維基解密創始人阿桑奇或被引渡美國受審

圖片版權 REUTERS/Peter Nicholls Image caption 周五（4月5日）許多支持阿桑奇的人聚集在厄瓜多爾住英國使館外抗議，他們擔心阿桑奇會被使館驅逐失去政治庇護。

有最新消息顯示，維基解密創始人阿桑奇(Julian Assange)將要被驅逐出厄瓜多爾在倫敦大使館；4月5日有一些支持者聚集在使館外聲援他。

維基解密透露，來自厄瓜多爾的可靠消息表明阿桑奇可能很快被大使館驅逐——在幾小時內，也可能是幾天內。

厄瓜多爾外交部聲明說「對傳聞，推論和猜測不予評論，因為這些東西沒有任何文件依據」，但是厄瓜多爾一名高級官員說，還沒有做出決定。

聚集在厄瓜多爾使館外的支持者手舉標語，要求不能逮捕阿桑奇。維基解密認為如果阿桑奇離開避難使館，就可能被引渡到美國。

一名厄瓜多爾官員說，總統莫雷諾（Lenin Moreno）對其個人通訊資料被黑客取得並公開感到惱怒。周二莫雷諾把資料洩露歸咎於維基解密。

最近厄瓜多爾許多媒體都報道了對總統莫雷諾海外腐敗指控，總統家人照片也被流入社交媒體。

莫雷諾指責維基解密竊聽電話和私人談話，竊取「我臥室的照片，還有我吃什麼，我妻子，女兒和朋友跳舞的照片」。

莫雷諾並沒有就上述指責出示任何證據進行反擊，維基解密說莫雷諾的指稱毫無根據，他們只是在該國立法機構調查總統腐敗問題後才作了有關報道。

圖片版權 Reuters Image caption 維基解密網站在2010年公布了大量美國政府關於阿富汗和伊拉克戰爭的機密文件，引起巨大轟動和爭議，令美國國際聲譽受損。

停止庇護阿桑奇？

莫雷諾表示，英國將要監禁阿桑奇，因為阿桑奇尋求厄瓜多爾保護，躲避被引渡到瑞典的行為違反了庇護條款。莫雷諾還說，如果阿桑奇的權利受到保護，他可以隨時離開厄瓜多爾在倫敦的使館。

厄瓜多爾倫敦使館的前領事費德爾·納爾瓦茲（Fidel Narvaez）認為，維基解密並沒有公布指責該國總統腐敗的資料，他們只是在推特上轉發了有關內容。

他還說，「正好在一年前，厄瓜多爾莫雷諾政府實行新做法，實際上是把阿桑奇隔離起來，就像在監獄一樣。自那以後阿桑奇再沒有發過一條推特。厄瓜多爾政府正製造借口要結束阿桑奇的庇護，這會給厄瓜多爾帶來歷史性的恥辱。」

納爾瓦茲在另外一篇文章中說，「厄瓜多爾國民大會還通過決議要調查阿桑奇，表明該國政府採取措施'維護國家利益'。但是他認為厄瓜多爾政府不過是找借口，要中斷對阿桑奇的庇護和保護。」

七年被困使館

維基解密創始人阿桑奇從2012年起申請厄瓜多爾的政治庇護後一直在該國駐倫敦大使館躲避，因為他擔心被要求從英國引渡他的瑞典政府把他交給美國。

阿桑奇已經在厄瓜多爾使館內生活了將近7年。他描述此經暦象受到非法監禁一樣。

阿桑奇在維基解密上了發佈了數十萬份政治敏感的機密文件而楊名。外洩文件中，包括逾25萬份美國外交電報。他在瑞典面臨著強姦指控，該國要求將他引渡問話。他並沒有被正式起訴。

圖片版權 Reuters Image caption 阿桑奇在倫敦厄瓜多爾使館陽台上露面面對記者。阿桑奇2006年創建了維基解密，到2015年為止，共公布了1億份文件和分析

2010年瑞典檢方指控阿桑奇曾在瑞典涉嫌強姦，向英國提出引渡他。阿桑奇在英國被捕後，英國最高法院裁定把他引渡到瑞典，但他在2012年６月在保釋期間進入倫敦的厄瓜多爾使館尋求庇護，同年8月獲得該國庇護。

阿桑奇否認瑞典的涉嫌強姦指控，認為指控背後有政治動機。2017年5月瑞典檢方宣佈終止對阿桑奇強姦罪指控的調查。

解密激怒美國

阿桑奇在2006年創建的維基解密網站在2010年公布了大量美國政府關於阿富汗和伊拉克戰爭的機密文件，引起巨大轟動和爭議，令美國國際聲譽受損。

阿桑奇的爆料使他成為眾多支持者眼中的英雄，有人認為他應該得普利策新聞獎，甚至諾貝爾和平獎。反對者認為維基解密公布美國秘密文件把美國線人的生命置於危險中。

美國前總統克林頓曾經說，會有人因為維基解密曝光機密文件而喪命，並說阿桑奇終將受到美國法律的制裁。

去年底美國華爾街日報報道說，美國司法部正為起訴阿桑奇做凖備，而且他們認為美國把阿桑奇引渡到美國受審。報道說，阿桑奇被美國指控的罪名可能包括間諜罪。