韓國瑜訪中聯辦、清華教授許章潤被停職、燙乳女孩之痛與本周更多故事

2019年第13周，台灣高雄市長韓國瑜訪問港澳與兩地中聯辦主任見面，引發爭議；清華大學法學教授許章潤日前被校方停職並接受調查；英國需要將關於燙乳的內容加入學校必修課程，以保護女童免受虐待；俄羅斯人示威抗議中資企業建設貝加爾湖瓶裝水廠，中俄關係或受衝擊；中國出口肯尼亞的羅非魚價格低廉，給當地漁業帶來不利影響。

剛剛過去的一周，BBC中文發表過這些作品，受到讀者的關注。如果你錯過了它們，BBC中文帶你一一回顧。

1. 乳房被燙平的女孩：「直到現在都有心理陰影」

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燙乳（Breast ironing）是將女孩的乳房用灼熱的物體燙平，以延緩乳房發育，從而減少對男性的吸引力。英國國家教育工會（National Education Union）日前提出，英國需要將關於燙乳的內容加入學校必修課程，以保護女童免受虐待。英國內政部稱，如果發現值得警惕的情況，教師有責任上報。

來自西非的「齊娜亞」（Kinaya）已為人母，回憶幼時被母親燙乳的痛苦經歷，她坦言"直到現在都有心理陰影"。據稱目前英國約有1000名女生受燙乳影響。

英國暫無與燙乳對應的罪行，但內政部稱這是虐待兒童的一種形式，應該以一般襲擊法被起訴。

2. 韓國瑜訪港澳會晤中聯辦官員背後的政治考量

圖片版權 LOCPG HK Image caption 高雄市長韓國瑜拜會香港中聯辦主任引發爭議，他回應「歪嘴雞不需要挑米吃」。

台灣高雄市長韓國瑜上任後首度訪問香港丶澳門丶深圳及廈門，他此行定調為經濟之旅，不談政治。面對香港媒體提出「一國兩制台灣方案」及「九二共識」的問題，韓國瑜巧妙迴避。他還反問記者：「有沒有品嚐台灣水果？」

在港澳三天的公開行程中，韓國瑜舉辦貿易洽談會及簽約儀式，與港澳丶北京丶上海等多家企業，共簽下總計金額32億元新台幣的訂單。

不過，除了實質上的經濟交流，韓國瑜也與港澳中聯辦主任王志民及傅自應會面，由於出發前未公布該行程，引發台灣蔡英文質疑及香港部分議員不滿。

3. 清華教授許章潤被停職調查 中國言論自由「雪上加霜」

圖片版權 Getty Images Image caption 作為中國最著名的大學之一，清華大學在中國內外享有極高聲譽，也是中國精英的傳統搖籃。習近平及前中國國家領導人胡錦濤、朱鎔基也都畢業於這所學校。

中國知名法學家、清華大學法學教授許章潤日前被校方停職並接受調查，在中國引起廣泛恐懼。很多人擔心，高校通過行政方式打壓表達批評性意見的學者會產生寒蟬效應。據多名了解事件的學者透露，清華大學向許章潤表示，已對其問題啟動調查。並勒令他在等待結果期間停課、停止科研活動、停止招生，免除一切職務。

近兩年，許章潤發表多篇文章及公開演講，分析中國歷史及現狀，在中國知識分子群體引起很大反響，在公共知識界廣受尊敬。他撰文警告中國「文革捲土重來」、「極權政治全面回歸」，公開呼籲「保衛」改革開放，還提出立即停止「個人崇拜」等建議。

4. 中國俄羅斯關係：一瓶水成了一帶一路攔路虎

圖片版權 AFP Image caption 2019年初，貝加爾湖畔中資一瓶裝水廠因為不符合當地環境標凖被迫停工。

在俄羅斯，一份反對將貝加爾湖的瓶裝水出口到中國的網上請願書，已經徵集了超過百萬個簽名，部分原因是對中國在西伯利亞的存在不斷增加的擔憂。俄羅斯全國各地3月24日都舉行了民眾示威活動。有評論認為，中國在俄羅斯的形像和兩國關係很可能因此受到衝擊。

反對瓶裝水廠的呼聲得到了俄羅斯高層的回應。總理梅德韋傑夫下令按照最高的生態標凖檢查在貝加爾湖建設工廠項目。此後, 調查發現水廠可能違規，建設工程已經暫停。

貝加爾湖在中俄關係中比較敏感。在水廠項目爭議的同時，大批中國遊客蜂擁而至貝加爾湖地區早已讓當地人不滿。

5. 中國進口魚難倒肯尼亞漁業

圖片版權 Jeroen van Loon Image caption 肯尼亞漁民的處境越來越艱難。

肯尼亞維多利亞湖漁業受到中國廉價養殖魚的威脅。

由於過度捕魚及污染問題，肯尼亞維多利亞湖捕魚量銳減；與此同時，肯尼亞人口翻倍，需求上升。單純依靠當地漁獲只能滿足需求的四分之一。中國公司和他們的肯尼亞合作伙伴抓住了這一機會。據稱目前中國每年向肯尼亞出口的魚類產品達170萬美元，是三年前的兩倍還要多。

中國大規模養殖的淡水羅非魚與肯尼亞人在維多利亞湖大量捕撈的魚類屬同一大品種，但從中國進口的羅非魚每千克只需要1.7美元，是當地魚價格的三分之一。