圖片版權 Getty Images Image caption F16是台灣最主要戰鬥機。

兩架中國解放軍戰鬥機於3月31日飛越台灣海峽「中線」，引起台灣政府強烈抗議，批評中國挑釁，動搖台海和平。中國官媒《環球時報》則以社論回應此次越過「中線」乃嚴正警吿台獨勢力，並直接表示，台灣與美國近日的頻繁軍事互動，中國需給予美台警告。中美台三方的角力關係，以軍事交鋒，再次掀起波瀾。

據台灣國防部日前記者會表示，3月31日台灣海峽上空，有兩架中國「殲11戰鬥機」於當日上午11點飛越台灣海峽中線。台灣空軍立刻派出在空中偵巡的IDF「經國號」戰機前往攔截，四架F16戰機也立即升空。雙方對峙10分鐘後，中國戰鬥機返回。

解放軍戰機飛越台海「中線」

台灣總統蔡英文隔日發文批評中國挑釁，並呼籲北京當局「不要挑釁、不要製造事端、不要破壞台海現狀」。

中國官媒《環球時報》社論表示，「中線」只是條「心理線」，維持此「中線」之前提是「兩岸關係的政治基礎保持不變，台灣也不發生與外部勢力超過以往水平的聯繫和互動。」

美國在台協會（AIT）發言人孟雨荷（Amanda Mansour）在接受台灣官媒《中央社》訪問時表示：「北京應該停止強制脅迫手段，恢復與台灣民選政府對話。」

圖片版權 Taiwan Ministry of National Defense Image caption 台灣軍方2018年公布的數據指出，一年多以來，中國軍機已經頻繁繞台飛行高達23次（台灣國防部資料圖片）。

《環球時報》社論強調：「從美國通過《台灣旅行法》以來，美台互動不斷以切香腸的方式加碼。大陸方面不可能不作出反應，華盛頓太高估了其軍事力量對大陸方面的威懾力。」

《環球時報》批評美國軍艦今年三次通過台灣海峽之外，還有台灣在印太入群之後，與美國正在交易的軍售，都是此次中方越過中線中國回擊的嚴肅警告。

美國對台軍售案成熟

蔡英文上周剛結束的台灣太平洋邦交國行程，在旅程尾聲於美國領土夏威夷過境，並同時與華府重點智庫「傳統基金會」（The Heritage Foundation），發表視訊演說。蔡英文證實，台灣政府已向美國提出購買F-16B戰鬥機以及坦克車之要求，並表示此軍購將「大大增強台灣的陸空作戰能力，加強軍事士氣，並向全世界展示美國對台灣防禦的承諾。」

圖片版權 Xinhua Image caption 此次飛越台海中線的是中國大量裝備的「殲-11」戰機。但中國空軍最先進的是「殲-20」戰機（圖為參加夜間對抗訓練的殲-20，資料照片）。

此次軍購若獲美國國會通過，將是1992年美方出售150架F16A、B型戰機之後，美國再次出售F16戰機給台灣。據軍事專家表示，在台灣東部花蓮以及西部嘉義基地執勤的F16戰機20年來，「鏈接」美台國防軍事合作，在軍事及象徵意義上有獨特地位。

美台軍事鏈接的重點軍備

台灣現有主要空中戰鬥機種，除了F16A、B型戰機之外，還有向法國購買的幻像2000（Mirage 2000）美國技術支援台灣生產的「經國號」（F-CK-1）。但法國出售之幻像2000，給台灣僅有對空作戰，沒有對地作戰功能。1997年交機之後，就因為中方壓力下，不再賣給台灣，「經國號」也在技術升級中。

然而F16特別受到矚目，並不只是其能執行多重任務戰術，可裝備空對空飛彈或炸彈之外，也可以執行地面支援任務。

蔡英文政府向美國提出的66架「F16V」型新型戰機，亦是當今世界許多亞洲國家在軍事上都十分倚重之新型機種，包含日本、韓國、新加坡以及巴基斯坦都向美購買F16。

圖片版權 AFP Image caption 中美台三方角力，再起波瀾。

亞洲軍事研究學者，華府智庫「2049研究所」（Project 2049 Institute）研究員紀思安（Ian Easton）接受BBC中文訪問解釋，F16對台灣是個好戰略武器，主要是其可以對於中國近年來軍機多次圍繞台灣周圍領空的挑釁以及窒息性的壓迫性戰略，有喝止作用。

軍事專家，《全球防衛雜誌》採訪主任陳國銘也告訴BBC中文，F16對台灣的重要性，立基於其功能不在長驅直入敵方內陸，而是先以守為攻的展略，有效將中共戰機驅除出台灣海峽。

圖片版權 EPA Image caption 台灣空軍有400多架戰機，包括130架經國號、150架f-16S、60架幻影戰機。台灣陸海空三軍防空部隊2016年年底在全島實施制敵空襲的"聯翔操演"。

印太下的美中台軍售角力

紀思安向BBC中文分析，所有的軍備都具有策略上的象徵意義（symoblic strategic）。而F16是台灣與美國軍事關係上長期以來最長遠也最大的投資，戰略象徵意義至為關鍵，不能低估。特別是台灣在國際外交上都沒有「主權象徵」，譬如在聯合國以及華府都沒有官方代表，紀思安說。

陳國銘稱，多年以來台灣都是借著向美國購買武器維持「軍事—外交」關係。陳認為有人會批評，台灣此舉好比繳「保護費」給美國，「聽起來有點可悲」；「但是，放眼望去，世界各國現在有誰敢得罪中國賣武器給台灣？尤其歐洲國家更不可能。」此外，陳國銘強調，此次軍購金額，對台灣財政負擔太重，他認為台灣應該先升級改良現有的「經國號」以及F16舊型戰機為重。

你的器材不支持播放多媒體材料 印太——特朗普的新外交方針？

紀思安預測，美國國會極有可能通過此次軍售案，因為在美國的印太戰略計劃下，台灣佔有重要戰略地位，美國不可能希望台灣落入中國手中。

陳國銘亦認同，此次軍售成功機會高，因為美國必須要向中國展示其在重返亞洲的決心，譬如近年來美國與台灣與越南的關係逐漸加。另外，軍火業也是美國經濟核心之一，「特朗普是個生意人，他不會丟掉這筆交易機會」，陳國銘說。

圖片版權 Getty Images Image caption 2018年6月，台灣總統蔡英文和出席美國在台協會新址落成儀式的美國助理國務卿瑪麗·羅伊斯(Marie Royce)交談。

美國立法與台灣軍事合作

紀思安認為，印太戰略計劃是「以民主挑戰威權制度在印太的延伸。」

不過，前台灣駐美副代表裘兆琳教授之前接受BBC中文採訪時表示，她不認同印太是美國狙擊中國「一帶一路」的方針。

但裘兆琳也論及特朗普上台後，以「三權分立」立國的美國，在國會、司法以及總統權力上多方立法觸碰與台灣國防有關的多項軍事條約。這些法令包含，美國參議院去年底通過的《亞洲再保證倡議法》（Asia Reassurance Initiative Act of 2018），眾議院通過的《台灣旅行法》以及特朗普簽署2019會計年度《國防授權法》第1257條，都提到美國對於台灣國防軍事的協助。

《國防授權法》第1257條要求美國國防部長應與台灣相關部門協商，針對台灣軍隊，提出諮詢，提升台灣「自我防衛」能力。

圖片版權 Reuters Image caption 中國在南海島礁填海造地引起美國高度警惕。

《環球時報》社論指出，自從台灣旅行法通過後，台美互動越加頻繁。但是，「如果美台恣意行事，解放軍還可能將台灣島上的空域劃入巡航範圍，用更加直接的方式宣示國家對台灣的主權。」

綜合評論，此次美中台在軍事上的象徵性的「秀肌肉」，在台灣今年入群特朗普印太戰略以及持續性的中美貿易談判背景下，配合即將到來的台灣總統大選，三方的外交角力叫陣，尚無止息之跡象。

未來中共是否會將台海中線「模糊化」反制台美軍事交往，亦值得觀察。