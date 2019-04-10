港人登蘋果日報頭版廣告 批梁振英干預新聞自由的背後

圖片版權 Getty Images Image caption 香港特區前行政長官梁振英連日「狙擊」《蘋果日報》廣告刊登情況，被外界質疑企圖向廣告商施加壓力，有打壓新聞自由之嫌。

香港《蘋果日報》4月8日頭版刊登一則全頁廣告，以簡體字「支持梁振英擔任國家主席，盡快北上，取代習總」為題，諷刺中國全國政協副主席、前香港行政長官梁振英。

廣告中，梁振英頭頂帽子上有一顆紅五星，上面寫有「六八九」，梁振英頭像下方的天安門廣場左右兩處標語寫到「毋忘六四烈士，結束一黨專政」，原本的毛澤東像也被改為習近平像，天安門廣場下方配字是歌頌毛澤東思想的歌曲「大海航行靠舵手」，廣告左上標明贊助商為「香港人忍耐力有限公司」。

「689」源於梁振英2012年香港特別行政區行政長官選舉中以689票當選，成為歷來得票最低的特首，這一數字後來也成為許多反對者對他的代稱。

圖片下方是寫給「尊敬的梁振英同志」的一封信：「近月你筆耕不輟，以全國（中共）政協副主席之尊，化身資料搜集員，每日於社交媒體報告自己看到什麼廣告商，我們都很擔心你的近況，你是否過於空虛寂寞？還是凍？」署名為「一群關心你晚年生活的香港市民」。

梁振英近日頻繁在其社交媒體Facebook個人賬戶上發文記錄《蘋果日報》的全版廣告刊登情況，點名購買該報廣告的商家，引發外界質疑梁振英企圖向廣告商施加壓力，有打壓新聞自由之嫌。此次廣告行動由香港政黨社會民主連線的主席吳文遠發起，這個名為「#問候梁振英」的眾籌一經啟動，48小時內近千人響應，籌得資金16.7萬港幣。

廣告之爭

梁振英抨擊《蘋果日報》報道質量走低已久，今年1月31日起開始在Facebook評論該報的廣告刊登情況。

3月11日，香港企業家，全國人大代表王敏剛因病去世，作家李怡於3月13日《蘋果日報》發表的專欄文章《報應》，分析網友對王敏剛死訊的負面回應，也許是源於「這幾年確實是太多令人不開心的負面新聞了，而負面新聞又大都是港共掌權者、建制派以及人大、政協這些『吻肛』人士帶來的。」（粵語「吻肛」與「敏剛」粵語同音）。

李怡認為，王敏剛在全國人大會議多次就港人忌憚的23條立法提案，並非反映港人普遍意願，「不過是向奴隸主表達『吻肛』之意而已」。若真有報應，不應落到一個「吻肛」小人物身上，「把香港核心價值推往深淵的港共掌權者和他們的打手，才最應該有報應。」

梁振英3月20日梁振英在Facebook回應《報應》一文，指責李怡汚蔑剛去世的人，卑鄙下流，聲稱要為死者討回公道。 梁振英貼文寫道，「李怡是蘋果日報養的，蘋果日報是廣告商養的，廣告商是顧客養的，李怡這樣的文痞是食物鏈的末端。」提議港人抵制《蘋果日報》的廣告，呼籲市民罷買廣告商的產品。

此後，梁振英連日高調在社交媒體抗議《蘋果日報》的廣告。若當日沒有刊登全版廣告，梁振英會發文稱「恥與為伍」；若當天登出全版廣告，他會拍下廣告版面，圖文並茂詳細記錄，並點名刊登廣告的公司。

有質疑聲音認為，梁振英此舉企圖向廣告商公然施壓，是干預新聞自由，引發部分網友不滿。

圖片版權 Getty Images Image caption 鍾劍華認為，中國當局和香港本地的親建制人物想要打壓《蘋果日報》等敢於批評政府，最旗幟鮮明的媒體。

香港記者協會3月亦發聲明，表示極度關注梁振英連日點名《蘋果日報》廣告商的舉動。

聲明指出，「梁振英作為香港的前行政長官、現任全國政協副主席，他的一言一行一直都備受關注，對社會產生影響。他公開向廣告商施壓的做法並不可取，不僅令人感到他試圖影響商業決定，同時亦樹立壞榜樣，對廣告商造成不必要的困擾。」

香港記協指香港是一個自由開放的經濟體，香港市民有權自由選擇媒體，廣告商亦可通過自行分析判斷，選擇刊登廣告的媒體，廣告商的決定實屬商業行為，理應不受干預。

香港理工大學應用社會科學系助理教授鍾劍華認為，中國當局和香港本地的親建制人物希望處理壹傳媒集團及旗下的《蘋果日報》。過去20年來，香港原有的一些較為獨立的報章雜誌都逐漸自我調節和自我審查，有一部分出版機構亦被親中商人收購。

他表示，《蘋果日報》是現存比較多「聲氣」，依然站在民主、自由基本立場及捍衛新聞自由，敢於批評政府，最旗幟鮮明的報紙，因此梁振英想要「收拾」該報也是可預見的。

「他就每天數《蘋果日報》全版廣告，而且將那些廣告客戶都點出來，我想客觀上就給壓力那些廣告商：你不要再幫襯『蘋果』，」 鍾劍華說，「令到『蘋果』沒廣告，從而打殘它也好，收編它也好。但是他這個做法就很難看，所以香港人對梁振英的感覺相當之差。」

社會學及社會政策系陳效能教授指出，人們對社民連主席吳文遠發起的眾籌計劃積極響應，顯示了大眾對梁振英做法的不滿。

圖片版權 Getty Images Image caption 部分香港市民對梁振英、林正月娥代表的建制派領導人有所不滿。

吳文遠4月2日傍晚在Facebook發起眾籌計劃，他在貼文中寫道：「鑒於近日梁振英轉載蘋果日報廣告的行為有升級趨勢，恐防他放棄治療，」他號召香港市民加入「一人一舊水，夾錢登廣告」（一人一百元，籌錢登廣告）行動，集資在《蘋果日報》刊登全版廣告。

眾籌行動得到積極響應，48小時內近千人捐款，達成目標，人均籌款168.6元。吳文遠4月3日發文宣佈眾籌成功，停止捐款。

據陳效能觀察，此舉刺激了《蘋果日報》當天的銷量，4月8日發行90,689份，一早沽清，她身邊很多朋友都無法買到。

陳效能認為，不滿梁振英的人可能會覺得登報廣告大快人心，能夠出一口氣，但她認為這並非好趨勢， 「我覺得這些資源和精神應該是用來做一些更加具體有建設性的事情。」

梁振英當天早上即回應感謝吳文遠為他宣傳，還建議「下次最好用英文再登一次」。 周二，梁再次發貼，報告《蘋果日報》刊登的兩則全版廣告。

隨後他又質疑吳文遠和《蘋果日報》違反公司條例，廣告贊助方「香港人忍耐力有限公司」若非在香港或海外登記註冊，就觸犯了公司條例（香港法例第622章）第896節。

同日，香港親中報章《大公報》刊登評論，批評吳文遠的眾籌「從頭到尾根本就是鬧劇一場而已」。

鍾劍華認為，諷刺廣告未必能阻擊梁振英打壓廣告商，但也許會增加《蘋果日報》的銷量，「梁振英的說法固然有一點死雞撐飯蓋（死撐到底），他說他自己會繼續這麼做，但是我相信他這麼做只會令到更多人對他的行為更反感，也都更加警覺要捍衛『蘋果』。」他表示，事件也許能令各界意識到，不能縱容向廣告商施壓，干預新聞自由的行為，若有更多人成為更穩定的讀者，支持報紙。

鍾劍華還指出，梁振英「狙擊」《蘋果日報》的做法令人反感，不利於其代表的建制陣營和本地親北京力量。「不單只梁振英一個人承擔。」

「對他的反感也會外溢影響部分人對建制派的觀感，會不會在建制陣營裏有的人都不想他做到這麼絶？我相信是有的，不過就不便發聲。」