圖片版權 Getty Images Image caption 國際刑警組織前主席、中國公安部原副部長孟宏偉被指涉嫌受賄犯罪，被開除黨籍和公職。

國際刑警組織前主席、中國公安部原副部長孟宏偉周三（3月27日）被開除黨籍和公職。

新華社通報稱，中央紀委國家監委對公安部原黨委委員、副部長孟宏偉嚴重違法問題進行了監察調查，調查期間發現孟宏偉存在嚴重違紀問題，中央紀委進行了紀律審查。

據稱，孟宏偉毫無黨性原則，毫無組織觀念，不按規定報告個人有關事項，對抗組織，拒不執行黨中央決定；特權思想極其嚴重，公權私用，濫權妄為，肆意揮霍國家資財滿足家庭奢靡生活；家風敗壞，利用職務影響為其妻謀取職務，縱容其妻利用其職權搞特殊、謀私利；權力觀扭曲，利用職務上的便利或職權、地位形成的便利條件，為他人在職務晉升、崗位調整、企業經營等方面謀取利益，非法收受他人巨額財物。

孟宏偉被指嚴重違反中國共產黨的政治紀律和政治規矩、中央八項規定精神、組織紀律、廉潔紀律、工作紀律、生活紀律，構成職務違法並涉嫌受賄犯罪，且在十八大後不知敬畏、不收斂、不收手，嚴重玷污共產黨形像，嚴重損害國家利益，造成惡劣影響，應予嚴肅處理。依據《中國共產黨紀律處分條例》《中華人民共和國監察法》等有關規定，經中央紀委常委會會議研究並報中共中央批准，決定給予孟宏偉開除黨籍處分；國家監委給予其開除公職處分；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物隨案移送。

國際刑警「丟了」自己的主席

2018年10月，時任國際刑警組織主席、中國公安部副部長的孟宏偉從失去聯絡到中國當局證實他被扣查歷時一周多，期間連國際刑警也不知道自己主席的蹤影。

直到孟宏偉旅居法國的太太向法國警方報案，媒體報道他的行蹤和國際刑警要求中國說明後，中方才證實他被扣押的消息。

你的器材不支持播放多媒體材料 孟宏偉妻子：這是「殘酷、骯髒」的政治迫害

2018年10月5日孟宏偉的妻子格蕾絲·孟(Grace Meng)向法國警方報案，稱他於9月底回中國之後失蹤。

她在法國里昂告訴記者，丈夫在中國旅行時消失之前的幾個小時，給她發了一條手機短信，以及刀子符號。

她在一家酒店向記者發表簡短聲明說，刀的意思是「他處於危險之中」。期間她一直背對記者，以免自己的臉被攝像機拍到，她稱這是為了她和孩子們的安全。

圖片版權 AFP Image caption 孟太太向記者展示從丈夫收到的刀子表情符號訊息。

她說，「這是一起涉及法律的事件，這一事件關乎國際社會，這一事件也關係到我的祖國和我的人民。」

「哪怕我看不到我的丈夫，我和他的心永遠連在一起，為我深愛的丈夫，為所有的妻子的丈夫和孩子的父親不再消失。我還能夠堅持。」

法國警方隨後透露消息稱，他們已就此案展開調查。

孟宏偉「失蹤」數日後，中國紀委國家監委網站10月7日發佈消息稱，國際刑警組織主席、中國公安部副部長孟宏偉涉嫌違法，目前正接受國家監委監察調查。幾個小時後，國際刑警組織表示已收到孟宏偉「立即生效」的辭職信。

10月8日凌晨，中國公安部召開會議，通報「孟宏偉收受賄賂、涉嫌違法接受國家監委監察調查情況」。公安部官網聲明稱，孟宏偉接受調查「完全是其一意孤行、咎由自取的結果」。

孟宏偉自2004年開始長期任中國公安部副部長，與周永康有不少交集。中國官方媒體《環球時報》報道，中國公安部部長趙克志在8日凌晨的會議期間還特別要求「徹底肅清周永康流毒影響」。

2016年，孟宏偉開始擔任國際刑警組織主席，是第一位來自中國的主席。孟宏偉獲此委任曾一度被視為中國參與國際事務的重要突破。

圖片版權 EPA Image caption 兼任中國公安部副部長的孟宏偉，於2016年11月當選為國際刑警組織主席。

然而，中國扣留孟宏偉的方法令國際刑警組織也「措手不及」，有聲音質疑孟宏偉是中國內部權力鬥爭的犧牲品，引發外界擔憂中國形像將大打折扣。

國際組織人權觀察2017年就曾發出公開信，質疑國際刑警組織能否在孟宏偉的領導下維持對人權的尊重和保護。

香港浸會大學政治及國際關係學系副教授陳家洛認為，這次事件印證了孟宏偉出任國際刑警組織主席時外界的擔心。他接受BBC中文訪問時形容，這是「國際級的大笑話」，又指這對中國國際的軟實力形像是個挫敗。