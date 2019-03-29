圖片版權 Getty Images Image caption 谷歌的總裁桑達·皮採向美國總統特朗普保證會全力支持美國的安全

美國總統特朗普周三（3月27日）說，谷歌的總裁桑達·皮採向他保證會全力支持美國的安全。此前，特朗普指責谷歌公司間接地令中國軍方受益。

特朗普本月早些時候又對美國政界人士說，「谷歌在中國做的事間接地令中國軍方受益 。我們的工業合作伙伴在中國經營，他們知道中國在間接獲益，這引起我們嚴重關注。」

谷歌公司回應說，他們「沒有同中國軍方合作」。但美國軍方認為谷歌對同美國軍方合作研發缺乏熱情。

特朗普總統的主要軍事顧問，美國參謀長聯席會議主席小約瑟夫·鄧福德周三（3月27日）在華盛頓也會見了谷歌總裁桑達·皮採。之前，鄧福德在美國國會聽證中說，「我告訴我們工業界的伙伴，我們是好的一方，因為有了我們和我們的制度所代表的價值，你們才能發展繁榮。」

圖片版權 Reuters Image caption 去年傳出消息說，谷歌要發起一個允許審查的搜索引擎。但是現在谷歌表示沒有建立這種服務的計劃，做上述項目的員工已經停止了有關的工作。

美國代理防長沙納漢在聽證中說，「谷歌正在同中國合作…但是這個互聯網搜索巨頭對和美國國防部合作表現出不情願。」他還說中國經常利用民用技術支持中國的軍隊，「民用領域開放出的技術被直接轉到軍方」。

一些美國媒體評論員說，谷歌需要補愛國主義的課。還有評論甚至說，谷歌在幫助中國建立「全球數字化專制」。

谷歌和美國防部

雖然中國禁止谷歌在中國提供服務，但是谷歌悄悄地增加在中國的派駐人員。谷歌的總裁桑達·皮採說，谷歌長期以來一直在中國投資，而且計劃繼續這麼做。

去年傳出消息說，谷歌公司正在進行一個秘密項目，要開發一個允許當局審查的搜索引擎。但是現在谷歌表示，他們沒有建立這種服務的計劃，做上述項目的員工已經停止了有關的工作。

圖片版權 MOD Image caption 谷歌表示，他們為美軍提供用來分析無人機視頻資料的人工智能技術合同在明年到期後不會續延。

不過谷歌公司2017年在北京成立了一個人工智能實驗室，繼續在中國保持了數百員工。據信谷歌在北京的人工智能實驗室是五角大樓主要關注的問題。

與此同時，谷歌還從美國軍方相關的工作脫身。谷歌表示，他們提供用來分析無人機視頻資料的人工智能技術合同在明年到期後不會續延。谷歌承諾他們的人工智能技術不用在武器研發方面。

美國媒體報道說，去年谷歌決定停止同美國政府在上述項目中的合作的同時，繼續和中國電訊巨頭華為合作，令美國國會議員大為不滿。谷歌此舉招致特朗普的批評。特朗普最近在推特上說「谷歌正在幫助中國和他們的軍隊，沒有幫美國。可怕！」

不過谷歌同美國軍方合作受到公司內部員工的抗議。亞馬遜和微軟公司的員工也抗議他們的公司同美國軍方簽訂合同。

華為和中國政府

美國參聯會主席鄧福德敦促美國主要的科技公司在下一代5G網絡技術方面加大努力，讓美國市場不必依賴諸如華為那樣的中國科技公司。鄧福德還說，5G「關係到我們的國家利益」。

圖片版權 xinhua Image caption 保持低調的華為的創始人任正非曾經是中國軍方的工程師，他在1978年成為中共黨員。他的這個背景往往被批評者拿來做為他有官方背景的證據。

雖然美國努力說服世界不要使用華為移動網絡設備，美國司法部指控華為公司及其首席財務官孟晚舟涉嫌銀行舞弊以及盜竊貿易機密，但《紐約時報》報道說，深陷爭議的華為公司的業績仍然在不斷增長。

華為的副董事長郭平周五（3月29日）說，在上個財政年度公司的收入超過了1050億美元，比2017年增長了1/5。華為的利潤增加了四分之一，超過80億美元。

報道說，雖然華為公司沒有對公眾發行股票，但是為了增加透明度，華為每年公開審計的財務數字。華為負責人對記者展示業績的時候，還對美國進行嚴厲批評。

據《金融時報》報道，華為副董事長郭平指美國在對待華為問題上已經失去了起碼的禮儀風度，「美國政府有一種輸不起的態度。他們想污名化華為，因為他們競爭不過我們。」

華為被指同中國政府關係密切，但是郭平說，對於像華為這樣的技術巨頭來說，代表中國利益而危害其技術安全等於商業自殺，他說華為不想自殺。