斯，因為「他們已經炫耀開發和製造了廣泛系列的太空攻擊能力。」

她問道，人們怎麼能相信俄羅斯在真誠地對待防止外空軍備競賽？是他們本身在研製和發射反衛星武器！她還指責莫斯科試圖製造能夠「致盲或損壞衛星」的激光器。

圖片版權 CNSA Image caption 「嫦娥四號」探測器進行人類歷史上首次月球背面軟著陸，但西方評論說，中國可能搶先建立月球基地，取得太空軍事主宰地位。

俄指美國製造託辭

《新聞周刊》報道引述波布萊特說，「很難判斷中國關於防止太空軍備競賽的關心以及對太空軍備競賽的支持是真是假。」

美國已經兩次拒絶就限制太空軍備問題簽署條約。俄羅斯外長拉夫羅夫在會議上說，「十幾年來，我們聽到的只是託辭」，責任在美國一方。

拉夫羅夫指出，「他們（美國）說，制定條約是個長期問題」，「在沒有向太空發射武器產生真正威脅之前，就開始談判，為時過早，而且這時候產生有法律約束力的禁令也不現實。」

美國國防情報局2月11日公布的報告特別對能夠摧毀美國衛星的激光武器表示擔憂。美國國防情報局的報告指出，莫斯科和北京已經掌握了建立在太空平台上的監控和偵查技術，俄羅斯和中國「正在研發一系列技術，其目標是打擊美國依賴太空系統的依賴，挑戰美國的太空地位。」

俄羅斯的方案是利用「陸基，空基和部署在太空中的系統瞄凖敵國衛星，攻擊手段包括暫時干擾，或致盲傳感器，甚至摧毀敵國太空船及其輔助基礎設施」。

中國加大外空努力

該報還說，中國在不同的軌道部署的衛星超過140顆，在部署衛星數量上僅次於美國，俄羅斯居第三。

波布萊特指責說，中國正在發展多種反衛星能力，包括干擾器和針對「近地軌道衛星」的地基導彈。她說，考慮到這些因素，美方也「很難評估中國對防止外空軍備競賽承諾的真實性」。

圖片版權 xinhua Image caption 在2013年中國摧毀了一顆35000多公里上空的衛星，人們一度認為如此高度的衛星不可能受到攻擊。

中國外交部發言人耿爽周三（3月20日）也對美國的指責作出反駁，「美國一方面在推進外空軍力建設，一方面又炮製所謂的中國和俄羅斯的『外空威脅』，實質上是在為自身謀求單方面的軍事優勢、研發先進武器尋找借口。」

他說，「美方對中方的不實指責根本站不住腳，中方不予接受。」

這位外交部發言人還說，中方一直致力於和平利用外空，積極倡導防止外空武器化和軍備競賽。多年來，中俄一道推動防止在外空放置武器、對外空物體使用或威脅使用武力條約的草案。

他否認中國參加任何外空軍備競賽，反指美國將外空定位為新的戰場，組建外空部隊，加劇了外空武器化和戰場化的危險。

美國：外空為新戰場

美國總統特朗普呼籲創立致力於太空作戰的新軍種，上月他簽署了其任內第四個太空政策命令，將把太空部隊列為美國空軍的一部分，而非獨立軍種。本月早些時候，美國國防部已經向國會提交了一份有關建議。

雖然國防情報官員就對俄羅斯和中國取得能夠威脅美國太空主宰地位的技術發出警告。但美國空軍部長海瑟·威爾遜(Heather Wilson)說，美國一直是太空主宰，美國的對手十分清楚這點，他們正在發展技術，試圖在危機或戰爭中阻止美國使用太空手段。

法新社報道，特朗普呼籲成立「太空部隊」，以及他宣佈華盛頓視太空為「戰場」，引起廣泛的擔憂。特朗普去年夏天說，太空和陸地，空中和海上一樣，都是戰爭場所。

報道引述專家的看法說，鑒於衛星技術在民用和軍用領域都發揮越來越重要的作用，如果目前的談判破裂，美俄中三個主要強國都會蒙受很多損失。這三個國家都是航海國家。