圖片版權 Youku Image caption 香港歌手王嘉爾在真人秀節目中激動落淚。

一個明星為了聚光燈下的生活需要作出什麼犧牲？

香港說唱歌手王嘉爾（Jackson Wang）近日在一個真人秀上落淚坦承自己沒有時間陪伴父母，因此在社交媒體上引發了一場網絡討論。

在選秀節目《這！就是原創》其中一集上，王嘉爾提到自己與年邁的父親距離越來越遠的時候，不禁激動落淚。

這個有前擊劍運動員、電視藝人、歌手和韓國流行音樂組合Got7成員等多重身份的明星在節目上表示，自己最珍貴的一件物品是父親買給他的第一把劍，但是他覺得自己「也沒有什麼時間跟我爸一起過了」。

BBC新聞部及國際媒體觀察部記者克里斯·布拉姆威爾（Kris Bramwell）和凱麗（ Kerry Allen）報道說，中國的社交媒體新浪微博上則因此齣現了一場辯論：到底名人是否有權利擁有私人生活，還是說沒有私人時間就是功成名就的代價？

在微博上，「#明星配不配擁有私人時間#」的話題標籤被引用了近7000次。

一些網民對於這名25歲的歌手所描述的自身處境並沒有表示出太多同情，他們認為這不值得過於煽情。

「得到一些東西就可能會失去一些東西，沒有兩全其美的事情，」新浪微博上一條獲讚過千的評論這樣說。

「軍人，消防官兵，邊防戰士，外出務工人員，等等都沒有天天陪伴父母妻兒的時間，哪個不比明星苦。所以還是別賣慘，」另一條評論說。

一些評論卻對王嘉爾表示理解：「他喜歡音樂，所以沒把歌手當成一份職業，因為這是他熱愛的東西。他在追夢的同時沒辦法花很多時間陪父母，覺得愧疚，這是人之常情吧，大家嘴下留情。」

另一條評論則說：「明星的工作性質確實是需要四處奔波，高收入要付出相應代價。但也不能否認他們有著普通人的情感，也有父母親情，希望能陪伴家人也是能理解的吧。」

娛樂評論人、娛樂文化博主黃佟佟向BBC中文表示，業內人士都知道明星藝人是一項極度繁忙的職業，但是這一話題之所以在網絡上引起激烈的討論，不僅是因為藝人工作本身，更多的是反映社會「貧富分化的加劇」之下的一種「戾氣」。

她表示，中國這一代年輕人收入低微，「同時他們又看到明星的收入是非常非常高的，所以他們會有一種心理上的不平衡」，而網絡時代的信息「極度透明化」，令這種不平衡更加公開。

她舉例說：「以前梅蘭芳唱一齣戲，是可以得到一座宅子的……本身作為明星這個職業自古以來就是賺取非常非常高額的收入的——從哪個時代、哪個國家都是一樣的。」

「只不過……以前的時代人們信奉的是『寶貴在天』，」黃佟佟說，現在中國社會的人們對於「平等」有更強的觀念，同時又比以往的時代更容易獲得信息，知道明星到底能賺多少錢。

圖片版權 Youku Image caption 王嘉爾曾是香港擊劍代表隊選手，他表示成功並不是令他最快樂的事。

「扮演真實」

在成為歌手之前，王嘉爾曾是男子擊劍（佩劍）香港代表隊成員，曾代表港隊參加2010年青年奧運會，後在2011年亞洲青少年擊劍錦標賽贏得冠軍。

王嘉爾在《這！就是原創》節目上說，他的父親教他接觸擊倒，也給他買了他的第一把劍，這是他最珍惜的禮物。

「我慢慢越來越好了，爸爸也慢慢越來越老了，」他說到這裏開始落淚，「然後，就慢慢跟我爸爸的距離越來越開了。」

「我拿了很多的第一，但是，才發現這不是我最開心的，」王嘉爾解釋說。

「最珍貴的那個東西不是我穿去奧運的那個衣服……就是那把劍。」

在中國，明星越來越生活在巨大的外在壓力之下，外界對於明星的注視和期望經常超出他們的表演事業，而深入到他們的生活。

而明星作為平常人的需求被置於大眾輿論之後，時常會引發討論甚至爭議。去年，明星楊穎（Angelababy）在一個真人秀遊戲節目嘉賓被潑水的環節中，在其他嘉賓都被潑多次的情況下，她只被潑了一次，從而引發網民指她受到特別對待的爭議。

之後楊穎在社交媒體上發帖表示，自己在錄製當天正在生理期，身體的確不適，「結束後才知道哥哥們確實有照顧我，當時覺得心裏挺暖的」。事件也引發了網絡上關於中國社會對待女性是否尊重的討論。

對此，黃佟佟表示，明星「讓渡」出一部分隱私給公眾，已經漸漸被業界和輿論認可為「必須付出的代價」。

「但是，這個度在哪裏呢？」黃佟佟表示，「是不是他（她）當了明星，就沒有自己生活的權利呢？」

「我覺得每個人都配有自己的私人生活，」她說，認為明星「不配」有私人生活的觀念「也是非常粗暴的」。

但是她指出，現在中國的明星都願意去上真人秀，因為這類節目的收入非常高。

「粉絲們對明星的真實狀態是如此地如饑似渴，」她說，「那麼，我覺得很多明星是在扮演他（她）的真實狀態。」

黃佟佟表示，明星在「扮演自己的真實狀態」時，可能更多地考慮讓「哪些真實」呈現在粉絲麵前。

「讓更討人喜歡的真實出現在粉絲麵前，把那些不討人喜歡的真實隱藏在後，這個是明星智慧的衡量點。」