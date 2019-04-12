你的器材不支持播放多媒體材料 粵劇老倌龍貫天一人分飾三角——「毛澤東」、「特朗普」和「川普」。

香港北角新光戲院今日（4月12日）上映《毛澤東之虛雲三夢》第二集《粵劇特朗普》。

2016年，毛澤東去世40週年之際，新光劇院在中國國慶節開演的《毛澤東》是該系列的第一部，講述毛澤東在1949年之前的事蹟。公映消息宣佈之處，即引起輿論嘩然，甚至被質疑「獻媚」北京。

兩年後，撰寫劇本的香港知名風水師李居明再次用粵劇演繹政治人物，這次的目標是特朗普。在這部新劇中，毛澤東與特朗普這兩個不同時空的人，在狂想曲般的粵劇舞台上實現了一場「交鋒」。李居明稱自己要在香港開創粵劇的新浪潮，讓大眾對「瀕臨死亡」的粵劇重燃激情與希望。

然而，在這個中西結合、新舊交融的「化學反應」過程中，劇作者不懼爭議，天馬行空的構思下，創作自由隱隱受到牽制。

時空交錯

《粵劇特朗普》是李居明創作的第34部粵劇。人物簡介中，粵劇老倌（能擔當主演的演員）龍貫天一人分飾毛澤東、特朗普與川普三個角色。有網友笑話編劇李居明竟不知「特朗普」與「川普」是兩岸三地對美國總統特朗普的不同譯名。

圖片版權 BBC News Chinese Image caption 粵劇老倌龍貫天在《粵劇特朗普》中一人分飾毛澤東、特朗普與川普三個角色。

李居明說，這些網友都掉入了他設計的羅網，劇中「川普」是未來美國總統「特朗普」流落在中國四川的孿生兄弟。

在這部劇中，1970年代毛澤東發起文化大革命之際，26歲的「特朗普」曾跟隨時任美國總統尼克松訪問中國，參與了著名的乒乓外交，還向中國總理周恩來發問：中國還有沒有娼妓？

這段突破時空的劇情，構思源自關於美國前總統奧巴馬的一段趣聞。奧巴馬有一個同父異母的弟弟生活在中國深圳，外形與奧巴馬還有幾分相似。

於是，李居明為特朗普也設計了一個流落在外的兄弟。

為什麼是特朗普

李居明稱，他會避開外界評價一面倒的人，一面倒的吹噓或貶低不利於製造戲劇衝突。在他看來，美國總統特朗普能力很強，但做事激進火爆，他擺平了不少問題，卻又製造了很多麻煩，是一位惹來爭議的領導者。

「特朗普的出現使得全世界的人都受到挑戰，」李居明說，「個個都要醒神一點。」

主角龍貫天為了捕捉特朗普的神態，仔細研習他的一舉手一投足。龍貫天發現，特朗普看起來常信心十足，他誇張的肢體動作，其實和粵劇很類似。

「我覺得這個總統很特別，他做的事情很另類，而且他本身是一個演員，」他說。「所以你會看到每天的新聞，他都是頭條。你不要理他做什麼事情，無論如何他都是一個風雲人物。」

吸引年輕人

圖片版權 BBC News Chinese Image caption 劇作者李居明不拘泥於男歡女愛的故事，挑戰政治題材。

從內容設計上看，《粵劇特朗普》跳出傳統的「鴛鴦蝴蝶派」框架，不拘泥於男歡女愛，再加上新穎的題材，顯得噱頭十足。

但也有人擔心，傳統粵劇的穩定消費群體老人家們對如此創新的劇目不感冒，受不了。

李居明承認，粵劇要做到兼顧創新和票房很難。傳統甚至老土的題材反倒能吸引更多觀眾。目前香港粵劇市場上一般都是不斷演出60年前的舊戲。

他透露，此次首映的四場演出，門票預售已超過85%，只剩下少量邊角位置的票。觀眾基本是年輕人和原本不看粵劇的人。

「過去粵劇不被傳媒重視，粵劇老倌開記者招待會沒有記者來，所以根本就是被唾棄的香港文化，」李居明表示，他用「唾棄」這個詞一點都不誇張。

李居明認為，《粵劇特朗普》新穎的題材，一改大家對粵劇過時、老土的印象，尤其吸引年輕消費者的關注。

爭議與限制

從《毛澤東》寫到《粵劇特朗普》，李居明坦言他是「踩在鋼絲上面」。前者只涵括毛澤東到1949年前的生平事蹟，迴避了毛澤東最具爭議的事件。而《粵劇特朗普》開場就設定在文革時期，後面還演繹了中美貿易戰、特朗普與金正恩會面等熱點事件。

《毛澤東》上映時，李居明接受BBC中文採訪曾表示「享受香港人的創作自由。」

圖片版權 BBC News Chinese Image caption 《粵語特朗普》的主角龍貫天也是《毛澤東之虛雲三夢》第一集《毛澤東》的主演。

但他說《粵語特朗普》的選角和人物設計都受到一定限制。

他說，主角龍貫天飾演特朗普是「唯一人選」。一方面技術過關的老倌很少；另一方面，由於劇本涉及政治話題，很多老倌感到恐懼，「特別是內地的，他們都不願意參與一個政治戲劇。」

李居明還透露，《粵語特朗普》原本設計了香港特首林鄭月娥的角色，但是擔心過於敏感，最後還是決定刪去。

「不是大家所想地無法無天地寫，自己也有一把尺去控制自己，有些事情是太敏感，不可以玩得太盡，」他說。「一個創作人到了某個位置，都會受到政治和環境影響。這對一個創作人是一個真正的悲劇。」