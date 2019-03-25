中國湖北發現寒武紀時期軟軀體化石群

圖片版權 Ao Sun Image caption 科學家說化石保存完好。

科學家們稱在中國湖北宜昌長陽地區清江與丹江河的交匯處，發現距今5.18億年的寒武紀特異埋藏軟軀體化石群，並將其命名為「清江生物群」。這是進化古生物學界的突破性發現。

一些生物包括柔軟的皮膚、眼睛和內臟等身體組織都被「精美」得保存完好。

古生物學家稱這些發現「令人興奮」，特別是一大半的化石是以前從未被發現的物種。研究團隊收集了2萬多個標本，到目前為止已分析了包括蠕蟲、水母、海葵和藻類在內的 4,351個標本。

圖片版權 Ao Sun Image caption 像水母這樣的軟體動物化石非常罕見。

研究團隊的西北大學教授張興亮告訴BBC， 它們將成為「研究早期生物起源的重要來源」。3月22日，《科學》雜誌發表了該研究結果。

圖片版權 Robert Gaines Image caption 這些生物迅速被泥石和沉積物掩埋。

參與這項研究的地質學家羅伯特·蓋恩斯（Robert Gaines）郵件回復BBC說，這一發現尤為引人注目，因為「大多數生物都是軟體生物，如水母和蠕蟲，通常不會變成化石」。

大多數化石往往是硬體動物，因為如骨頭這樣較硬的物質不太可能腐爛和分解。

張教授說，由於當時的暴風天氣，清江生物群被「迅速埋在沉積物中」，這樣才能使軟組織得到很好的保存。

圖片版權 Robert Gaines Image caption 現場也發現一種軟殼截肢動物娜羅蟲類。

科學家對海蜇和海葵化石特別興奮，蓋恩斯教授稱這種化石「不同於我所見過的任何東西。它們豐富多彩，形式多樣，令人驚嘆」。

古生物學家阿里森·達利（Allison Daley）教授雖未參與該研究，但在《科學》雜誌中撰文分析這一發現。她告訴BBC這是100年來最重要的發現。

「它引起我的關注。作為一名古生物學家，我從沒想過會親眼見證發現這個難以置信的化石現場。我們第一次見到保存完好的水母。你想想水母，它們是如此柔軟、如此精緻，但它們在這個地方被得保存完好真是難以置信。」

研究小組現在正在記錄剩下的標本，並在該地區進行更多鑽探，以了解更多有關當地古老的生態系統和石化過程。

張教授說，他期待研究所有這些新物種。「當我們發現新東西時，我總是很興奮」。

這些化石來自始於5.41億年的寒武紀時期，彼時地球上的動物多樣性迅速增加。

圖片版權 Dongjing Fu Image caption 一位藝術家對這些生物的印象。

蓋恩斯教授希望他的作品也會引起現代讀者的共鳴。

「儘管有跡象表明生物的滅絶率正急劇上升。但仍有很多人將我們今天擁有的生物多樣性認為是理所當然的事情。」

圖片版權 Robert Gaines Image caption 研究小組表示，這只是他們工作的開始

「然而，大多數主要的動物譜系都是在生命史上一個獨特的事件中建立起來的，比如寒武紀大爆發，這類事件之前或之後再未出現過。它也提醒我們與活物有很深的親緣關係。」