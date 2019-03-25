圖片版權 AFP Image caption 裏姆（Reem）與拉萬（Rawan）過去半年在香港過著四處躲藏的生活。

代表律師透露，兩名試圖趁舉家出國旅遊之際擺脫家中男性控制，離家出走到澳大利亞途中滯留香港的沙特阿拉伯姊妹已經抵達第三國定居。

化名裏姆（Reem）與拉萬（Rawan）稱於2018年9月於香港轉機期間，遭到沙特駐香港領館高級官員阻撓。最終他們成功逃脫，入境香港，但因此滯留超過半年。

兩人此前接受BBC中文專訪時表示已放棄伊斯蘭教信仰，此行為在沙特可被判處死刑。她們的香港代表律師星期一（3月25日）表示，為確保兩人安全，將不會透露其收容國。

2019年初，另一名沙特少女拉哈夫·穆罕默德·庫農（Rahaf Mohammed al-Qunun）以相似方法離家出走，在泰國曼谷滯留期間經互聯網呼救，引起國際關注。她其後獲得加拿大庇護。

你的器材不支持播放多媒體材料 裏姆與拉萬回憶她們的逃亡行動。

代表裏姆與拉萬的香港人權律師韋智達（Michael Vidler）表示，這對20歲和18歲的姊妹取得第三國發出「人道主義簽證」之後，目前已抵達該國。當地安全，兩人已獲得自由，開展新生活。

國際特赦組織讚揚兩人擺脫男性親屬長期虐待的勇氣。該組織發表聲明稱，沙特長期缺乏保障女性免受家庭暴力傷害之措施，使裏姆與拉萬的男性親戚逍遙法外。

裏姆與拉萬此前指控，試圖於香港機場禁區內截留她們的沙特駐香港高級外交人員取消了她們到澳大利亞的聯程機票和簽證。兩人滯留香港期間，律師從香港特區政府入境處得知姊妹倆被沙特當局註銷護照。

路透社電視新聞報道，姊妹倆在離開香港前再次接受其採訪，拉萬表示從未後悔過離家出走。然而，兩人仍然懼怕被沙特當局尋獲，押送回國。

自事件曝光以來，沙特駐香港總領事館並未回應任何媒體查詢。