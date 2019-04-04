事實查核：哪些國家同性性行為仍然違法？

圖片版權 Getty Images Image caption 印度去年判定反同法令違法

汶萊制定新的法律，男性之間的性行為成為可以通過石刑砸死的罪行。

根據「國際同性戀聯合會」（ILGA）表示，伊朗，沙特阿拉伯，葉門，蘇丹，茅利塔尼亞以及尼日利亞和索馬里亞的部分地區也將同性關係入死刑。

不過，確定哪些國家實際上已經實施了這些懲罰是困難的。國際特赦組織（Amnesty International ）說，過去幾年沒有收到哪些國家根據這些法律而處決人民的報告。但是，之前伊朗和沙特阿拉伯有依據這些法律動刑之紀錄。

尼日利亞在其穆斯林佔多數的北部各州有以石刑懲罰同性戀的法律 ，但從未實施過。

Image caption 著色區域為將同性戀入罪的國家

同性戀在哪些地方被視為非法？

在汶萊，同性戀是非法的，並可處以長達10年之監禁。汶萊的新法律亦將婦女之間的性行為定為刑事犯罪，處以40下之鞭刑或最長10年監禁。

ILGA稱，目前有70個國家將同性關係定為刑事犯罪，其他國家則有各種形式之法律管制同性性行為。

俄羅斯被列入這70個國家之中， 儘管該國1993年已將同性關係合法化。但ILGA表示，過去十年來「各種壓制法律的新規定」已經生效。在許多地方違反這些法律將受到長期監禁，罰款或甚或體罰。

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英聯邦國家 （Commonwelth Countries ）

許多將同性戀關係定為「刑事犯罪」的國家是「英聯邦國家」（共35個國家），其法律源於英國殖民時期；秘書長派翠夏.史考特蘭( Patricia Scotland)敦促汶萊政府重新考慮此新法律。

她說，「殘忍和不人道的刑罰恐將違反國際人權法和約定。」

2018年印度最高法院作出裁決，將印度從禁止同性戀行為的國家名單中刪除。

「印度作為英聯邦成員國已做出決定，同時挑戰來自殖民時代的法律。」 英國人類尊嚴信讬基金會（Human Dignity Trust） 的提·布拉恩(Tea Braun) 說。

「在壓迫了LGBT人群半世紀後，印度最高法院拆解反同禁令標誌著世界潮流的變化。」 她告訴BBC。

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法律挑戰

在許多國家，挑戰法律可能帶來變化：肯尼亞高等法院將於5月24日裁定是否將同性戀合法化。

在博茨瓦納，高等法院關於對同性性行為刑事定罪的判決將於今年到期。

同性婚姻

ILGA估計，全球26個國家的同性婚姻現已合法化。然而定義有時很棘手 ——譬如北愛爾蘭同性婚姻尚未合法，但英國仍被包括在26個國家。

巴西與墨西哥也在26個國家當中，因為通過一個接一個的法律途徑，在大部分的司法管轄區結婚在這兩個國家是可能的。

你的器材不支持播放多媒體材料 在台灣，支持同婚合法化群眾在釋憲結果公布後於台北司法院前歡呼

目前同性婚姻合法的國家：

2001 荷蘭

2003 比利時

2005 加拿大 西班牙

2006 南非

2009 挪威 瑞典

2010 冰島 葡萄牙 阿根廷

2012 丹麥

2013 烏拉圭，新西蘭，法國，巴西

2014 英國（不含北愛爾蘭）

2015 盧森堡，愛爾蘭共和國，墨西哥，美國

2016 哥倫比亞

2017 芬蘭，馬耳他，德國與澳大利亞

2019 奧地利

2018年8月，哥斯達黎加的最高法院推翻了同性婚姻禁令並給立法者18個月的時間來修改法律。

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