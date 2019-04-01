李家寶事件讓台灣政治庇護相關法規再成焦點

圖片版權 LEON LEE Image caption 大陸學生李家寶直播批評習近平，擔心回到中國大陸會有生命安全的疑慮，因此希望能繼續留在台灣

赴台灣交換的中國大陸學生李家寶，日前在推特（Twitter）直播發表「反對習近平」的言論，擔心返回大陸後的生命安全，想申請庇護留在台灣，在網絡上引發正反討論。作為首位希望申請政治庇護的大陸學生，也讓台灣政府庇護及難民相關法規，再次成為討論焦點。

目前台灣尚未制定難民法，對於大陸人士申請庇護也沒有審查機制。人權組織呼籲，政府應加速訂定相關規範，建立審查制度，並強調不會因為無法可循，就沒人來尋求庇護，痛批政府是「鴕鳥心態」。

直播批評習近平

來自中國大陸山東的21歲學生李家寶，目前是台灣台南一所大學的交換生，3月11日他在推特（Twitter）直播，稱習近平去年修憲「稱帝」後，中國「比辛亥革命前」更黑暗。 他主張中國推行民主化，反對「習近平專制」，還強調「自由是連少數權貴也不曾擁有的奢侈品；中國公民沒有尊嚴、苟且偷生」。他已做好「站出來」的凖備，約1個半小時的直播片段，截至29日已有超過一萬人觀看。

李家寶在台灣直播批評習近平後，受到高度關注。台灣包括中央社、風傳媒、《蘋果日報》及中央廣播電台等多家媒體，都在李家寶進行直播後對他進行專訪，他的出身背景一度成為話題。

網絡上對於李家寶的評論非常兩極，有網友對於李家寶的動機提出質疑，認為他動機耐人尋味，疑似是炒作，目的是留在台灣，也有人評論不應該相信他片面之詞。

他在接受BBC中文採訪時表示，「這是為自己的信念站出來」。李家寶使用的推特帳號並未用本名，而是以「北京高校反習聯合會」的名字直播。

他透露，直播前內心還是有恐懼，但講完後覺得沒什麼好怕的，就決定大膽站出來公布身分證件，要「實名反對」。

李家寶對BBC中文說，「中共一直矮化台灣，強調民主自由很恐怖，但我來台灣後，才發現中共說的都是假話。」

他並表示，直播當天下午，他的微信、知乎、微博和QQ帳號就全部被刪。

事實上，李家寶在大陸和台灣都並未實際參與政治運動或集會，只會在網絡上發表言論。今年這是他第二次到台灣唸書，去年曾經到同一間大學修習。

不過，李家寶當然還是擔心，他的行為是否會影響到家人，因為他的父母並不知道他會開直播評論中國。

他向BBC中文透露，他和在大陸的父母已經失去聯繫，從他直播後，打電話都沒人接，至今已經三周仍杳無音訊。他推測，父母很有可能遭到大陸政府監控。

李家寶的居留簽證到7月2日，他擔心回到中國大陸會有安全的疑慮，因此希望能繼續留在台灣，目前已著手凖備相關資料。台灣陸委會表示，相關機關將待當事人提出申請後依規定辦理。

台灣華人民主書院董事主席曾建元向台灣媒體表示，按照規定，李家寶需在在短期研修後返回大陸。他表示，若想長期居留台灣，除了繼續申請研修，也可再申請到台灣就讀學位，接著攻讀碩士和博士，以延長在台停留時間。

赴台灣尋求庇護無法可依

李家寶若要以「政治庇護」方式留在台灣，目前仍有難度。據台灣媒體報導，台灣提供大陸民眾「庇護」，將會牽動兩岸敏感神經，目前也沒有法源依據，且事證查核不易，因此仍有困難。

台灣目前也沒有難民法，2016年雖然進入國會初審通過，至今仍未通過立法。但就算難民法通過，因為兩岸關係複雜，該法也排除了中國大陸和港澳居民。

去年九月，大陸人士43歲的顏克芬和63歲的劉興聯，持聯合國難民證，從泰國過境台灣，想要申請政治庇護，就因為無法可依循，而滯留在機場近四個月，才以專業交流名義入境。

目前兩人仍在等待願意提供政治庇護的第三國，由於入境期限將在4月1日到期，因此台灣政府會以專案形式處理，研究是否延長他們的入境期限。

過去，也曾發生聲稱要「投奔自由」的大陸人士張向忠，在台灣旅遊時脫隊，要求政治庇護，後來遭到遣返。

圖片版權 AFP Image caption 中國大陸異議人士和維權人士到台灣尋求庇護事件近年也數度發生。

台灣與中國大陸居民、港澳居民的關係分別由《台灣地區與大陸地區人民關係條例》及《香港澳門關係條例》規範。

台灣陸委會表示，已擬出修正草案，放寬針對未經許可入境的中國公民的長期居留的相關規定，政治考量包含在裏面。陸委會發言人邱垂正曾向媒體表示，大陸學生尋求政治庇護，在台灣是第一例。

台灣人權促進會秘書長邱伊翎向BBC中文表示，在台灣要申請長期居留的條件相當嚴苛，像是對台灣有重大貢獻等，門檻非常高。她呼籲，台灣政府應該趕快建立庇護審查的相關規範。

邱伊翎說，台灣應該要有一個客觀丶公開透明的審查，確認個案是否符合庇護或難民的資格。「而不是把頭埋在沙堆裏，假裝不會有人來台灣尋求庇護。」

針對來自大陸的人士來台灣尋求庇護，她建議應該要有對大陸了解的專家，對每一個案身份做詳細的評估，也需要派人協助個案搜集資料。

據她觀察，兩岸交流增加，像是開放陸生或陸客，都有可能增加大陸人士來台灣尋求政治庇護的機率。台灣教育部數據顯示，大陸到台灣留學生的人數在2015和2016年達到高峰，學位生加研修生總數接近4.2萬人。此後兩年人數稍有下降，但也維持在三萬左右。

她也強調，從國籍來看，不只有大陸人士，會有意到台灣尋求庇護，也曾有敘利亞難民到台灣，希望得到庇護留下來，因此他強烈呼籲台灣政府，不應再拖延相關法規。