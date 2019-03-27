圖片版權 Reuters Image caption 美中兩國的首席談判代表：萊特希澤與劉鶴。

白宮日前確認，美國官員將於本周飛抵中國，面對面地繼續貿易談判。 北京會談結束後，中國官員將於四月初飛赴美國，進一步推進談判進程。以期最終達成協議，結束貿易戰。

過去一年，中國和美國之間互徵關稅，涉及商品價值高達數千億美元。過去幾個月兩國代表密集會談，釋放出各種信號，有的甚至相互矛盾。

BBC中文梳理近期相關消息，為你理清關於中美貿易談判的時間表、關稅條款，以及採購協議等最新進展。

時間表：目標四月末達成協議

本周四，美國貿易代表萊特希澤和財政部長姆努欽將飛抵北京，與中國副總理劉鶴進行會談。

一同飛往北京的還有美國貿易副代表傑弗裏·格里什，以及其他來自美國貿易代表辦公室和財政部的官員。

北京的談判結束後，劉鶴將於4月3日帶領中國代表團於訪問美國，雙方目標在四月末達成最終協議。屆時，特朗普和習近平將再次會面，共同結束這場史上最大規模的貿易爭端。

貿易談判比外界預期的時間要長——去年12月1日，兩國首腦在阿根廷會面後，決定休戰90天，進行談判，如果3月1日前不能達成協議，則將10%的關稅上調至25%。

自2月份以來，雙方一直在對中國凖備作出的改革承諾進行語言潤色，同時亦在完善一項執行機制，以確保中國政府將會兌現這些改革。但中國政府尋求美方立即結束特朗普對價值2,500億美元中國輸美商品的關稅。特朗普政府的官員對此並沒有具體拿出計劃。

2月15日，美國和中國的談判結束，未達成協議，美國聲稱「一些非常困難的問題」依舊未能解決。

儘管2月底，特朗普稱，雙方離簽署一份最終協議「非常非常近」了，但協議還是沒有如期到來。

特朗普最終決定延後原定於3月1日提高對華關稅的計劃。

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帶關稅條款的協議？

自從特朗普將3月1日的關稅期限推遲後，中美雙方僅藉由電話與視頻進行了磋商。就在繼續面對面會談前，特朗普突然表示，即使雙方達成貿易協議，美國仍將對價值500億美元的中國商品徵收關稅。

對於這番言論，中國外交部發言人耿爽回應，「事實上，磋商已經取得了實質性的進展。」

投行高盛的分析師此前預測，對中國輸美商品加徵的部分關稅將持續到2020年，關稅可能會在中國兌現協議中的承諾後取消。而中國希望立即取消所有加徵的關稅。

不過，特朗普在最近的一次電視訪問中被問及他關於保留關稅的言論是否意味著談判存在障礙時，特朗普表示，「不，一點也不。」

圖片版權 Jonathan Druion Image caption 一架埃塞俄比亞航空的波音737 Max8 飛機於周日（3月10日）墜毀。

採購飛機與波音空難

在中美談判過程中，遲遲未達成一致的是協議的執行機制。美方希望一個強有力的機制確保中國的改革承諾得以落實，中國則堅持要一個「公平、客觀」的程序。

而中方意願最強的讓步則是加大對美國商品的採購，以縮小美國對中國的商品貿易逆差。除了農產品和能源大宗商品外，中方對美採購的另一重要商品是波音飛機。

路透社稱，更多跡象顯示波音可能獲得一筆100多架客機、定價遠超過100億美元的大訂單。然而，近期埃塞爾比亞航空公司航班發生空難後波音737 MAX飛機在中國遭停飛，卻為這一訂單蒙上陰影。

在埃塞俄比亞空難之前，貿易戰就讓波音夾在中美兩國之間，左右為難。

雖然身為一家美國企業，但是波音交付的飛機中，四分之一被中國買走。而且中國航空市場依然潛力巨大，波音預計，未來20年中國對飛機的需求在7700架左右，價值1.2萬億美元。