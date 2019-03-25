韓國瑜訪港澳會晤中聯辦官員背後的政治考量

圖片版權 LOCPG HK Image caption 高雄市長韓國瑜拜會香港中聯辦主任引發爭議，他回應「歪嘴雞不需要挑米吃」。

台灣高雄市長韓國瑜22日至28日訪問香港丶澳門丶深圳及廈門，這是去年12月25日上任後，他首度訪問港澳及大陸。他將此行定調為「經濟之旅」，不談政治，不過先後與香港丶澳門中聯辦主任見面，引發台灣蔡英文質疑及香港部分議員不滿。

台灣政治專家評論，韓國瑜出訪及蔡英文的回應都有政治考量。

出訪港澳與多名官員見面

韓國瑜22日到達香港後，受到港府高規格接待，並與香港特首林鄭月娥見面。韓國瑜將此行定調為經濟之旅，不談政治。面對香港媒體提出「一國兩制台灣方案」及「九二共識」的問題，韓國瑜巧妙迴避。他反問該名記者：「有沒有品嚐台灣水果？」並強調這趟是來交朋友丶做生意。

面對媒體提出的政治問題，韓國瑜皆避而不談。在港澳三天的公開行程中，舉辦貿易洽談會及簽約儀式，與港澳丶北京丶上海等多家企業，共簽下總計金額32億元新台幣的訂單。而除了實質上的經濟交流，韓國瑜也與港澳中聯辦主任王志民及傅自應會面，由於出發前未公布該行程，因此引發關注。

韓國瑜是首位進入中聯辦大樓的台灣地方首長，對此他回應說，他不曉得，並強調談的內容是：「個人過去工作的崗位上，人生的甘苦，老婆和孩子，香港跟高雄的未來，像這些天南地北。」

香港中聯辦會後發佈新聞稿指出，「王志民向韓國瑜介紹香港回歸祖國21年來取得的巨大成就和進步。」面對BBC中文提問，是否會參考香港與大陸的關係，作為台海兩岸關係未來選項之一？韓國瑜並未正面回應，他只強調：「經濟很重要，只有愚蠢的政治人物才不重視經濟，整個中華五千年，老百姓吃不飽才會革命。經濟問題是每一個政府都要重視的。」

韓國瑜此行增加了許多閉門會議，並臨時取消多個公開行程。對此，韓國瑜解釋：「我們都遵照地主的安排，我覺得是基本禮貌。」只是出發前，對於訪陸行程韓國瑜曾表示會公開透明，如今卻一再出現保密行程。

韓國瑜晤中聯辦官員引發爭議

韓國瑜先後和香港丶澳門中聯辦主任見面，香港立法會議員朱凱廸丶區諾軒和梁耀忠，以及「香港眾志」發聯署聲明表達不滿。連署書稱，韓國瑜這次打破成規，明顯是經過北京精心安排。

香港中聯辦全名為「中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室」，根據官方網站資料顯示，大陸中央賦予中聯辦五項職能之一就是「處理有關涉台事務」。

另外，正在海外訪問太平洋三島國的台灣總統蔡英文也隔海批評，稱中聯辦是中國大陸在香港實施「一國兩制」的重要機構，安排韓國瑜到訪中聯辦，很難排除是製造「九二共識」氛圍，「不清楚韓市長是否有這樣的警覺」。

台灣陸委會也指出，希望高雄市政府能進一步對外說明會面情形，以釋疑慮，也讓民眾安心。

對於外界評論，韓國瑜表示，陸委會也好或是其它酸言酸語，這些不必要的雜音和懷疑論，非常無聊，一點意思都沒有。

韓國瑜港澳之行在兩岸三地引發廣泛關注，除了台港澳媒體大陣仗採訪，也有日韓記者隨行採訪，很大原因就是他極有可能代表國民黨參選2020年台灣總統選舉。台灣多項民調顯示，韓國瑜若代表國民黨選下一任台灣總統，支持度都勝過柯文哲和民進黨的候選人。

圖片版權 KAOHSIUNG CITY GOVERNMENT Image caption 韓國瑜訪問港澳不願回答是否參選台灣總統。

在港澳的三日行程，韓國瑜多次被問及是否參選總統，不過他始終不願正面回應。據台媒報導，國民黨基層支持高雄市長韓國瑜代表參選總統的聲音很大，國民黨主席吳敦義3月23日證實，確實有徵召韓國瑜領表，參加黨內總統初選的規劃。

不談政治卻動作頻繁

韓國瑜在港澳的一舉一動都被放大檢視，拜訪中聯辦的行程更在港台引發討論。台灣中央研究院社會學研究所副研究員吳介民向台灣媒體分析，北京安排韓國瑜進入中聯辦，就等於讓他直接承認「一國兩制」，進而實踐中國領導人習近平一月提出的「一國兩制台灣方案」。

圖片版權 KAOHSIUNG CITY GOVERNMENT Image caption 韓國瑜與香港特首林鄭月娥見面。

吳介民表示，港澳實施的制度早已不是中國已故領導人鄧小平所承諾的「一國兩制」，而是北京「全面管制」，自由與法治基礎正在快速崩壞。

「台灣公民陣線」發起人丶台灣東華大學教授戴興盛認為，除非韓國瑜不了解中聯辦的政治意義，否則他的行動有很明顯的政治意涵。

他對BBC中文表示，韓國瑜強調不談政治，談經濟根本不符合常理。他質疑，韓國瑜此行是純經濟行程，或政治意涵大於經濟，還有待商榷。

戴興盛說，韓國瑜身為政治人物及東亞政治所碩士，他一定很清楚這些動作背後的意涵，只是他為了掩飾，而解釋成「賣菜」。他並批評：「韓國表面上說的和實質做得不一樣。」戴興盛強調，政治和經濟會互相影響，而且有密切關係，不可能分開。

不過，台灣中山大學政治學研究所教授廖達琪則有不同看法，她認為韓國瑜身為地方首長，與中聯會見面並不代表什麼，也無法簽署官方協議，為何要無限上綱？

她對BBC中文表示，蔡英文的評論有選舉操作，因為面對明年總統大選，民進黨的策略就是「反中抗中」，因此韓國瑜的任何動作，都會被批評成「賣台」。

不過她也分析，大陸願意讓韓國瑜到中聯辦，顯示出大陸對韓國瑜很感興趣，未來還可能與柯文哲見面，「因為柯文哲已經說了通關密語：兩岸一家親」。

廖達琪說，韓國瑜此行的重點還是放在經濟，多少還是有政治考量。不過她說：「韓國瑜與中聯辦見面並未違反台灣法律，因此不需要過讀解讀。」

廖達琪舉例，時任高雄市長陳菊也曾經會見國台辦前主任張志軍，那是否是兩套標凖？

據台媒報導，去年底到今年初，台灣澎湖縣長賴峰偉丶南投縣長林明溱都在訪問大陸時見過國台辦主任劉結一。

戴興盛說，國台辦是台灣陸委會的對口，和中聯會並不同，不應該混為一談。