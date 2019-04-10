奇人怪事：台灣女子左眼腫如雞蛋驚現4隻蜜蜂

圖片版權 Getty Images Image caption 汗蜂有時會落到人身上，因為他們喜歡人體排出的汗液。

清明節期間，台灣一名28歲的何姓女士跟隨家人祭祖掃墓。但接下來發生的怪事確是一般人聞所未聞的。

何女士掃墓時用手清除荒草，突然覺得有東西飛進眼中。當時感覺可能是一些泥土殘渣，令左眼睛感覺很不舒服。

幾個小時後，何女士的眼睛絲毫沒有好轉，反而又紅又腫，刺痛難忍。她不得不到台灣輔英科技大學附設醫院去就醫。

當眼科醫生用顯微鏡為她眼睛做檢查時，簡直被「驚呆了」。

醫生首先看到的是類似昆蟲腿一樣的黑影。醫術嫻熟的眼科醫生竟然從她的眼睛中取出了4隻小汗蜂（sweat bees,或叫Halictidae）。

這種小汗蜂非常小，喜歡吃人體排洩出的汗液以及眼淚中的蛋白，所以叫汗蜂。

更加神奇的是，醫生把它們一個個取出時，它們都完好無缺，而且都活著。

經驗豐富的洪姓（音譯）眼科醫生認為，這些汗蜂可能是當時被一股風吹進何女士眼中的，並且被困在眼中無法出來。

汗蜂通常不會攻擊人。眼科醫生稱何女士非常「幸運」，因為她沒有揉眼睛。

事發時何女士戴著隱形眼鏡，儘管很難受但何女士不想把隱形眼鏡揉破。

醫生說，如果何女士使勁揉眼睛的話，很可能會導致汗蜂分泌毒液，發生嚴重感染甚至失明。

目前，何女士已經出院，視力完全恢復，一點問題也沒有。

至於被取出來的小蜜蜂，它們被作為活標本送到有關部門做研究。

這也是台灣，甚至有可能是全球發生的一個首例奇異病例。