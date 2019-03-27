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3月27日，國泰航空斥資49.3億港元全資收購了海航旗下的廉價航空公司香港快運。

國泰航空在公告中稱，此次收購的價格為49.3億港元。 其中，包括22.5億港元以現金支付，26.8億港元通過發行及更替承兌貸款票據結付。交易2019年12月31日或之前完成後。

收購涉及香港快運100%已發行股份，這意味著交易完成後，香港快運將稱為國泰航空的全資附屬公司。

有專家表示，對於國泰而言，本次收購使其在香港的市場份額升至84%。對於海航而言，在加速出售資產過程中已開始涉及航空業，表明其現金流較為困難。

海航：麻煩纏身，加速出售資產

近年來，海航集團一度斥資數百億美元收購世界各地的金融公司、酒店、房地產和其他資產，是中國資本大舉海外併購的代表性企業之一。

然而，2017年底，該集團被指暴露財務困境——大規模舉債併購帶來嚴重後果，使其年利潤不足以償還貸款利息。

危機之下，海航的策略發生180度大轉彎。開始大規模出售資產——包括紐約曼哈頓第六大道寫字樓、香港九龍啟德區地塊、減持德意志銀行股權以及嘉豐礦業等。2018年上半年，海航集團一口氣出售資產價值達600億人民幣。

圖片版權 Getty Images Image caption 海航董事局主席陳峰稱，海航從買買買，到賣賣賣，創了世界資產處置之最。

但去年7月，麻煩纏身的海航又迎來噩耗，海航集團董事長王健在法國公務考察時意外跌落，傷重不治。作為海航集團二號人物的王健，與海航集團董事局主席陳峰多年合作，生前被視為其左膀右臂。

海航出售資產的腳步並未停下，據其董事局主席陳峰稱，至2018年底海航已經處置了3000億元人民幣的資產。不過海航3月26日發佈的公告顯示，預計去年虧損30億元至40億元。陳峰在公開演講中稱，「我們自身沒有凖備好，所以就出現去年在江湖上買買買，好家伙，海航沒不能買的，今年又賣賣賣，又創世界資產處置之最。」

中國民航業內人士林智傑分析，海航原本的思路是賣地賣樓，這些現金流相對比較弱，價值比較高的資產；航空主業能夠帶來豐富的現金流，有比較好的盈利能力，並不作為出售的優先考慮。但近期賣了烏魯木齊航空，賣了首都航空，包括這次的香港快運，表明他的現金流已經到了一個比較困難的局面，不得不考慮出售主業資產。

國泰：連續虧損，謀求轉型

2016年，國泰航空在其「70大壽」之年，受到燃油對沖、外幣疲弱與中國大陸同業競爭加劇等不利因素影響，全年虧損5.75億港元，利潤跌幅高達109.6%。

為了扭虧為盈，國泰管理層宣佈開展三年轉型計劃，削減總部30%人力資源開銷。

經過兩年虧損後的國泰，似乎轉型卓有成效，3月13日披露的財報顯示，2018年盈利23億港元。

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國泰的公告顯示，由於國泰航空與香港快運的業務及業務模式在很大程度上可以互補，交易將有利於香港航空港地位和國泰集團。國泰航空擬繼續以廉價航空公司的業務模式營運香港快運，作為一家獨立運作的航空公司。

「這次收購對國泰航空業績有一定幫助。」林智傑分析，如僅考慮香港本土航司，目前國泰航空和港龍有香港市場76%的市場份額，香港航空有16%，香港快運有8%。如成功收購香港快運，國泰系將控制香港84%的份額，壟斷地位進一步鞏固。

林智傑稱，香港快運是低成本航司，將與高大上的國泰和服務不錯的港龍形成差異化的互補定位，進一步提升整個國泰系對不同客群的市場覆蓋。

「從旅客角度，此次併購並不是一件好事，可能需要面對競爭減少價格上漲的局面。」

觀察：肥水不流別人田？

BBC中文記者葉靖斯

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國泰航空併購香港快運的消息已經傳聞多時。國際媒體注意到的重點除了香港快運目前是海航附屬公司外，還有國泰終於跟幾家區內主要競爭對手看齊。

國泰與澳洲航空（Qantas）都是寰宇一家（Oneworld）盟友，但澳航同時經營捷星航空（Jetstar）似乎讓彼此心裏有根刺。澳航數年前與澳門賭王何鴻燊家族合資籌組分公司捷星香港時，同時遭到國泰與海航旗下香港航空反對，但媒體普遍聚焦於國泰如何「高調」抗議。最終港府駁回捷星香港的執照申請。

國泰以東南亞航線起家，勁敵之一新加坡航空把自家廉航整合成酷航（Scoot），對國泰構成直接競爭。港人熱門旅遊地點日本也有樂桃航空（Peach）進駐港日航線，而樂桃其實是全日空（ANA）的子公司。

從乘客角度看，國泰與子公司國泰港龍在短途航班餐飲方面的表現也日漸為人詬病，讓旅客覺得反映不了其票價價值——類似的評論在華文旅遊網站不難找到——成為把短途乘客推向廉航的又一誘因。

國泰目前每周定期在其官網放售打折機票，被視為該公司應付廉航的主要手段。要是這次交易順利，那麼國泰終於能擁有自己的廉航分支，可以更直接的跟捷星、酷航「搶客」。從本地角度去看，這次收購等同於把香港快運搶走的客人拉回國泰自己旗下，實現「肥水不流別人田」，也減輕了外界希望國泰降低票價的壓力。

但這也是危險的地方：屬英資太古集團旗下的國泰本來已經掌控了專營地區線路的國泰港龍航空和專營貨運的香港華民航空（Air Hongkong），香港快運的交易完成後，香港民航界就只剩下海航系的香港航空和澳門何鴻燊家族的空中快線直升機公司並不屬於國泰。

香港《蘋果日報》引消息來源稱，這次收購已經引起北京政府駐港機構的關注，擔心英資企業壟斷香港航空事業。這樣的說法難以得到獨立核實，但國營中國國際航空作為持有國泰29.99%的股東，會否採取任何行動，值得注意。