圖片版權 Reuters Image caption 北約秘書長斯托爾滕貝格周三（4月3日）在美國國會發表講話強調了聯合對付俄羅斯的必要性。

北大西洋公約組織（簡稱北約）29個成員國的外長4月2-4日在華盛頓開會紀念該軍事同盟成立70週年。在世界重回冷戰的討論越來越多的時候，俄羅斯的擴張和威脅又稱為北約會議的主要的話題。

北約秘書長斯托爾滕貝格周三（4月3日）在美國國會發表講話強調了歐美軍事聯盟的重要性，他還強調了聯合對付俄羅斯的必要性。

不久前美國國務卿蓬佩奧在國會聽證中說，他希望能夠採取一系列行動，針對俄羅斯在克里米亞的所作所為，同盟國一起努力把俄羅斯的影響力推回去。

圖片版權 Getty Images Image caption 周四（4月4日）北約成員國外交部長在美國國務院召開會議，慶祝北約成立70週年。

蓬佩奧此次表示，北約各國部長將努力「確保北約還能生存70年」，在2014年俄羅斯兼併克里米亞後，北約要致力於對付俄羅斯。報道說，北約這個當初西方為對付蘇聯成立的軍事聯盟歷經70年，在蘇聯解體後，俄羅斯又成了北約的重點目標。

1949年3月美國，英國和法國成立了北大西洋公約組織，旨在對付蘇聯為首的東歐集團。同年4月4日在華盛頓簽署的「北大西洋公約」標誌著北約正式成立。

軍費預算爭議

北約總部設在比利時首都布魯塞爾。最新成員國黑山共和國於2017年加入，使北約成員國增加到現在的29個。據斯德哥爾摩國際和平研究所的數據顯示，北約軍事開支佔全球國防開支的70%。

北約規定成員國國防開支佔該國GDP的2％左右，但北約成員國中很少能達到上述開支比例。據英國媒體報道，在北約成員國防務開支達到GDP2%以上的國家只有5個：美國，英國，拉脫維亞，希臘和愛沙尼亞，其中美國的防務支超過其GDP的3.5%。

圖片版權 xinhua Image caption 美國要盟國警惕諸如華為這樣的中國科技公司向海外擴張，防止西方的通訊基礎設施受中國影響。

因此美國總統特朗普對北約盟友施加壓力，要他們提高防務預算的比例，他多次指責盟國在搭順風車。特朗普去年在北約布魯塞爾總部舉行的峰會上敦促其他成員國滿足2014年制定的要求，即把2%的GDP投入國防預算。特朗普甚至質疑是否值得保衛北約中的小成員國，諸如黑山共和國。

蓬佩奧說，這次在華盛頓會議上他要再次討論開支問題，顯然他在指德國。德國的防務預算遠低於GDP的2%，而且在2023年前會開支比例一直會縮小。

從蘇聯到俄羅斯

支持者認為，北約拯救了世界。但批評者認為，蘇聯解體後，北約已經完成了歷史使命。美國政治評論員維達爾（Gore Vidal）甚至曾質疑說，北約建立及長達40年的冷戰都沒有徵詢過美國民意。

隨著蘇聯解體，冷戰結束，北約是否應該繼續存在也是北約70週年的議論話題。左翼組織和和平組織計劃在北約70週年在華盛頓舉行抗議遊行。

貴格會的和平促進組織美國之友服務委員會裁軍協調員約瑟夫·格爾森說，北約應該退出，北約不應該重組繼續在21世紀發揮主宰作用。他說，即使不同意普京，也應該能預料北約擴張會招致俄羅斯「反擊」。他說，看看俄羅斯派了兩架飛機去委內瑞拉，美國的反應多大。

圖片版權 Getty Images Image caption 為對付蘇聯入侵歐洲而成立的北約組織現在把俄羅斯當作主要威脅。

格爾森說，人們應該清楚，北約現在已經成了一個全球聯盟，已經和保衛歐洲沒有一點關係了。而不久前美國總統特朗普在歡迎巴西右翼總統訪問的時候還建議把巴西也拉入北約。

過去北約還曾經在阿富汗長達17年中參加作戰，這無疑已經偏離了北約第一個秘書長黑斯廷斯·伊斯梅男爵對北約的設想。黑斯廷斯·伊斯梅男爵曾經說，北約成立的目的就是「防止俄羅斯進入，讓美國人進來，壓制德國。」

俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃周四在北約成立70週年之際發表評論說，俄羅斯希望北約取得內心平靜，不要那麼緊張，「我們希望（北約）避免陷入過度執迷和恐懼。」

中國威脅加大

除了強調俄羅斯的威脅，在北約華盛頓峰會召開前夕，美國官員警告說，中國正在獲得過多能力，增加了對北約的威脅。

美國駐北約大使哈奇森周二（4月2日）說，「北約正在對中國的所作所為進行評估。我們正在做風險評估，特別是努力對中國作評估。」評估的結果可能預示著北約這個成立於1949年的軍事集團的重心開始東移，離開了當初北約在歐洲對付蘇聯侵略的初衷。

圖片版權 Reuters Image caption 美國官員認為，中國經濟影響力擴大，軍力增長，加大了對北約的威脅。

在法新社報道中，美國的德國馬歇爾基金執行副主席查利特說，近年俄羅斯越來越成為北約的主要威脅，現在北約還可以更多討論來自迅速增長的中國的挑戰。

在《華盛頓郵報》報道說，美國官員擔心中國的間諜活動和經濟影響力在許多方面削弱了北約。一名美國國務院的高級官員周二對記者說，對於美國來說，要確保歐洲和美國的信息，交通和其他基礎設施網絡的安全可靠，這樣才有能力應對危機，又不必擔心中國會影響基礎設施。

外交事務評論員格爾克（Joel Gehrke）在《華盛頓郵報》上撰文說，中國的海軍擴張以及網絡完全威脅是西方在21世紀遇到的獨特問題。美國國務卿蓬佩奧已經發起了高調行動，勸說歐洲盟國不要和諸如華為這樣的中國的高科技巨頭合作。報道說，華為已經在下一代無線網絡技術中取得領先地位。

另外，美國參院的一個兩黨小組上周發起了一項決議草案，要求阻止北約盟友和中國的通訊巨頭做經濟交易，西方官員認為中國的科技公司都受共產黨的間諜機構控制。

美國官員認為，中國雄心勃勃的"一帶一路"基建投資計劃是中國在戰略區域收買政治影響力和國家主權的「進攻型」戰略，而最近意大利統一加入中國的「一帶一路」基建投資計劃，對北京開放港口（和其他地區對中國開放港口）引起美國關注。美國官員認為，這類行動幫助了中國海軍現代化，增加了中國海軍的全球部署能力。