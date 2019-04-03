神秘女子攜中國護照及電腦病毒，欲闖特朗普海湖莊園被捕
一名攜帶兩本中國護照的女子，帶著一個裝有惡意軟件的U盤涉嫌撒謊混入美國總統特朗普的海湖莊園（Mar-a-Lago）俱樂部。
美國地方法院提起的刑事訴訟文件顯示，32歲的張玉靜（Yujing Zhang，音譯）告訴保安，她當時凖備去俱樂部的游泳池。
「由於潛在的語言障礙問題，」工作人員認為她與一名俱樂部成員有親戚關係，於是讓她進去了。
3月30日事件發生時，特朗普正在莊園的棕櫚灘。
張姓女子在法庭的起訴書中被描述為「亞洲女性」，她被控向一名聯邦官員作虛假陳述，並非法進入禁區。
法庭文件顯示，在進入該俱樂部時張玉靜改變了說法，她告訴前台接待員，她是為了參加「聯合國華裔協會」（United Nations Chinese American Association）的活動。
接待員知道這是事先安排好的說辭，開始懷疑她。犯罪嫌疑人被帶離現場接受進一步詢問。
法庭文件顯示，她告訴特勤人員，她的朋友（只透露了「查爾斯」的名字）指示她從中國上海前往棕櫚灘參加所謂的聯合國活動，但她沒有提供更多細節。
起訴書說，她說「查爾斯」鼓勵她嘗試與總統家族的一名成員談論中美經濟關係。
美國特勤局特工塞繆爾·伊萬諾維奇（Samuel Ivanovich）表示，張女士攜帶了四部手機、一台筆記本電腦、一個外接硬盤和一個裝有電腦病毒的U盤，但沒帶泳衣。
伊萬諾維奇在法庭文件中指出，張玉靜「能自由、毫無困難地用英語交談」，隨著調查的深入，她對當局的態度變得「咄咄逼人」。
她的律師迄今拒絶置評，她將被拘留至下周的聽證會。
如果罪名成立，張玉靜可能面臨最高五年監禁。