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地震對於中國四川來說並不罕見，但近兩年來發生在該省南部的一系列地震卻讓當地人憂心忡忡，他們擔心與中國正蓬勃開展的頁岩氣開採有關。

一項近期發表在美國地震學會期刊的研究似乎為這種說法提供了最新證據。該研究認為，數月前發生在四川南部興文縣和珙縣的兩次破壞性地震，均由水力壓裂作業所引發。造成18人受傷的

水力壓裂作業是開採頁岩氣的重要技術，過去十年間為美國帶來了天然氣和石油生產革命，依賴天然氣進口的中國近年來也將其視為「救命稻草」。

但學者向BBC中文表示，由於中國更為複雜的地質構造，該技術面臨更大的爭議和難度。今年2月，在附近地區榮縣的另一次頻繁地震後，憤怒的村民一度包圍縣政府進行抗議。

「誘發地震」

圖片版權 Xinhua Image caption 正在進行鑽井作業的涪陵頁岩氣平台。

這項本月初發表在美國地震學會期刊《地震研究快報》（Seismological Research Letters）的報告稱，有多方面的「證據鏈條」表明，去年12月和今年1月發生在四川興文縣的5.7級和發生在珙縣的5.3級地震，「可能」是由附近的水力壓裂作業誘發。

據中國媒體報道，這兩次地震共造成18人受傷，另有多處民房遭嚴重破壞。

這份研究報告引用日本地質調查所雷興林博士和他的合作者稱，他們確定了地震的震源位置，發現它們相對較淺，符合（外力）誘發地震的可能發生深度，兩次地震也在時間和空間上與附近的水平井簇的壓裂緊密相關。

這份發表在SRL的最新研究的依據還包括：統計分析顯示，地震本身的餘震活動很少，這也與典型的誘發地震的特徵一致。他們（雷興林博士和他的合作者）通過計算表明，水力壓裂的高壓注水所產生的岩石孔隙超壓足以激活附近的已有斷層。

但《地震研究快報》的報告也指出，他們沒有更精確的壓裂數據來進一步理解注水與地震活動之間的關係。

地處四川盆地南部的興文縣和珙縣均屬於四川宜賓市管轄，它們在數年前被納入「長寧-威遠國家級頁岩氣綜合利用示範區」，境內均有中國國有能源巨頭中國石油下屬的頁岩氣開採項目。

此次公布的研究顯然只是四川南部一系列地震中規模較大的兩次。根據中國地震台網記錄，自2018年以來，發生在川南的內江、自貢、瀘州和宜賓四個城市轄區內被監測到的地震便有50餘次。

今年2月24日，自貢境內的榮縣發生多次地震，造成2人死亡，12人受傷。地震後不久，數千名憤怒的村民便聚集到榮縣政府大樓外抗議。榮縣政府隨後宣佈暫停當地15個頁岩氣平台的水力壓裂作業。

「地震已經成為這片的日常。有時候一天都能有兩三次震動。只要人是坐著或躺在牀上，都會有明顯感覺，」家住內江市資中縣宋家鎮的羅歆（化名）對BBC中文說。她的家離榮縣縣城約60公里，附近也有三處正熱火朝天進行的頁岩氣項目。

「我們是經歷過汶川和蘆山地震的，但之前從來沒有過這種小地震，就這幾年小震特別多，」羅歆說。

中國石油沒有回應BBC中文記者要求置評的請求。

頁岩氣野心

在四川山巒起伏的田野和農田間，數以百計高高聳立的鑽井平台正在運轉。要獲取頁岩氣，需要將化學液體注入地下，用水壓將岩石層壓裂，從而釋放出其中的天然氣，這便是水力壓裂法。

數十年來，這種方法在美國的普及使該國能源供給大幅增加，由此帶來的海量頁岩氣在拉低北美氣價的同時也讓美國成為天然氣淨出口國，因此被稱為「頁岩氣革命」。

圖片版權 Getty Images Image caption 四川位於中國西南，地形錯綜複雜。由於該省同時處於地震帶，地震頻繁。

美國在天然氣行業的「逆襲」，無疑讓長期依賴天然氣進口的中國看到了希望。國際能源署（International Energy Agency）去年的一份報告稱，中國將在2019年成為世界上最大的天然氣進口國。

在頁岩氣的開採上，中國的確有「先天」的優勢。據美國能源情報署（United States Energy Information Administration）的數據，中國擁有全球最大的頁岩氣可採儲量。

據官方媒體新華社報道，過去數年間，僅中國石油一家就已在四川盆地的頁岩氣勘探開發上投入280億元，累計生產頁岩氣107億立方米。

根據中國國家能源局2016年發佈的發展計劃，中國希望到2020年能每年生產300億立方米頁岩氣。

面對質疑

然而，在這些光明願景實現之前，中國顯然要和美國一樣，面對水力壓裂所引發的公眾質疑。

美國密歇根大學（University of Michigan）地球與環境科學教授亞當·西蒙（Adam Simon）對BBC中文說，水力壓裂法在美國極具爭議，例如紐約禁止了水力壓裂，在其他一些州也經歷了多次法律交鋒。

圖片版權 Getty Images Image caption 中國領導人習近平去年親自敦促國有石油公司增加石油和天然氣產量。

「因為有越來越多的證據表明，俄克拉荷馬州和得克薩斯州的水力壓裂活動數量和地震頻率有直接的相關性，」亞當·西蒙說。

相比美國，法國與德國對頁岩氣的開採更加保守。在環保組織與民眾的壓力下，兩國已全面禁止進行水力壓裂作業。

新加坡國立大學（National University of Singapore）能源研究所地質學者菲力普·安德魯斯-斯皮德（Philip Andrews-Speed）指出，中國還需要面臨的是更加複雜的地質情況。

「中國頁岩氣的最佳產地是四川，但那裏的頁岩氣儲層埋藏深、斷層多，這讓技術難度和成本都增加了，」他對BBC中文說。

「四川本來就在地震帶，我們不懂國家的大戰略，我們只想有一個稍微穩定的家，」一名微博網友在帖子裏寫道。