觀點：「我將無我」和習近平的「新詞」治國

圖片版權 AFP Image caption 「我將無我」是習近平最近訪問意大利時講出的「新詞」，中國官方立即就此開展大力宣傳。

（注：本文不代表BBC觀點和立場）

英國作家奧威爾的經典小說《一九八四》為我們刻畫了一個極權國家——大洋國，其統治者「老大哥」和「英社黨」統治人民的一種方式是「新話」，黨的口號就是，「誰能控制話語，就能控制思想，誰能控制思想，就能控制一切」。它是大洋國的官方語言，乃為控制人民思想而專門發明。

很大程度上，習近平也是通過「新詞」來治國馭民的。上台以來，習造了大量的政治「新詞」，進入了中國的政治生活，成了黨的政治文化的一部分，影響中國乃至國際社會。

最為人們耳熟能詳的自然是「中國夢」，此外還有「政治規矩」、「政治建設」，「兩個維護」、「根本遵循」、「關鍵少數」、「精凖扶貧」、「供給側改革」、「一帶一路」、「人類命運共同體」等，它們頻繁出現在中共的文件、報告、領導人講話、報刊宣傳、幹部學習、學生課堂以及專家學者的演講與論文裏，成為黨在新時期的「新話」和意識形態，構成習近平思想的主要內容，也是中共向外輸出的「政治文化」。

圖片版權 Getty Images Image caption 奧威爾的經典小說《一九八四》中，黨的口號是"誰能控制話語，就能控制思想，誰能控制思想，就能控制一切"。

這一長串「新詞」裏，最新添加的一個是「我將無我」。該新詞是習近平最近訪問意大利時，在回答該國眾議長菲科的問題所說。後者問習當選國家主席的心情，習回應說，「這麼大一個國家，責任非常重、工作非常艱巨。我將無我，不負人民。我願意做到一個'無我'的狀態，為中國的發展奉獻自己。」

「我將無我」出籠後，官方立即開動宣傳機器，密集向民眾宣傳和灌輸習的「無我」精神，把它吹捧成習有「大境界」的表現。

然而，正如「中國夢」、「政治建設」、「人類命運共同體」等習式術語具有欺騙性一樣，「我將無我，不負人民」也有很大欺騙性。

我說的欺騙性，不是指習本人不相信他說的話，而是指其字面含義與它實際所指或實現的結果是不同的，甚至完全南轅北轍。

比如「中國夢」，根據習自己的解釋，是指中華民族的偉大復興，而習真正所指，是共產黨統治下的紅色帝國在全球崛起並佔主導角色，這就是他要的中國復興。「政治建設」和「人類命運共同體」都具有這樣的欺騙性。同樣，「我將無我，不負人民」也不例外。

「我將無我」，從字面看是一個佛教用語，它表示的並非是沒有自己，而是「忘我」境界。一個人在做自己感興趣的事情時，往往會達到忘我狀態，暫時忘記自己。習近平說的「無我」，當然不是指這種工作時的精神狀態，而指的是在使命感意義上的「忘我」的精神境界。換言之，習近平要表達的是，既然14億中國人民選擇我做國家主席，那麼我定將不辜負他們的期望，不用權力謀求自己、家族、小集團的私人利益，「我」將把自己完全和人民融為一體，以人民之是為是，以人民之非為非，以人民之目標為自己的目標，在任上做到為人民利益「鞠躬盡瘁，死而後已」。

這最後八個字是距今兩千年的中國古代丞相諸葛亮的一句名言，諸葛亮是深受中國人喜愛的古代名相，也是歷代為官者學習的榜樣。中共自己的道德楷模，是已故總理周恩來，他曾經也說過「我不入地獄，誰入地獄」。習近平的「無我」精神境界，大概是要向他們兩人看齊。

圖片版權 Getty Images Image caption 新疆約45%的人口是維族。聯合國批評中國新疆政策，中共喉舌環球時報卻回應稱"捍衛新疆和平穩定，就是最大的人權"。

大部分人可能會懷疑習近平的這個表態，認為習在國際場合作秀而已，但這很可能是他內心的真實想法。他上台以來實施的一套治國術有一個鮮明特點，即強調精神力量的重要，要用共產主義來改造人的思想和人性。所以，某種程度上可以把習看作中共領導人中最後一位共產主義信徒，他可能真的相信他信奉的這個主義。

但是，即便習的崇高精神境界是真的，又能如何？中共類似宣傳還少嗎？以中共黨章為例，它宣稱「除了廣大人民的根本利益，沒有屬於自己的特殊利益」，可實際上，中共把中國人民創造的財富都看成自己的黨產，它也確實沒有說過自己有私利，可整個中國都是它的利益。

這裏不僅存在「無我」或「無私」的名實之分，還在於對這種名和實的分離，在邏輯上或道理上是可以說得通的。中共強調「無我」或「無私」，不等於它不能佔有社會無主或表面上屬於人民的財富，因為中共可以把這種佔有說成是為更好地服務人民，「我」享有人民的財富，是「服務」人民的一種方式，因此不是「私」的表現，你把它理解成「我」利用權力侵吞人民財富，是不對的。

在中共看來，「我」既然無我或無私，代表的就是公共或國家利益，這樣，本來屬於「你」的權利也就可以由「我」來代表，「你」不能對此發牢騷，有不滿。

從人類的共產主義實踐看，馬克思設想的共產主義是人間天堂，工人階級及其代表共產黨，除了解放全人類外，沒有其他的利益，然而，這幫宣稱沒有私利的共產黨人在建設人間天堂的過程中，從蘇聯、東歐到中國、朝鮮，從列寧、斯大林到毛澤東、金日成，「人間天堂」經常成為「人間地獄」，「解放全人類」經常成為「禍害人民」。

以中國之大，之複雜，治理起來的確不易，需要有擔當、少私利的領導人。但也正因為此，要格外警惕和防止這種傾向，即為了提升蕓蕓大眾的思想道德，用強制手段要他們向極少數品德高尚之人學習；或者，因為自身「無我」目標的高尚和正義，而認為不論採取何種手段，也都具有正義性，從而不顧一切驅使人們為著心目中的理想圖景（如「中國夢」）去拼，甚至為此犧牲一部分人的生命也在所不惜。中國文革就是這方面的一個極端例子。

凡專制政權或獨裁者，總喜歡把自己裝扮成「無我」或「大公無私」。他們在這樣說時，或許也有真誠真心一面，但若對國家和人民的治理真進入這種無我境界，很可能會帶來大災難。

習近平是否會最終重蹈毛澤東的文革歷史覆轍，不得而知，但他上台後玩弄的這套「新詞」治國術，很像《一九八四》中的「老大哥」。