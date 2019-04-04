倫敦政經學院的地球儀點燃兩岸學生主權論戰

圖片版權 BONNIE Image caption 倫敦政經學院（LSE）校內一座地球裝置藝術，將大陸與台灣分開呈現，引發大陸留學生抗議。

享譽盛名的英國倫敦政治經濟學院（LSE），日前擺設一座校園藝術裝置「顛倒的世界」（The World Turned Upside Down）巨型地球儀 。由於地球儀上的地圖以不同顏色及名稱標示台灣及大陸兩地，引發大陸學生不滿，掀起兩岸學生對於各自主權的爭論戰。

倫敦政經學院校方星期三（4月3日）邀請台灣及大陸學生等人召開會議，取得藝術家同意後，決定更改地圖，將台灣及大陸兩地畫同樣顏色，也就是把台灣納入大陸領土。

地圖上的主權

「顛倒的世界」是一顆直徑達到四米高的世界政區地球儀，從今年三月下旬開始豎立在倫敦政經學院蘇瑞福學生中心前，將台灣標示為粉紅色，並寫上「REP.CHINA（Taiwan）」，也就「中華民國（台灣）」，與黃色標示的中國大陸「CHINA （People's Republic）」——也就是中國（中華人民共和國）， 明顯不同。

校方在官網上表示，該作品詮釋了倫敦政經學院致力於透過研究與教學，面對全球最大的挑戰，而意味著以不同以及不熟悉的角度看世界。

倫敦政經學院的部分大陸留學生對此感到不滿，在作品揭幕後，寫信給校方抗議，表示對該作品感到失望。

圖片版權 BONNIE Image caption 倫敦政經學院的部分大陸留學生對此感到不滿，在作品揭幕後，寫信給校方抗議。

BBC中文取得該聲明，內容提及：「我們堅定認為台灣是中國的一部分，中華人民共和國應該是中國唯一的法定代表人。自1972年雙邊外交關係建立以來，英國政府已正式承認一個中國政策。」並強調，全球大多數國家和聯合國（聯合國大會第2758號決議）也承認這一立場。

BBC中文也取得倫敦政經學院校長沙菲克（Dame Minouche Shafik）的回信，信中表示「身為倫敦政經學院的學生，意味著能一起討論分享觀點。」她並邀請與各國籍的學生代表見面。

得知大陸學生抗議，該校的台灣留學生也感到憤怒並要求參與會議，發起連署呼籲校方不應更改該作品，表示「更改地圖除了不尊重創作者的理念之外，否認台灣作為主權國家的事實，也會影響校內師生對台灣的理解。」

聲明中指出：「中華民國（台灣）作為一個主權獨立的國家，我們有自由民主的政治體制，遵守權力分立與法治。」

據了解，學校委托藝術家製作地球儀裝置藝術時，要求要以聯合國的地圖為主，製作完成後，學校允許放置該地球儀裝置，但沒有在第一時間發現地圖與聯合國的地圖不同，疑有疏失。直到3月26日大動作舉辦揭幕儀式，大陸學生抗議，隔周才趕緊召開會議討論更改。

背後有什麼動機？

「顛倒的世界」是由校友捐贈的經費所打造而成。

豎立在倫敦政經學院蘇瑞福學生中心外的「顛倒的世界」政區地球儀，是曾經獲得英國特納獎（Turner Prize） 的知名藝術家馬克·渥林格（Mark Wallinger）的作品。渥林格表示，聯合國是命名和設定邊界的權威單位，我們要從不同角度來看這個世界。

他說：「聯合國是名稱和邊界的權威。不過這個世界，正如我們從不同角度理解的那樣，是既熟悉，奇怪，且可以改變的。」

面對爭議，渥林格回應倫敦政經學院學生報《海狸報》（The Beaver）時表示，他沒有修改聯合國劃定的地圖。 但同時又強調，世界上有很多有爭議的地區，「這是事實」。至於為何會以不同名稱和顏色標示台灣與大陸，背後有什麼動機，BBC中文已聯繫該藝術家，但尚未獲得回應。

根據英國媒體報導，1959年出生的馬克·渥林格，長年在倫敦生活，他擅長使用多種媒介創作，並通過藝術來探討在政治、文化、宗教上的自我認同。

而因為裝置藝術引發爭議的倫敦政治經濟學院，是頂尖大學之一，也是台灣總統蔡英文的母校。該校與牛津大學、劍橋大學、倫敦帝國學院和倫敦大學學院，一起並稱為「英國G5超級精英大學」。

決議更改地圖

校方4月3日召集學生會成員、2名大陸代表、1名台灣代表、巴勒斯坦及以色列代表等約15人共同開會，大部分的學生認為應該以聯合國的地圖為主，因為裝置藝術放在校園內，間接代表了學校的立場。

會議結束後，台灣學生代表黃立安向BBC中文表示，校方已和藝術家達成協議，需要以聯合國發佈的地圖製作，但是藝術家參考多種版本的地圖，發展創意，如今引發爭議，藝術家願意更改作品。

圖片版權 BONNIE Image caption 引發爭議的地球裝置藝術，三月下旬開始矗立在倫敦政經學院蘇瑞福學生中心。

黃立安解釋，雖然部分地圖會將台灣製成灰色或空白，但聯合國的地圖都標示台灣為中國大陸的一部分，因此校方立場相對強硬。

他對BBC中文說：「校方曾說可以保持地圖原狀，但經過討論，多數人仍認為必須以聯合國地圖為主，以此決議更改地圖。」

根據台灣媒體報導，台灣外交部外得知校方決議之後，已立刻去函給倫敦政經學院，表示抗議。黃立安轉述會議結果，表示校方將更改地圖，將台灣納入大陸領土，並將「REP.CHINA（Taiwan）」去除，原本設為首都的台北，也會改成一般城市。

不過校方表示，未來將會在該裝置藝術旁，擺放說明牌，解釋部分地區具有主權、領土爭議。也可能舉辦活動，讓大家可以貼便利貼，在地球上表達看法，但細節還需再討論。

黃立安語帶無奈地說：「對會議結果感到無力，因為台灣國際上的處境就是這樣。若什麼都與聯合國掛鉤，那台灣國際生存空間就真的沒有了。」

不過，同樣參與會議的大陸代表王同學則對會議結果感到滿意，她透過短訊向BBC中文表示，「參與會議的成員都支持學校提出的解決方案。」

針對裝置藝術引發的爭議，BBC中文試圖聯繫倫敦政經學院校長沙菲克，但該媒體中心僅以郵件回覆表示，學校致力於創造一個包容的環境，以確保所有人都能享有尊嚴和尊重。

消失的巴勒斯坦

事實上，不僅兩岸學生對該地圖發表意見，「顛倒的世界」未標示巴勒斯坦，也引發許多支持巴勒斯坦的學生不滿，甚至破壞該地球儀。

該裝置藝術擺設後兩天，學校在一旁列出公告，強調學校會確保所有學生和職員都有尊嚴且受到尊重。並表示校方理解並尊重人們對主權意識的強烈感覺，並鼓勵交流，但提醒不能破壞校方公物。

倫敦政經學院顧問委員會成員札克利亞（Zakaria Shafi）向BBC中文表示，無論是政治或宗教，巴勒斯坦對倫敦政經學院的許多巴勒斯坦學生而言都非常重要。他說：「當他們迫切希望得到認同時，我們卻將巴勒斯坦從地圖上移除。」

札克利亞向學校寫了一份聲明，批評該裝置藝術呈現了帝國主義，傳遞殖民思想，試圖將巴勒斯坦從我們的腦海中抹去。該校阿富汗、孟加拉、巴基斯坦、巴勒斯坦等學生組織，也表示贊同該學生的聲明。

目前國際間對以色列及巴勒斯坦的主權承認並不一致。巴勒斯坦聯合國常駐觀察員代表團網站資料，目前有中國、瑞典、梵蒂岡等137個國家承認巴勒斯坦國的主權。2012年聯合國授予巴勒斯坦「觀察員國」地位，不過並不是會員國之一。

針對有關爭議，參與會議的學生向BBC中文表示，依照聯合國地圖，巴勒斯坦仍然不會被標在該作品上。