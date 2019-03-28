英國政府在周三（3月27日）發表最新一份《香港半年報告書》，指2018年下半年「一國兩制」在香港「運作良好」，但是同時指出香港在「公民和政治自由方面」的高度自治「正被削弱」。

這是自1997年香港主權移交以來的第44份半年報告書，總結《中英聯合聲明》於2018年7月31日至12月31日在香港的執行情況，涵蓋此期間香港政治與經濟的發展以及英國與香港雙邊關係活動等議題。

「在商業領域和司法獨立方面，『一國兩制』模式運作良好，令人欣喜，」英國外交大臣侯俊偉（The Rt. Hon Jeremy Hunt MP）在報告序言中表示。

但是他隨即寫道：「最近的連串事件，例如禁止香港民族黨運作，對選舉候選人進行政治篩選，以及似是出於政治動機而驅逐《金融時報》亞洲新聞編輯出境，均令我關注到在公民和政治自由方面，香港的高度自治正被削弱。」

中國外交部駐港公署以及香港特區均在同一日回應，指英國政府應該停止干預香港事務。

作為1984年《中英聯合聲明》的簽署國，英國認為自己有責任關注及評價「一國兩制」的執行狀況，而中國方面則一直強調，香港主權移交之後，英國不再對香港事務有發言權。

處理「港獨」團體顯示「高度自治削弱」？

去年8月，主張香港獨立的香港民族黨召集人陳浩天應邀到香港外國記者會（FCC Hong Kong）演講，引發中國外交部與香港政府的遣責。

中國政協副主席、前香港行政長官梁振英在社交媒體上遣責外國記者協會的邀請，現任香港特首林鄭月娥表示遺憾，香港政府在一個月後宣佈正式禁止香港民族黨運作，並拒絶了FCC署任主席馬凱（Victor Mallet）在香港續期工作簽證的申請。

這是近年香港主張「獨立」或者「自決」的年輕團體受到打壓的最新例子，此前，多名有相似主張的香港立法會當選議員因為不遵守議員宣誓程序而被取消議員資格。

對於「港獨」團體以及相關人士的處理是這一份報告當中被重點提出的部分，也似乎是中國與英國在當前香港問題上的一個分歧。中國認為任何主張主權領土「獨立」的意見都違反了《基本法》甚至涉及國家安全，而英國方面則認為，即使不能獨立，對相關主張進行討論也是言論自由的一部分。

「最近香港所受的壓力，讓我擔心香港正朝向採用中國大陸對公民和政治自由的詮釋，令部分議題被禁止討論和辯論，」侯俊偉在序言中寫道。

「英國政府雖然不支持香港獨立，但我卻清楚知道，言論自由包括討論憲制事宜的表達自由，是《聯合聲明》所確保的權利之一。」

圖片版權 AFP Image caption 作為1984年《中英聯合聲明》的簽署國，英國認為自己有責任關注及評價"一國兩制"的執行狀況，而中國方面則一直強調，香港主權移交之後，英國不再對香港事務有發言權。

中國外交部駐港特派員公署在同日回應，指英國政府的報告將打擊「港獨」和維護國家主權與言論、新聞、結社等自由「混為一談」，是「罔顧事實」和「顛倒黑白」。

駐港公署發言人向媒體表示：「香港回歸以來，『一國兩制』、『港人治港』、高度自治方針得到切實貫徹落實，『一國兩制』在港實踐取得舉世公認的成功，香港居民享有前所未有的廣泛權利和自由。這是任何不帶偏見的人無法否認的事實。」

他敦促英方「正視香港已經回歸祖國的現實」，停止發表香港報告。

「一國兩制」

香港特區政府在回應英國的《半年報告書》時指，香港特區自主權移交以來一直嚴格按照《基本法》實行高度自治，體現「『一國兩制』得到全面和成功落實」。

特區政府又補充指，在香港所有選舉當中「絶不存在」報告中所指的「政治篩選」。

聲明又同時強調「有關國際人權公約或法庭案例都已清楚指出，言論自由並非絶對」，指「港獨」主張「公然違反《基本法》」及「直接損害國家主權」。

香港政府又與中國外交部態度一致地強調，外國政府「不應以任何形式干預香港特區的內部事務」。